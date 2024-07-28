13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
59 000₽ за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
9 авг в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда28 июля 2024Для тех, кому тесно в городе. Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были) Рассказы за
- ССветлана26 июня 2024Отличные впечатления от тура с Константином! Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится,
- ММария29 мая 2024Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
- ЕЕлена13 мая 2024Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
- ЕЕкатерина12 мая 2024очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
- AAnna12 мая 2024Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
- ЕЕвгения7 мая 2024Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
- ЕЕлена1 мая 2024В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
- ДДмитрий1 мая 2024Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого народа в прошлом, в качестве проводника
- ООльга17 сентября 2023Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На весь день»
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