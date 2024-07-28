Экскурсии на 1 день в Элисте

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Элисте, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
На машине
32 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
20 000 за всё до 2 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
На машине
13 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
59 000 за всё до 2 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
22 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Живая природа Степи
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
9 авг в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    28 июля 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Для тех, кому тесно в городе. Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были) Рассказы за
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    чашкой чая, закат, сбивающий с ног своей красотой, бесконечное звездное небо, и сотни лет истории прямо под ногами… Вокруг никого, ничто не указывает на присутствие людей, пока не увидишь пастуха с собакой, сопровождающих стадо коров или баранов, если повезет, вас "подрежет" заяц)

    Для тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городе
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Отличные впечатления от тура с Константином! Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится,
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    но любопытство победило. В итоге ребенок счастлив! Рассказала всем знакомым и не очень как здорово было, какая потрясающая ночь в степи, какой вкусный чай, как провожали солнце на закате и встречали рассвет, как стреляла из лука и искала сокровища с металлоискателем, но больше даже не об этом, а о том, какой великолепный рассказчик Константин, как интересно рассказывал про буддизм, и как все показал и объяснил в хуруле (мы дополнительно взяли экскурсию по хупулам - это очень хорошо дополняет тему историей и удивительным колоритом старого хурула, впечатляющим больше нового), и как … в общем, много впечатлений. Константин очень приятный, начитанный, интересующийся, увлеченный экскурсовод, с широким спектром тем от древних времён до современного положения дел в Калмыкии и России, от своей родной религии (буддизм), в которую от глубоко верит, до ее переплетений с другими религиями. Он - экскурсовод со своим мнением и взглядом на вещи, который готов обосновать известными ему фактами. Разговоров хватит на всю ночь! 😂 А степь!!! Степь - великолепна!!! И с погодой нам невероятно повезло. Для меня это была сказочная перезагрузка, которой не хватало! Зы Уговорите его дополнить поездку посещением одинокого тополя - это очень красивое место. Зызы Константин, случайно стащила ваши спички, которыми зажигали свечку. Только сегодня обнаружила в кармане 🤦‍♀️😂

    Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
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    Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
  • A
    Anna
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
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    бы не водитель Владимир, то уехали бы с пустыми знаниями. Остальное супер, розовое озеро, барханы, марсовое поле, источник с огоньком, степь со своей изюминкой. Калмыки очень радушные, это видно как они с тобой общаются, как разговаривают, было очень приятно. Они излучают такое спокойствие, что хочется приехать ещё.

  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
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    Маршрут очень грамотно спланирован, с нами была 7ми летняя дочь и мы очень переживали, что ребенок будет уставать, но этого не произошло. Вся семья в восторге, никак не ожидали, что за два дня удастся получить столько разных эмоций. Красивейшие храмы, умиротворяющая степь, необыкновенное розовое озеро и горящий источник, барханы с нежнейшим песком, одинокий тополь, катание на верблюдах, стрельба из лука и все это под увлекательные рассказы Константина. При такой насыщенной программе мы всегда были отдохнувшие и хорошо накормленные, ощущение что отдохнули не 2 дня, а минимум 2 недели. Время пролетело незаметно. Калмыкия прекрасна. Всем рекомендую посетить данную экскурсию. А мы, надеюсь, еще вернемся. ❤️

    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
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    храмы и особенные места; 2) попробовали калмыцкую кухню (спасибо гиду, который нам рассказал о блюдах и помог с выбором); 3) вечер в степи (на ночевку мы не рискнули так как было прохладно) был просто шикарен! Константин сварил для нас берики (вид калмыцких пельменей) и сделал вкусный чай; а стрельба из лука вызвала массу восторга! А сам по себе пейзаж был просто фантастический: море серебристой ковыли под лучами заходящего солнца и затем при свете луны! 4) мы посетили самые знаковые места - Меклетинское розовое озеро, барханы,"горящий" источник…. Что можно было бы улучшить: 1) основное, чего не хватило - хотелось более детальной информации именно об этом регионе (национальные и природные особенности, флора и фауна), нежели обще исторической сводки. 2) не совсем была понятна тема с предоставлением жилья - мы так и не поняли, на сколько ночевок это было рассчитано; 3) оплата питания в ресторанах за счет гида - на наш взгляд, это несколько лишнее. Мы желаем Константину успехов и дальнейшего развития!

    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого народа в прошлом, в качестве проводника
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    выбрал Константина. И не разочаровался. Константин хорошо знает историю своей республики, её традиции и особенности. Вечером он на машине забрал меня из гостиницы и мы поехали в степь. Там разбили для меня палатку и сели ужинать. А после пили чай. И всё это время Константин рассказывал о жизни и быте калмыков в прошлом и сейчас. А ближе к ночи дошли и до религии. Было очень интересно. Хочу выразить благодарность Константину за отлично проведенное и познавательное погружение в историю.

  • О
    Ольга
    17 сентября 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На весь день»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  2. В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
  3. «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
  4. «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
  5. «Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Какие места ещё посмотреть в Элисте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Храм Будды Шакьямуни
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  3. Пагода Семи Дней
Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2024
Сейчас в Элисте в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 000 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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