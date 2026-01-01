Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
47 500 ₽ за человека
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
13 апр в 14:45
54 700 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
1 апр в 08:00
29 апр в 08:00
58 500 ₽ за человека
Три в одном: степи, горы и море. Путешествие от Калмыкии до Дагестана
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
«10:30-13:00 Прогулка на катере»
2 июл в 10:00
16 июл в 10:00
98 000 ₽ за человека
