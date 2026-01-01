Найдено 4 тура в категории « Водные развлечения » в Элисте, цены от 47 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

Водные туры в Элисте на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026