Калмыкия - родина тюльпанов
Поля тюльпанов, буддийские храмы, солёное озеро, джиппинг по дюнам и культура Калмыкии за 4 дня
«Посетим также соленое озеро, которое благодаря живущим в нем микроорганизмам архей рода Галобактерий, окрашивается в розовый цвет»
17 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 45 500 ₽ за человека
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
«В 7:00 позавтракаем и отправимся в заповедник «Чёрные земли» на озеро Маныч-Гудило»
13 апр в 14:45
54 700 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
«Вы увидите, как горит вода, прогуляетесь по берегу розового озера и понаблюдаете за птицами у водоёма Маныч-Гудило»
1 апр в 08:00
29 апр в 08:00
58 500 ₽ за человека
