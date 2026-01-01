Найдено 3 тура в категории « Озера » в Элисте, цены от 45 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг 4 дня Калмыкия - родина тюльпанов Поля тюльпанов, буддийские храмы, солёное озеро, джиппинг по дюнам и культура Калмыкии за 4 дня «Посетим также соленое озеро, которое благодаря живущим в нем микроорганизмам архей рода Галобактерий, окрашивается в розовый цвет» от 45 500 ₽ за человека На машине 5 дней Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в... «В 7:00 позавтракаем и отправимся в заповедник «Чёрные земли» на озеро Маныч-Гудило» 54 700 ₽ за человека На машине На верблюдах 5 дней Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах Начало: Аэропорт Элисты, 11:00 «Вы увидите, как горит вода, прогуляетесь по берегу розового озера и понаблюдаете за птицами у водоёма Маныч-Гудило» 58 500 ₽ за человека Все туры Элисты

