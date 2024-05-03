4 дня
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
Сделать и зажечь ладью жизни, отведать калмыцкие блюда и пройти обряд продления жизни
Начало: Элиста, 14:30
23 дек в 14:30
31 200₽ за человека
4 дня
22 авг в 10:00
56 500₽ за человека
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
22 авг в 14:00
5 сен в 14:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
- ННаталья24 апреля 2024Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Алексея Алехина за сопровождение в самобытную Калмыкию!
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит тур в Элисте в августе 2024
Сейчас в Элисте в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 31 200 до 56 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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