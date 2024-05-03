Интересные программы мастер-классы Элисты

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Элисте, цены от 31 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
На машине
4 дня
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
Сделать и зажечь ладью жизни, отведать калмыцкие блюда и пройти обряд продления жизни
Начало: Элиста, 14:30
23 дек в 14:30
31 200 за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: Г. Элиста
22 авг в 10:00
56 500 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
На автобусе
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
22 авг в 14:00
5 сен в 14:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
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    местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Алексея Алехина за сопровождение в самобытную Калмыкию!
    Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Элисте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
  2. Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
  3. Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Сколько стоит тур в Элисте в августе 2024
Сейчас в Элисте в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 31 200 до 56 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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