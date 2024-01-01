Детская Ладога
Групповой тур в Енисейске

Формат и программа идеально подойдут для тех, кто еще ни разу не был в походе с детками и не знает, с чего начать

5
3 отзыва
Формат и программа идеально подойдут для тех, кто еще ни разу не был в походе с детками и не знает, с чего начать.

Программа насыщенная как для детей, так и для взрослых:походная банька, ладожский простор, рассветы и закаты, дружная команда заботливых инструкторов-вожатых, вкусная еда, совместное творчество, веревочный городок, лекции о детях, путешествиях и занятиях с детьми, йога, мастер-классы для мам, волейбол, общесемейные игры и фестивали, поиски сокровищ, подвижные и спокойные игры, театральная студия, байдарки вместе с родителями, радиальные походы.
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога

Что вас ожидает:

Насыщенная детская программа
Насыщенная детская программа
В каждой смене вас ждут мастер-классы, игры и творческие лаборатории
Уникальные программы
Уникальные программы
Все выезды с максимально разным наполнением

Программа тура по дням

1 день

Вечер у костра

С 15:00 и до глубокой ночи — заезд в лагерь.

Ставим палатки, обустраиваемся.

После ужина устроим мини-знакомство семей.

Вечер у костра. Отбой.

Вечер у костраВечер у костраВечер у костраВечер у костра
2 день

Знакомство с лагерем

После зарядки и вкусного завтрака нас ждет квест-игра «Знакомство с лагерем».

В процессе узнаем о важных «точках» в лагере.

Погрузимся в ситуации, которые могут произойти с детьми и взрослыми в течение 10 дней.

Выйдем из игры почти родными. Обед готов!

Те, кому нужно — отправляются на тихий час.

Взрослые и бессонные играют в тихие игры или идут в радиальный поход.

После полдника программа по интересам.

Вас ждут мастер-классы и лекции.

Ужин, вечерний песенный костер.

Знакомство с лагеремЗнакомство с лагеремЗнакомство с лагеремЗнакомство с лагерем
3 день

Общесемейная программа

Традиционные зарядка и завтрак плавно перетекают в клубы по интересам.

Йога, танцы, растяжка для тех, кто хочет подвигаться.

Дети постарше в веревочный городок, а малыши — на встречу с волшебным гостем!

Обед. Тихий час.

Вечером нас ждет общесемейная программа.

Фестиваль красок!

Общесемейная программаОбщесемейная программаОбщесемейная программаОбщесемейная программа
4 день

Общесемейный радиальный поход

До тихого часа — стандартные процедуры от йоги до сказки.

После этого мы идем в общесемейный радиальный поход!

2х-часовая прогулка с веселой игрой.

Вернемся в лагерь к полднику или к ужину.

Голодные и веселые!

После ужина банька и песенный вечер.

Общесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный поход
5 день

Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап

Сегодня в первой части дня всех ждет СЮРПРИЗ!

К нам приедет необычные гости!

В тихий час беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.

Вечер: йога, мастер-классы по творчеству, рисованию.

Детское творчество и игры.

Беседа-лекция для мам и мужской клуб для папБеседа-лекция для мам и мужской клуб для папБеседа-лекция для мам и мужской клуб для папБеседа-лекция для мам и мужской клуб для пап
6 день

Семейный квест

Зарядка и завтрака.

Программа по интересам.

Обед и тихий час.

Семейный квест.

Вечером — сказка, костер и песни под гитару

Семейный квестСемейный квестСемейный квестСемейный квест
7 день

Пикополия

Пикополия!

ПикополияПикополияПикополияПикополия
8 день

Йога, школа массажа, лекции, мастер-классы

9.00 Завтрак.

10.30 Занятия по интересам и возрастам.

13.00 Обед.

14.00 – 16.00 Тихий час, время родителей: йога, школа массажа, лекции, мастер-классы.

16.00 Полдник.

16.30 – 18.30 Активность для всей семьи (квесты, веселые старты, байдарочные покатушки, мастер-классы, фестивали).

19.00 Ужин Баня, свободное время.

Йога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классы
9 день

Прощальный вечер

Сегодня последний день перед отъездом, а значит нас ждет прощальный вечер и что-то очень интересное!

Обнимаемся, обмениваемся контактами и поем у костра.

Завтра отъезд!

Прощальный вечерПрощальный вечерПрощальный вечерПрощальный вечер
10 день

Игра «Чистая Ладога»

После завтрака проводится игра "Чистая Ладога", собираем лагерь и разъезжаемся. До новых встреч!

Игра «Чистая Ладога»Игра «Чистая Ладога»Игра «Чистая Ладога»Игра «Чистая Ладога»

Проживание

Цена для участника: 27 600 ₽
Скидки для детей:

От 1 до 2 лет 5 300 ₽

От 3 до 4 лет 11 800 ₽

От 5 до 7 лет 15 600 ₽

От 8 до 12 лет 17 200 ₽

Варианты проживания

Палатка

9 ночей

Тур предусматривает проживание в палатке

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам
  • 4х-разовое питание от профессионального повара
  • Обсутройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры, посуда)
  • Организация всего досуга в лагере, в том числе и работа ведущих мастер-классов, йоги, развивающих игр и театра
  • Услуги инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до места начала тура и обратно
  • Билеты на электричку и такси/затраты на бензин
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
Место начала и завершения?
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, бухта Моторная
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Перчатки рабочие;
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Резиновые сапоги;
  • Кроссовки;
  • Платье.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Термос (1л.).

Рекомендуем добавить рюкзак штурмовой (20-35 литров).

Какая стоимость тура для детей?

14200 руб. – до 12 лет;

11200 руб. – до 7 лет;

9000 руб. – до 4х лет;

4000 руб. – до 2х лет;

бесплатно – до 11 месяцев.

Как добраться до места сбора группы?

Лагерь располагается в Моторной бухте под Приозерском.

Электричка+такси:
На электричке едем до станции "Приозерск" (около 360 рублей), а дальше садимся в такси на привокзальной площади и едем до Моторинской бухты (стоимость от 400 до 450 рублей за машину). От места высадки такси - 20 минут пешком до лагеря. Идете по указателям

Автомобиль:
Двигаемся по Приозерскому шоссе до поселка Ларионово, в Ларионово поворачиваем направо на трассу Р33 и движемся ПОЧТИ 7 километров через деревню Снетково до съезда (налево) к лагерю.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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