2 день

Знакомство с лагерем

После зарядки и вкусного завтрака нас ждет квест-игра «Знакомство с лагерем».

В процессе узнаем о важных «точках» в лагере.

Погрузимся в ситуации, которые могут произойти с детьми и взрослыми в течение 10 дней.

Выйдем из игры почти родными. Обед готов!

Те, кому нужно — отправляются на тихий час.

Взрослые и бессонные играют в тихие игры или идут в радиальный поход.

После полдника программа по интересам.

Вас ждут мастер-классы и лекции.

Ужин, вечерний песенный костер.