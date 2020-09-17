Город Норильск

Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.

Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».

Плато Путорана

Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.

Озеро Лама

Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Город Дудинка

Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.

Город Игарка

Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.

Поселок Туруханск

Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).

Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Река Нижняя Тунгуска

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

Река Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Село Ярцево

Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Город Енисейск

Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Заповедник «Столбы»

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.

Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.

Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.