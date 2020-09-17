Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Талнаху, посещение Талнахского филиала Музея Норильска
Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".
Групповой трансфер в Норильск, прибытие в отель "Талнах", размещение в 2-местных номерах.
13:00 Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильску.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норильская. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Ужин.
Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама
07:30 Завтрак.
08:00 Трансфер на причал.
Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама.
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина – 57 км. Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью». Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 км восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км. Берега, в основном пологие, местами заболоченные. Дно преимущественно песчаное. На карте азиатской России, изданной в 1911 году Российским генеральным штабом, озеро Мелкое называлось озером Быстровское, хотя названия этого местные жители не знали.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение.
По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» – море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Экскурсия на водопад "Южный Нералах".
Обед (ланч-бокс).
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты. Порой кажется, что ты попал в страну водопадов. В каждом каньоне со всех уступов льётся вода. Из-за её шума не слышно разговоров.
Возвращение в Норильск.
Трансфер в отель.
Поздний ужин.
«Красные Камни». Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска
Завтрак.
09:30 Трансфер до тропы, ведущая к водопаду "Красные Камни" – один из самых доступных водопадов плато Путорана, часто его называют "плато Путорана в миниатюре" или "окно на плато Путорана".
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком. Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами. Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
13:30 Обед.
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска.
Музей работает более 40 лет. Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.
Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру. Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
Ужин.
Экскурсии по г. Дудинке. Посадка на теплоход. Остановка в г. Игарка
Освобождение номеров.
07:30 Завтрак.
08:00 Отъезд в Дудинку – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город. По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).
Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии — от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») — так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение.
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.
Переход Полярного круга. Остановка в пос. Туруханск
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск.
В 19-20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18-начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Прохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и Бор
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность – 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.
Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Прохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. Ярцево
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров "Монастырский", хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тыс. человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Енисейск - «музей под открытым небом»
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в 2-местных номерах в гостинице «Енисейская».
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная пешеходная экскурсия по Енисейску –расположен город на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, в 330 км к северу от Красноярска. Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Продолжение обзорной пешеходной экскурсии по городу Енисейску
Завтрак.
Продолжение обзорной пешеходной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин.
Трансфер в г. Красноярск
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд на туристическом автобусе в Красноярск. По пути остановка в г. Лесосибирск.
Город расположен на левом берегу Енисея, в 280 км к северу от Красноярска. В силу близости устья р. Ангары – основной лесосплавной артерии Приангарья, Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края.
Речной порт Лесосибирска – второй по мощности в краевой части Енисейского бассейна. Транспортные функции Лесосибирска дополнены железной дорогой Ачинск-Лесосибирск, по которой с Транссибирской магистрали доставляют грузы на Енисейский Север. Выгодное транспортно-географическое положение – главный фактор развития Лесосибирска.
Посещение Крестовоздвиженского кафедрального собора – жемчужина всей Сибири и главное украшение Лесосибирска. Строительство продолжалось в течение 7 лет (1995-2002гг.).
При соборе действуют 11-классная православная гимназия, сестричество милосердия, музей собора, издательский центр "Крест" и летний лагерь "Скитъ". На территории собора разбит прекрасный кедровый парк площадью 5 га – место спокойствия и уединения.
Обед в кафе – предлагаем блюда из сибирской кухни, а также дегустацию деликатесов из таёжной дичи.
Продолжение пути.
Остановка на смотровой площадке у Енисея, прогулка, отдых.
Отъезд в Красноярск.
Двухместное размещение в гостинице "Красноярск".
Ужин в гостинице.
Знакомство с Красноярском и его окрестностями
Завтрак.
10:00 Обзорная экскурсия по Красноярску.
12:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
13:00 Обед.
14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем "Царь-рыба".
Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорск.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Экскурсия в заповедник «Столбы»
Завтрак.
09:00 Отъезд в национальный парк "Красноярские Столбы".
10:00 Экскурсия по нац. парку.
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан парк в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 48 066 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу "Красноярск".
14:00 Обед.
Свободное время.
20:00 Ужин.
Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.
Доплата за одноместное размещение:
- в отеле Талнах (3 ночи) – 7 800 руб. /чел.;
- в г. Красноярск (3 ночи) – 4 500 руб. /чел.;
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.
Теплоход А. Матросов или В. Чкалов, в зависимости от даты заезда.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Красноярск»
Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.
Теплоход «В. Чкалов»
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
Теплоход «Александр Матросов»
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
За дополнительную плату:
Каюта «Люкс» - 2-комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Гостиница «Енисейская»
Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский кафедральный собор.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Тёплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами, стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. Гости могут воспользоваться библиотекой или соротать вечера в гостинной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- 3-разовое питание
- 1-2-местное размещение на теплоходе в каюте I класса
- 2-местное размещение в гостиницах
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Дорога до г. Норильска и из г. Красноярск
- Трансфер из гостиницы «Красноярск» в аэропорт, на ж/д вокзал
- Страховка от несчастного случая
- Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (3 ночи) - 7800 руб. /чел в г. Красноярск (3 ночи) - 4500 руб. /чел
- Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (1 ночь) - 4000 руб. /чел
- Не гражданам РФ доплата за въезд на территорию Заполярья - 4000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Достопримечательности на маршруте
Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Плато Путорана
Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.
Озеро Лама
Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.
Город Игарка
Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.
Поселок Туруханск
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Река Нижняя Тунгуска
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Река Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Село Ярцево
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Город Енисейск
Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Заповедник «Столбы»
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.
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