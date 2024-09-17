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Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана

Затерянный мир Сибири
Откройте для себя мир дикой природы вдали от цивилизации в двухнедельном туре по уникальным местам севера России. Просторы Сибири чуть ли не безграничны. В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске.
5
3 отзыва
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Ближайшие даты:
29
авг

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Норильск

Утром прибытие в г. Норильск.

Встреча в аэропорту «Алыкель».

Групповой трансфер в Норильск.

Прибытие в отель «Талнах», размещение.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Город расположен недалеко от реки Норильская (Норилка), у Норильских гор.

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».

Ужин.

Обзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу Норильск
2 день

Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама

Ранний завтрак.

Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.

Экскурсия на водопад "Южный Нералах".

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле "Талнах".

Ужин.

Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро ЛамаОтъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама
3 день

Пешая экскурсия к водопаду «Красные камни»

Ранний завтрак.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.

Обед в ресторане "Талнах".

Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.

Прогулка по смотровой площадке.

Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.

Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора». Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.

Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются

Ужин.

Пешая экскурсия к водопаду «Красные камни»Пешая экскурсия к водопаду «Красные камни»Пешая экскурсия к водопаду «Красные камни»Пешая экскурсия к водопаду «Красные камни»
4 день

Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. Игарка

Завтрак.

Освобождение номеров

Отъезд в Дудинку.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка.

Самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу. Информация по пути следования теплохода.

Ужин.

Ночью остановка в Игарке – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км).

Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».

Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.

Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в «Таймырский Краеведческий музей». Посадка на теплоход. Остановка в г. Игарка
5 день

Переход Полярного круга. Остановка в пос. Туруханск

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.

Переход Полярного круга. Остановка в пос. ТуруханскПереход Полярного круга. Остановка в пос. ТуруханскПереход Полярного круга. Остановка в пос. ТуруханскПереход Полярного круга. Остановка в пос. Туруханск
6 день

Прохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и Бор

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.

Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.

Через 40 километров начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Прохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и БорПрохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и БорПрохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и БорПрохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и Бор
7 день

Прохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. Ярцево

Прохождение Осиновской системы.

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Обед.

Остановка в с. Ярцево.

Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

Прохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. ЯрцевоПрохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. ЯрцевоПрохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. ЯрцевоПрохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. Ярцево
8 день

Енисейск - «музей под открытым небом»

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-, 3-местных номерах.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Обед.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин в гостинице.

Енисейск - «музей под открытым небом»Енисейск - «музей под открытым небом»Енисейск - «музей под открытым небом»Енисейск - «музей под открытым небом»
9 день

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Обед в гостинице.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Ужин в гостинице.

Продолжение обзорной экскурсии по городу ЕнисейскуПродолжение обзорной экскурсии по городу ЕнисейскуПродолжение обзорной экскурсии по городу ЕнисейскуПродолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску
10 день

Трансфер в г. Красноярск. Лесосибирск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд на туристическом автобусе в Красноярск.

По пути остановка в г. Лесосибирск.

Посещение Крестовоздвиженского кафедрального собора - жемчужина всей Сибири и главное украшение Лесосибирска. Строительство продолжалось в течение 7 лет (1995-2002 гг.).

При соборе действуют 11-классная православная гимназия, сестричество милосердия, музей собора, издательский центр "Крест" и летний лагерь "Скитъ". На территории собора разбит прекрасный кедровый парк площадью 5 га - место спокойствия и уединения.

Обед в кафе – предлагаем блюда из сибирской кухни, а также дегустацию деликатесов из таёжной дичи.

Продолжение пути.

Остановка на смотровой площадке у Енисея, прогулка, отдых.

Отъезд в Красноярск.

Двухместное размещение в гостинице "Красноярск".

Ужин в гостинице.

Трансфер в г. Красноярск. ЛесосибирскТрансфер в г. Красноярск. ЛесосибирскТрансфер в г. Красноярск. Лесосибирск
11 день

Экскурсия в национальный парк «Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.

С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу "Красноярск".

Обед в гостинице "Красноярск".

Свободное время.

Ужин.

Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»
12 день

Обзорная экскурсия по г. Красноярску

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. Красноярску
13 день

Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд.

Теплоход Валерий Чкалов

Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.

Доплата за одноместное размещение:

  • в отеле Талнах (3 ночи) – 7 800 руб. /чел.;
  • в г. Красноярск (3 ночи) – 4 500 руб. /чел.;

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Красноярск»

3 ночи

Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Теплоход «В. Чкалов»

4 ночи
Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.
Трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.

I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский кафедральный собор.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Тёплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.

В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами, стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. Гости могут воспользоваться библиотекой или соротать вечера в гостинной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • 3-разовое питание
  • 1-2-местное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-3-местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и из г. Красноярска
  • Трансфер из гостиницы «Красноярск» в аэропорт, на ж/д вокзал
  • Страховка от несчастного случая
  • Не гражданам РФ доплата за въезд на территорию Заполярья - 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • треккинговые палки (маршруты не сложные, в обязательном порядке треккинговые палки не нужны. Если туристам с ними удобнее, то взять можно, главное чтобы они не занимали много места);
    • очки солнцезащитные.
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
  10. Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур, т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).
Достопримечательности на маршруте

Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».

Государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.)
Объявлен объектом Всемирного наследия. Располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия.

Плато Путорана
Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.

Озеро Лама
Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.

Город Игарка
Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.

Поселок Туруханск
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Река Нижняя Тунгуска
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

Река Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Село Ворогово
Основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Село Ярцево
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Город Енисейск
Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Стрелка – место впадения Ангары в Енисей
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Заповедник «Столбы»
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуем оформить страховку от невыезда.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
17 сен 2024
Все было хорошо.
Л
10 сен 2024
Давно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, который исполняет мечты. Полный восторг. Только и успеваешь открывать глаза пошире и впитывать впечатления. Как же прекрасна наша страна!
Давно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, которыйДавно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, которыйДавно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, которыйДавно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, которыйДавно мечтала о Плато Путорана, круизе на теплоходе, посмотреть могучий Енисей. И вот он тур, который
И
6 сен 2024
Тур замечательный, маршрут продуман и интересен.

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