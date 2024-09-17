Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска

Откройте для себя многогранность Сибири: от промышленных городов до природных заповедников. Величие озер, рек, горных вершин. Разнообразие исторического наследия, культур и национальностей.
5
3 отзыва
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Норильск

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".

Групповой трансфер в Норильск, прибытие в отель "Талнах", размещение в 2-х местных номерах.

13:00 Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильску.

Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. Норильск
2 день

Плато Путорана, озеро Лама

07:30 Завтрак.

08:00 Трансфер на причал.

Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама.

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина - 57 км. Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 км восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Вот и знаменитое озеро Лама - северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Экскурсия на водопад "Южный Нералах". Обед (ланч-бокс). Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты. Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

Возвращение в Норильск.

Трансфер в отель.

Поздний ужин.

Плато Путорана, озеро ЛамаПлато Путорана, озеро ЛамаПлато Путорана, озеро ЛамаПлато Путорана, озеро ЛамаПлато Путорана, озеро ЛамаПлато Путорана, озеро Лама
3 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни»

Завтрак.

09:30 Трансфер до тропы, ведущая к водопаду "Красные Камни" - один из самых доступных водопадов плато Путорана, часто его называют "плато Путорана в миниатюре" или "окно на плато Путорана". Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.

13:30 Обед.

16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска. Музей работает более 40 лет. Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела. Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.

Прогулка по смотровой площадке. Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру. Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом. Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.

Ужин.

Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»
4 день

Таймырский Краеведческий музей. Посадка на теплоход

Освобождение номеров.

07:30 Завтрак.

08:00 Отъезд в Дудинку - самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".

Трансфер на пассажирский причал. Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "А. Матросов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу. Информация по пути следования теплохода.

Ужин.

Ночью остановка в Игарке - город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Таймырский Краеведческий музей. Посадка на теплоходТаймырский Краеведческий музей. Посадка на теплоход
5 день

Переход Полярного круга. День на теплоходе

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18-начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска.

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

6 день

Прохождение села Верхнеимбатск

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток - Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность - 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог - легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

7 день

Прохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. Ярцево

Прохождение Осиновской системы.

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров "Монастырский", далее скалистые острова Кораблик и Барочка, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Завтрак. Остановка с. Ворогово - основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тыс человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Обед.

Остановка в с. Ярцево - расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

Прохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. ЯрцевоПрохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. ЯрцевоПрохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. Ярцево
8 день

Прибытие в Енисейск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по городу-музею

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Енисейская».

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

Обед.

Экскурсия в Краеведческий музей. Обзорная пешеходная экскурсия по Енисейску – расположен город на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, в 330 км к северу от Красноярска. Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.

Прибытие в Енисейск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по городу-музеюПрибытие в Енисейск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по городу-музею
9 день

Енисейск. Монастырское озеро

Завтрак.

Продолжение обзорной пешеходной экскурсии по городу Енисейску. Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Обед.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания.

Ужин.

10 день

Лесосибирск. Отъезд в Красноярск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд на туристическом автобусе в Красноярск.

По пути остановка в г. Лесосибирск. Город расположен на левом берегу Енисея, в 280 км к северу от Красноярска. В силу близости устья р. Ангары - основной лесосплавной артерии Приангарья, Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края. Речной порт Лесосибирска - второй по мощности в краевой части Енисейского бассейна. Транспортные функции Лесосибирска дополнены железной дорогой Ачинск-Лесосибирск, по которой с Транссибирской магистрали доставляют грузы на Енисейский Север. Выгодное транспортно-географическое положение - главный фактор развития Лесосибирска.

Посещение Крестовоздвиженского кафедрального собора - жемчужина всей Сибири и главное украшение Лесосибирска. Строительство продолжалось в течение 7 лет (1995-2002гг.). При соборе действуют 11-классная православная гимназия, сестричество милосердия, музей собора, издательский центр "Крест" и летний лагерь "Скитъ". На территории собора разбит прекрасный кедровый парк площадью 5 га - место спокойствия и уединения.

Обед в кафе - предлагаем блюда из сибирской кухни, а также дегустацию деликатесов из таёжной дичи.

Продолжение пути.

Остановка на смотровой площадке у Енисея, прогулка, отдых.

Отъезд в Красноярск.

Двухместное размещение в гостинице "Красноярск".

Ужин в гостинице.

11 день

Обзорная экскурсия по г. Красноярску

Завтрак.

10:00 Обзорная экскурсия по Красноярску.

12:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

13:00 Обед.

14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем "Царь-рыба".

Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорск.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. КрасноярскуОбзорная экскурсия по г. Красноярску
12 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» - естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Возвращение в гостиницу "Красноярск".

Обед в гостинице "Красноярск".

Свободное время.

Ужин.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
13 день

Перелет в Иркутск. Обзорная экскурсия по городу

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Емельяново».

Вылет в г. Иркутск.

Встреча с гидом.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу.

Город Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Основан в 1661 году, статус города получил в 1686 году, стал центром Иркутской губернии в 1764-м. Население составляет более 600 тысяч человек. Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России. Главной достопримечательностью является озеро Байкал – жемчужина Сибири.

Трансфер в гостиницу, 2-х местное размещение.

Ужин.

Перелет в Иркутск. Обзорная экскурсия по городуПерелет в Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
14 день

Пос. Большие Коты

Завтрак в гостинице.

Трансфер на пристань.

Отправление на скоростном теплоходе в пос. Большие Коты.

Путь идет по реке Ангара до поселка Листвянка, после чего теплоход входит в озеро Байкал в том месте, где из него выходит Ангара. Ангара ежегодно выносит из Байкала около 60 кубических километров воды через свой исток – километровой ширины пролом в Приморском хребте. Слово «ангара» имеет смысловое значение «пасть животного», «рот», в переносном смысле – «ущелье», «расселина». Слова, похожие по звучанию и близкие по смыслу, есть в языках всех прибайкальских народов, поэтому определить, какой именно народ дал название Ангаре наука затрудняется, и название можно считать интернациональным. Байкал – это уникальное творение природы. Озеро расположено в центральной части Азии, на юге Восточной Сибири, разграничивает Иркутскую область и Республику Бурятия. Байкал – самое глубокое озеро на Земле и крупнейший пресноводный водоем с высококачественной чистой водой. Его максимальная глубина составляет 1642 метра.

Прибытие в пос. Большие Коты.

Это небольшой поселок, расположенный на западном берегу Байкала, в 16 км к северо-востоку от Листвянки. Есть две версии происхождения названия поселка. Первая – от слова «котцы» так называли ловушку для рыбы, которая зашла в реку на нерест. Вторая – от «коты» - деревянные башмаки для каторжников, которые пребывали здесь во время золотодобычи в 19 веке. В Больших Котах – настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д. 2-х местное размещение.

Обед.

Несложный поход к скалистому утесу Скрипер. Скрипер – живописный скалистый утес на западном побережье Байкала. Является геоморфологическим памятником природы Иркутской области. Утес сложен юрскими конгломератами и обладает живописными формами выветривания. Почти на отвесной части скалы виден вход в пещеру, в которой были обнаружены следы неолитической стоянки людей. Мы совершим подъем на вершину, с которой открывается живописный вид на окрестности, и полюбуемся панорамой Байкала.

Возвращение на турбазу.

Отдых на озере.

Ужин.

Пос. Большие КотыПос. Большие КотыПос. Большие Коты
15 день

Музей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в Листвянку

Завтрак на турбазе.

Экскурсия в музей байкаловедения – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых. Музей находится возле берега в 100 метрах от причала.

Пеший подъем на гору «Гребешок».

Это смотровая площадка над Байкалом, откуда открывается панорамный вид на поселок и озеро Байкал.

Возвращение на турбазу.

Обед.

Отдых на озере.

Вечерний рейс на водном транспорте до пос. Листвянка.

Листвянка – самый старый поселок на Байкале и порт на единственной реке, вытекающей из Байкала – Ангаре. Дата возникновения Листвянки точно не известна. Считается, что поселение стихийно возникло в 1701–1725. Первыми жителями были вольные переселенцы, свободные казаки, беглые ссыльные. Листвянка – одна из точек притяжения туристов, поселок называют воротами на Байкал.

Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.

Ужин.

Музей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в ЛиствянкуМузей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в ЛиствянкуМузей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в Листвянку
16 день

Музей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора Черского

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Экскурсия в Байкальский музей.

В России существует только один музей озера – Байкальский музей. В экспозиции представлены чучела рыб, а также экспонаты представителей животного мира, в том числе обитающих на дне Байкала, сохраняющихся за счет фиксирующей жидкости. Макет логова нерпы и нерпёнка-белька. У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные.

Обед.

Поездка на кресельном подъемнике на обзорную площадку на горе Черского.

Камень Черского горная вершина у посёлка Листвянка. Высота его не слишком велика – 728,4 м. Уникальное расположение и открывающийся вид сверху придают этой смотровой площадке таинственность и загадочность. С верхней точки открывается потрясающий вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. Назван в честь Яна Доминика Черского – польского патриота, сосланного в Сибирь и ставшего волей судьбы знаменитым исследователем Байкала.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Музей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора ЧерскогоМузей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора ЧерскогоМузей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора ЧерскогоМузей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора ЧерскогоМузей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора Черского
17 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Трансфер на пристань.

Отправление на пароме в порт Байкал.

Посадка на поезд.

Целодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.

Кругобайкальская железная дорога, Кругобайкалка или сокращенно КБЖД является исторической железной дорогой в Иркутской области, в прошлом – часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Сегодня КБЖД – это не только исторический памятник, отражающий героический период строительства Транссиба, но и неотъемлемая составляющая туристских ресурсов Байкальского региона.

Обед в поезде.

Прибытие на ж/д вокзал в город Слюдянка.

Город расположен на западном берегу Байкала, в 110 километрах от Иркутска и считается одним из самых южных поселений области. В 1899 на месте зимовья был основан железнодорожный посёлок Слюдянка, получивший статус рабочего посёлка в 1928. Название Слюдянка – русского происхождения. В основе стоит апеллятив «слюда» – название минерала, добывавшегося на протяжении 350 лет в окрестностях населённого пункта. Слюдянка не меняла названия, будучи острогом, зимовьем, посёлком и городом.

Трансфер с ж/д вокзала в поселок Аршан.

Аршан находится в 120 км от Слюдянки. Поселок возник в начале XX века и развился благодаря найденным в то время источникам. В 1930 году он превратился в курорт государственного значения. «Аршан» в переводе с бурятского языка означает «целебная вода».

Размещение в гостинице.

Ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
18 день

Тункинская долина

Завтрак в гостинице.

Отправление на автомобильную экскурсию по Тункинской долине.

Тункинская долина находится на юго-западе Республики Бурятия, располагаясь в 40 км к западу от южной оконечности озера Байкал. Она вытянута с запада на восток на 190 км и ограничивается хребтом Тункинские Гольцы с севера, горной системой Хамар Дабан с юга.

Нилова Пустынь расположена в юго-западной части республики в Тункинском районе. Точнее, находится пустынь в одноименном поселке Ниловка на бойкой горной речке Ихэ-Ухгунь.

Слово пустынь означает небольшое поселение монахов. Когда-то открытый здесь минеральный источник посетил Иркутский архиепископ Нил Нерчинский, он пожелал сделать здесь место, где православные служители могли бы принимать ванны. От его фамилии и пошло название – Ниловая Пустынь.

Посещение дацана.

Культовое место Бурхан Баабай (гора Хайр-Хан). Здесь расположен одноименный дацан – место силы и притяжения.

Обед.

Пешая экскурсия к водопаду реки Кынгарги.

Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») – издает много шума. Находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан. Берет начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Течет в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов. В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.

Возращение в гостиницу в Аршан.

Ужин.

Тункинская долинаТункинская долина
19 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и туристических базах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе:

  • в г. Норильск в отеле «Талнах» в 2-х местных номерах – 3 ночи;
  • на рейсовом теплоходе в 2-х местных каютах первого класса – 4 ночи;
  • в г. Енисейск в гостинице «Енисейская» в 2-3-х местных номерах (удобства на этаже) – 2 ночи;
  • в г. Красноярск в гостинице «Красноярск» в 2-3-х местных номерах – 3 ночи;
  • в г. Иркутск в гостинице в 2-местных номерах – 1 ночь;
  • в п. Большие Коты на базе отдыха – 1 ночь;
  • в пос. Листвянка – 2 ночи;
  • в пос. Аршан – 2 ночи.

Подробности уточняйте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение:

  • в отеле «Талнах» (3 ночи) 5200 руб.;
  • г. Красноярск (3 ночи) 4000 руб.;
  • г. Иркутска (1 ночь) 2400 руб.;
  • Большие Коты (1 ночь) 2500 руб.;
  • пос. Листвянка (2 ночи) 3800 руб.;
  • пос. Аршан (2 ночи) 3400 руб.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел.

Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4000 руб.

Доплата за размещение в каютах с удобствами:

  • Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – по запросу
  • Полулюкс (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – по запросу.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Расположен в г. Норильск. Располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Теплоход «Александр Матросов»

4 ночи
Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»

Теплоход «В. Чкалов»

4 ночи
Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

Трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.

I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Размещение на Байкале по маршруту

6 ночей

Размещение в пос. Аршан, п. Большие Коты, п. Листвянка. В гостинице в г. Иркутске.

Гостиница «Красноярск»

3 ночи

Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский кафедральный собор.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Тёплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.

В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами, стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. Гости могут воспользоваться библиотекой или соротать вечера в гостинной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Авиаперелет Красноярск - Иркутск
  • 2-3-местное размещение в гостиницах и на турбазах
  • 1-2-местное размещение в каюте I класса на теплоходе «А. Матросов»
  • 3-разовое питание
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Билет на рейсовый автобус Аршан-Иркутск
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и из г. Иркутска
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья - 4 000 руб. /чел
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно)
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
Г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
  10. Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит посещение Заполярья?

Граждане России могут посещать Заполярье бесплатно. Для граждан остальных стран стоимость въезда 4 000 руб. (оплачивается самостоятельно).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какие дни брать билет из Норильска и Иркутска?

В первый день программы прибытие в аэропорт «Алыкель» должно быть по времени не позже 08:00.

В последний день программы можно взять билеты на вечерний вылет или подстраховаться и остаться ночевать в Иркутске и вылететь с утра на следующий день (доп. ночь не входит в стоимость).

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 19 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 сен 2024
Остались довольны путешествием.
Л
10 сен 2024
Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы. Большое спасибо нашему сопровождающему Алёне! Она не уставала опекать нас и отвечать на миллион вопросов неугомонных туристов)
Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.
Н
8 сен 2024
Очень знающий, опытный и внимательный руководитель поездки. Много интересной информации.

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