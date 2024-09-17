2 день

Плато Путорана, озеро Лама

07:30 Завтрак.

08:00 Трансфер на причал.

Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама.

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина - 57 км. Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 км восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Вот и знаменитое озеро Лама - северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Экскурсия на водопад "Южный Нералах". Обед (ланч-бокс). Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты. Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

Возвращение в Норильск.

Трансфер в отель.

Поздний ужин.