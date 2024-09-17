Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Норильск
Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".
Групповой трансфер в Норильск, прибытие в отель "Талнах", размещение в 2-х местных номерах.
13:00 Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильску.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Ужин.
Плато Путорана, озеро Лама
07:30 Завтрак.
08:00 Трансфер на причал.
Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама.
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина - 57 км. Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 км восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Вот и знаменитое озеро Лама - северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Экскурсия на водопад "Южный Нералах". Обед (ланч-бокс). Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты. Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
Возвращение в Норильск.
Трансфер в отель.
Поздний ужин.
Экскурсия к водопаду «Красные камни»
Завтрак.
09:30 Трансфер до тропы, ведущая к водопаду "Красные Камни" - один из самых доступных водопадов плато Путорана, часто его называют "плато Путорана в миниатюре" или "окно на плато Путорана". Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
13:30 Обед.
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска. Музей работает более 40 лет. Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела. Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.
Прогулка по смотровой площадке. Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру. Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом. Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
Ужин.
Таймырский Краеведческий музей. Посадка на теплоход
Освобождение номеров.
07:30 Завтрак.
08:00 Отъезд в Дудинку - самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал. Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "А. Матросов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу. Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке - город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Переход Полярного круга. День на теплоходе
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18-начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Прохождение села Верхнеимбатск
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток - Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность - 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог - легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Прохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. Ярцево
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров "Монастырский", далее скалистые острова Кораблик и Барочка, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак. Остановка с. Ворогово - основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тыс человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево - расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Прибытие в Енисейск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по городу-музею
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Енисейская».
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей. Обзорная пешеходная экскурсия по Енисейску – расположен город на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, в 330 км к северу от Красноярска. Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Енисейск. Монастырское озеро
Завтрак.
Продолжение обзорной пешеходной экскурсии по городу Енисейску. Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин.
Лесосибирск. Отъезд в Красноярск
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд на туристическом автобусе в Красноярск.
По пути остановка в г. Лесосибирск. Город расположен на левом берегу Енисея, в 280 км к северу от Красноярска. В силу близости устья р. Ангары - основной лесосплавной артерии Приангарья, Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края. Речной порт Лесосибирска - второй по мощности в краевой части Енисейского бассейна. Транспортные функции Лесосибирска дополнены железной дорогой Ачинск-Лесосибирск, по которой с Транссибирской магистрали доставляют грузы на Енисейский Север. Выгодное транспортно-географическое положение - главный фактор развития Лесосибирска.
Посещение Крестовоздвиженского кафедрального собора - жемчужина всей Сибири и главное украшение Лесосибирска. Строительство продолжалось в течение 7 лет (1995-2002гг.). При соборе действуют 11-классная православная гимназия, сестричество милосердия, музей собора, издательский центр "Крест" и летний лагерь "Скитъ". На территории собора разбит прекрасный кедровый парк площадью 5 га - место спокойствия и уединения.
Обед в кафе - предлагаем блюда из сибирской кухни, а также дегустацию деликатесов из таёжной дичи.
Продолжение пути.
Остановка на смотровой площадке у Енисея, прогулка, отдых.
Отъезд в Красноярск.
Двухместное размещение в гостинице "Красноярск".
Ужин в гостинице.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску
Завтрак.
10:00 Обзорная экскурсия по Красноярску.
12:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
13:00 Обед.
14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем "Царь-рыба".
Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорск.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» - естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Возвращение в гостиницу "Красноярск".
Обед в гостинице "Красноярск".
Свободное время.
Ужин.
Перелет в Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Емельяново».
Вылет в г. Иркутск.
Встреча с гидом.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу.
Город Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Основан в 1661 году, статус города получил в 1686 году, стал центром Иркутской губернии в 1764-м. Население составляет более 600 тысяч человек. Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России. Главной достопримечательностью является озеро Байкал – жемчужина Сибири.
Трансфер в гостиницу, 2-х местное размещение.
Ужин.
Пос. Большие Коты
Завтрак в гостинице.
Трансфер на пристань.
Отправление на скоростном теплоходе в пос. Большие Коты.
Путь идет по реке Ангара до поселка Листвянка, после чего теплоход входит в озеро Байкал в том месте, где из него выходит Ангара. Ангара ежегодно выносит из Байкала около 60 кубических километров воды через свой исток – километровой ширины пролом в Приморском хребте. Слово «ангара» имеет смысловое значение «пасть животного», «рот», в переносном смысле – «ущелье», «расселина». Слова, похожие по звучанию и близкие по смыслу, есть в языках всех прибайкальских народов, поэтому определить, какой именно народ дал название Ангаре наука затрудняется, и название можно считать интернациональным. Байкал – это уникальное творение природы. Озеро расположено в центральной части Азии, на юге Восточной Сибири, разграничивает Иркутскую область и Республику Бурятия. Байкал – самое глубокое озеро на Земле и крупнейший пресноводный водоем с высококачественной чистой водой. Его максимальная глубина составляет 1642 метра.
Прибытие в пос. Большие Коты.
Это небольшой поселок, расположенный на западном берегу Байкала, в 16 км к северо-востоку от Листвянки. Есть две версии происхождения названия поселка. Первая – от слова «котцы» так называли ловушку для рыбы, которая зашла в реку на нерест. Вторая – от «коты» - деревянные башмаки для каторжников, которые пребывали здесь во время золотодобычи в 19 веке. В Больших Котах – настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д. 2-х местное размещение.
Обед.
Несложный поход к скалистому утесу Скрипер. Скрипер – живописный скалистый утес на западном побережье Байкала. Является геоморфологическим памятником природы Иркутской области. Утес сложен юрскими конгломератами и обладает живописными формами выветривания. Почти на отвесной части скалы виден вход в пещеру, в которой были обнаружены следы неолитической стоянки людей. Мы совершим подъем на вершину, с которой открывается живописный вид на окрестности, и полюбуемся панорамой Байкала.
Возвращение на турбазу.
Отдых на озере.
Ужин.
Музей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в Листвянку
Завтрак на турбазе.
Экскурсия в музей байкаловедения – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых. Музей находится возле берега в 100 метрах от причала.
Пеший подъем на гору «Гребешок».
Это смотровая площадка над Байкалом, откуда открывается панорамный вид на поселок и озеро Байкал.
Возвращение на турбазу.
Обед.
Отдых на озере.
Вечерний рейс на водном транспорте до пос. Листвянка.
Листвянка – самый старый поселок на Байкале и порт на единственной реке, вытекающей из Байкала – Ангаре. Дата возникновения Листвянки точно не известна. Считается, что поселение стихийно возникло в 1701–1725. Первыми жителями были вольные переселенцы, свободные казаки, беглые ссыльные. Листвянка – одна из точек притяжения туристов, поселок называют воротами на Байкал.
Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Музей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора Черского
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы».
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Возвращение в Листвянку.
Экскурсия в Байкальский музей.
В России существует только один музей озера – Байкальский музей. В экспозиции представлены чучела рыб, а также экспонаты представителей животного мира, в том числе обитающих на дне Байкала, сохраняющихся за счет фиксирующей жидкости. Макет логова нерпы и нерпёнка-белька. У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные.
Обед.
Поездка на кресельном подъемнике на обзорную площадку на горе Черского.
Камень Черского – горная вершина у посёлка Листвянка. Высота его не слишком велика – 728,4 м. Уникальное расположение и открывающийся вид сверху придают этой смотровой площадке таинственность и загадочность. С верхней точки открывается потрясающий вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. Назван в честь Яна Доминика Черского – польского патриота, сосланного в Сибирь и ставшего волей судьбы знаменитым исследователем Байкала.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в гостинице.
Трансфер на пристань.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Посадка на поезд.
Целодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.
Кругобайкальская железная дорога, Кругобайкалка или сокращенно КБЖД является исторической железной дорогой в Иркутской области, в прошлом – часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Сегодня КБЖД – это не только исторический памятник, отражающий героический период строительства Транссиба, но и неотъемлемая составляющая туристских ресурсов Байкальского региона.
Обед в поезде.
Прибытие на ж/д вокзал в город Слюдянка.
Город расположен на западном берегу Байкала, в 110 километрах от Иркутска и считается одним из самых южных поселений области. В 1899 на месте зимовья был основан железнодорожный посёлок Слюдянка, получивший статус рабочего посёлка в 1928. Название Слюдянка – русского происхождения. В основе стоит апеллятив «слюда» – название минерала, добывавшегося на протяжении 350 лет в окрестностях населённого пункта. Слюдянка не меняла названия, будучи острогом, зимовьем, посёлком и городом.
Трансфер с ж/д вокзала в поселок Аршан.
Аршан находится в 120 км от Слюдянки. Поселок возник в начале XX века и развился благодаря найденным в то время источникам. В 1930 году он превратился в курорт государственного значения. «Аршан» в переводе с бурятского языка означает «целебная вода».
Размещение в гостинице.
Ужин.
Тункинская долина
Завтрак в гостинице.
Отправление на автомобильную экскурсию по Тункинской долине.
Тункинская долина находится на юго-западе Республики Бурятия, располагаясь в 40 км к западу от южной оконечности озера Байкал. Она вытянута с запада на восток на 190 км и ограничивается хребтом Тункинские Гольцы с севера, горной системой Хамар Дабан с юга.
Нилова Пустынь расположена в юго-западной части республики в Тункинском районе. Точнее, находится пустынь в одноименном поселке Ниловка на бойкой горной речке Ихэ-Ухгунь.
Слово пустынь означает небольшое поселение монахов. Когда-то открытый здесь минеральный источник посетил Иркутский архиепископ Нил Нерчинский, он пожелал сделать здесь место, где православные служители могли бы принимать ванны. От его фамилии и пошло название – Ниловая Пустынь.
Посещение дацана.
Культовое место Бурхан Баабай (гора Хайр-Хан). Здесь расположен одноименный дацан – место силы и притяжения.
Обед.
Пешая экскурсия к водопаду реки Кынгарги.
Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») – издает много шума. Находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан. Берет начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Течет в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов. В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.
Возращение в гостиницу в Аршан.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и туристических базах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе:
- в г. Норильск в отеле «Талнах» в 2-х местных номерах – 3 ночи;
- на рейсовом теплоходе в 2-х местных каютах первого класса – 4 ночи;
- в г. Енисейск в гостинице «Енисейская» в 2-3-х местных номерах (удобства на этаже) – 2 ночи;
- в г. Красноярск в гостинице «Красноярск» в 2-3-х местных номерах – 3 ночи;
- в г. Иркутск в гостинице в 2-местных номерах – 1 ночь;
- в п. Большие Коты на базе отдыха – 1 ночь;
- в пос. Листвянка – 2 ночи;
- в пос. Аршан – 2 ночи.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение:
- в отеле «Талнах» (3 ночи) 5200 руб.;
- г. Красноярск (3 ночи) 4000 руб.;
- г. Иркутска (1 ночь) 2400 руб.;
- Большие Коты (1 ночь) 2500 руб.;
- пос. Листвянка (2 ночи) 3800 руб.;
- пос. Аршан (2 ночи) 3400 руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел.
Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4000 руб.
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
- Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – по запросу
- Полулюкс (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – по запросу.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Расположен в г. Норильск. Располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни.
Теплоход «Александр Матросов»
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
За дополнительную плату:
Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Теплоход «В. Чкалов»
Трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
Размещение на Байкале по маршруту
Размещение в пос. Аршан, п. Большие Коты, п. Листвянка. В гостинице в г. Иркутске.
Гостиница «Красноярск»
Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.
Гостиница «Енисейская»
Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский кафедральный собор.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Тёплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами, стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. Гости могут воспользоваться библиотекой или соротать вечера в гостинной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Авиаперелет Красноярск - Иркутск
- 2-3-местное размещение в гостиницах и на турбазах
- 1-2-местное размещение в каюте I класса на теплоходе «А. Матросов»
- 3-разовое питание
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
- Билет на рейсовый автобус Аршан-Иркутск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и из г. Иркутска
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не предусмотренное программой тура
- Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья - 4 000 руб. /чел
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно)
- Услуги переводчика
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
- Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько стоит посещение Заполярья?
Граждане России могут посещать Заполярье бесплатно. Для граждан остальных стран стоимость въезда 4 000 руб. (оплачивается самостоятельно).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какие дни брать билет из Норильска и Иркутска?
В первый день программы прибытие в аэропорт «Алыкель» должно быть по времени не позже 08:00.
В последний день программы можно взять билеты на вечерний вылет или подстраховаться и остаться ночевать в Иркутске и вылететь с утра на следующий день (доп. ночь не входит в стоимость).
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.