Вы пройдете через Казачинский порог — участок, где суда преодолевают течение с помощью единственного в России теплохода-туера! Это захватывающее зрелище бурлящей воды среди скал,
Программа тура по дням
Прохождение Казачинского порога
В 06:00 на речном вокзале (адрес: ул. Дубровинского д. 1А) встреча с руководителем группы, посадка на рейсовый теплоход «А. Матросов», размещение в 2-1-местных каютах I класса.
09:00 Завтрак на теплоходе.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.
Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней.
Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
14:00 Обед на теплоходе.
Экскурсия по теплоходу, путевая информация, демонстрация фильма о Сибири. 19:00 ужин на теплоходе. 23:30 Прибытие в Красноярск на речной вокзалгород Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская».
Обзорная экскурсия по г. Енисейску
Завтрак в гостинице.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску (3 часа). Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Обед в кафе.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Ужин в кафе.
Экскурсия на Монастырское озеро. Частный музей Рубанка
Завтрак в гостинице.
В 10:00 экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания – при хорошей погоде можно купаться.
Обед в кафе.
Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса.
Свободное время.
Ужин в кафе.
Экскурсия на о. Караульный
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на туристическом автобусе в г. Красноярск. Путь лежит по трассе краевого значения «Енисейский тракт». Трасса соединяет северные районы Красноярского края, проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.
Длина трассы – 345 км, проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Прибытие в п. Усть-Тунгуска, экскурсия на о. Караульный – место впадения р. Ангары в р. Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе (енисейская уха, хариус на решетке, травяной чай). При хорошей погоде можно купаться в Ангаре.
Прибытие в Красноярск, ориентировочно в 20:00 к гостинице «Огни Енисея» (адрес: ул. Дубровинского д. 80).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи, 2-местное размещение, удобства на этаже).
Стоимость тура на 1 человека – 48 000 руб.
Доплата за номер с удобствами в гостинице "Енисейская" (2 ночи) – 4 400 руб. /чел./за 1 ночь (2-местное размещение).
Варианты проживания
Енисейская
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии. Звон колоколов слышен по праздникам и в период торжественных событий города.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно.
Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды.
В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (в каюте 1 класса)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музей
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: 3-разовое питание (комплексное)
- Размещение в гостинице «Енисейская» в номере с удобствами на этаже
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для того чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
- удобную спортивную обувь;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
- обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму — солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
- во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- средства личной гигиены;
- полотенце;
- репелленты;
- купальник (для женщин, плавательные плавки для мужчин).
- не рекомендуем брать большой чемодан в тур, т. к. в некоторых гостиницах нет лифта (например в гостинице «Енисейская»).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Может ли измениться программа?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.