1 день

Прохождение Казачинского порога

В 06:00 на речном вокзале (адрес: ул. Дубровинского д. 1А) встреча с руководителем группы, посадка на рейсовый теплоход «А. Матросов», размещение в 2-1-местных каютах I класса.

09:00 Завтрак на теплоходе.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

14:00 Обед на теплоходе.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация, демонстрация фильма о Сибири. 19:00 ужин на теплоходе. 23:30 Прибытие в Красноярск на речной вокзалгород Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская».

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