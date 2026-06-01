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Мини-круиз. Енисей и Ангара

Отправляйтесь навстречу мощи Енисея на комфортабельном теплоходе.

Вы пройдете через Казачинский порог — участок, где суда преодолевают течение с помощью единственного в России теплохода-туера! Это захватывающее зрелище бурлящей воды среди скал,
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которое запечатлели многие художники.

Погрузитесь в историю старинного Енисейска с его архитектурой барокко и необычным Музеем рубанка из Книги рекордов Гиннесса.

Кульминация тура — посещение таинственного острова Караульный, где Ангара впадает в Енисей, и пикник с ухой в месте, где оживает древняя сибирская легенда.

Мини-круиз. Енисей и АнгараФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мини-круиз. Енисей и АнгараФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мини-круиз. Енисей и АнгараФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прохождение Казачинского порога

В 06:00 на речном вокзале (адрес: ул. Дубровинского д. 1А) встреча с руководителем группы, посадка на рейсовый теплоход «А. Матросов», размещение в 2-1-местных каютах I класса.

09:00 Завтрак на теплоходе.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

14:00 Обед на теплоходе.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация, демонстрация фильма о Сибири. 19:00 ужин на теплоходе. 23:30 Прибытие в Красноярск на речной вокзалгород Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская».

Прохождение Казачинского порогаПрохождение Казачинского порогаПрохождение Казачинского порога
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак в гостинице.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску (3 часа). Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Обед в кафе.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Ужин в кафе.

Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуОбзорная экскурсия по г. ЕнисейскуОбзорная экскурсия по г. Енисейску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на Монастырское озеро. Частный музей Рубанка

Завтрак в гостинице.

В 10:00 экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания – при хорошей погоде можно купаться.

Обед в кафе.

Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Свободное время.

Ужин в кафе.

Экскурсия на Монастырское озеро. Частный музей РубанкаЭкскурсия на Монастырское озеро. Частный музей РубанкаЭкскурсия на Монастырское озеро. Частный музей РубанкаЭкскурсия на Монастырское озеро. Частный музей Рубанка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия на о. Караульный

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд на туристическом автобусе в г. Красноярск. Путь лежит по трассе краевого значения «Енисейский тракт». Трасса соединяет северные районы Красноярского края, проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.

Длина трассы – 345 км, проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Прибытие в п. Усть-Тунгуска, экскурсия на о. Караульный – место впадения р. Ангары в р. Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.

Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Обед-пикник на природе (енисейская уха, хариус на решетке, травяной чай). При хорошей погоде можно купаться в Ангаре.

Прибытие в Красноярск, ориентировочно в 20:00 к гостинице «Огни Енисея» (адрес: ул. Дубровинского д. 80).

Экскурсия на о. КараульныйЭкскурсия на о. КараульныйЭкскурсия на о. КараульныйЭкскурсия на о. Караульный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи, 2-местное размещение, удобства на этаже).

Стоимость тура на 1 человека – 48 000 руб.

Доплата за номер с удобствами в гостинице "Енисейская" (2 ночи) – 4 400 руб. /чел./за 1 ночь (2-местное размещение).

Варианты проживания

Енисейская

3 ночи

Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии. Звон колоколов слышен по праздникам и в период торжественных событий города.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.

Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно.

Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых.

В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды.

В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.

ЕнисейскаяЕнисейскаяЕнисейскаяЕнисейская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (в каюте 1 класса)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музей
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе: 3-разовое питание (комплексное)
  • Размещение в гостинице «Енисейская» в номере с удобствами на этаже
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для того чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:

  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
  • обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму — солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
  • во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • средства личной гигиены;
  • полотенце;
  • репелленты;
  • купальник (для женщин, плавательные плавки для мужчин).
  • не рекомендуем брать большой чемодан в тур, т. к. в некоторых гостиницах нет лифта (например в гостинице «Енисейская»).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуем оформить страховку от невыезда.

Может ли измениться программа?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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