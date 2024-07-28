Енисейский тур: Енисей и Ангара

Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск.

Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

В первые два дня Вы посетите достопримечательности и музеи Енисейска, а также
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отправитесь на пикник на Монастырское озеро. Далее Вас ждет мини-круиз по Енисею и увлекательное прохождение Казачинского порога. Вы увидите место слияние Енисея и Ангары, живописные скалы и изумительной красоты острова.

5
3 отзыва
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей Рубанка

07:45 Сбор группы у гостиницы "Огни Енисея" (адрес ул. Дубровинского д. 80).

08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.

Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Далее следуем до "Стрелки" – место впадения Ангары в Енисей.

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Обед-пикник на природе.

Прибытие в Енисейск.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Размещение в гостинице «Енисейская».

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Ужин.

Дорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей Рубанка
2 день

Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак.

10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

В заезды с 08.07, 09.08, 21.08 посещение Енисейского краеведческого музея (в остальные заезды с 14.07, 21.07 этот день попадает на понедельник, а в понедельник в музее выходной).

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.

Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску
3 день

Круиз на теплоходе: Енисейск - Красноярск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отправление до причала.

Посадка на пассажирский рейсовый т/х "А. Матросов"/"В. Чкалов", отправление из Енисейска в г. Красноярск.

Размещение в 2-х местных каютах I класса.

Обед.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация.

Ужин.

Круиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - Красноярск
4 день

Продолжение круиза: прохождение Казачинского порога. Завершение тура

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).

Его длина 4 км.

Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!

Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса.

Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Завтрак.

Обед.

Путевая информация.

Ужин.

20:00 Прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи, 2-х местное размещение, удобства на этаже) и на теплоходе в каюте 1 класса (1 ночь).

Доплата за номер с удобствами в гостинице "Енисейская" (2 ночи) – 4 000 руб. /чел. (2-х местное размещение)

Заезды 14.07-17.07, 09.08-12.08, 21.08-24.08 – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезды 08.07-11.07, 21.07-24.07 – выполняет теплоход В. Чкалов.

Варианты проживания

Теплоход «В. Чкалов»

1 ночь

Заезды 08.07-11.07, 21.07-24.07

Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.

Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Теплоход «Александр Матросов»

1 ночь

Заезды 14.07-17.07, 09.08-12.08, 21.08-24.08

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х, 3-х местное. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Не рекомендуем брать большой чемодан в тур, т. к. в отеле нет лифта.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (в каюте 1 класса)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музей
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • Размещение в гостинице «Енисейская» в номере с удобствами на этаже
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:

  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
  • обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму- солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
  • во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • средства личной гигиены;
  • полотенце;
  • репелленты;
  • купальник (для женщин, плавательные плавки для мужчин).
  • не рекомендуем брать большой чемодан в тур, т. к. в некоторых гостиницах нет лифта (например в гостинице енисейская).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
28 июл 2024
Здравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для нас понедельник! замечательная сопровождающая Оля! спасибо ей, и всей группе, а нас было 12 человек,
читать дальше

собрались примерно одного возраста, добрые, позитивные люди! спасибо огромное за организацию поездки! обратно дорога на теплоходе Валерий Чкалов была незабываема - душевна, с прекрасными видами сибирской природы, только позитивные эмоции, вкусно приготовленные блюда! Спасибо за организацию данного тура в Енисейск - так много узнала интересного, познавательного, удивительного для себя!!!! однозначно буду покупать ещё следующим летом! Вкусная уха и жареная на костре рыба, на острове Караульном, с замечательным гидом, и отдельно спасибо экскурсоводу Лене, за обзорную экскурсию по Енисейску 👍🙏🥰

Здравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для насЗдравствуйте! тур очень понравился! Организация отличная, экскурсии понравились - экскурсоводы, гиды, даже музей открыли для нас
Д
28 авг 2023
Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
В
18 авг 2024
Ни одного нарекания. Программа тура выстроена очень хорошо, скучать некогда. Не смотря, на то, что теплоход пассажирский, неудобства не почувствовали.
Ни одного нарекания. Программа тура выстроена очень хорошо, скучать некогда. Не смотря, на то, что теплоход пассажирский, неудобства не почувствовали.Ни одного нарекания. Программа тура выстроена очень хорошо, скучать некогда. Не смотря, на то, что теплоход пассажирский, неудобства не почувствовали.Ни одного нарекания. Программа тура выстроена очень хорошо, скучать некогда. Не смотря, на то, что теплоход пассажирский, неудобства не почувствовали.

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