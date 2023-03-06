Это Кавказ

Легкий экскурсионный тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Легкий экскурсионный тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске.

Вы посетите все города Кавказских Минеральных Вод и побываете в самых популярных горнолыжных центрах Кавказа – в Приэльбрусье и Домбае.
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Обзорные экскурсии
Обзорные экскурсии
Посетим города Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск
Завораживающие горы
Завораживающие горы
На канатных дорогах поднимемся на горы Чегет, Домбай-Ульген, Машук и Эльбрус
Дегустация минеральных вод
Дегустация минеральных вод
Посетим источник Нарзана в Кисловодске и попробуем минеральную воду железноводских источников – Славяновскую и Смирновскую

Программа тура по дням

1 день

Кисловодск, Замок коварства и любви

Приезд в Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.

Далее туристов везут к Кисловодской крепости,давшей начало городу–курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято–Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.

Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

Кисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любви
2 день

Приэльбрусье

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).

Возвращение в Кисловодск.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Ессентуки, Железноводск

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Ессентукам.

Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод Железноводск.

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе с дворцом Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.

Возвращение в Кисловодск.

Ессентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, Железноводск
4 день

Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в Кисловодск.

Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
5 день

Экскурсия в Пятигорск

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома–музея Лермонтова и подземного озера "Провал".

Также в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук за дополнительную плату.

18:00 – 19:00 Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Экскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Название отеляСтоимость тура на 1 чел.

доп. сутки

за номер

«АРИЯ»***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)38 9007 000
«АРИЯ»***, 1-но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)57 1007 000
«Амира Парк» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)36 3006 000
«Амира Парк» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)42 5504 200
«Le Bristol» ****, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)

37 050 DBL

38 650 TWIN

6 300 DBL

6 900 TWIN

«Le Bristol» ****, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)50 8505 800
«Парк Отель» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)37 6006 500
«Парк Отель» ***, 1-но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)44 1004 500
«Колизей», **** 2-х местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)40 2007 500
«Колизей», **** 1-но местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)57 1007 000

Размещение: DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.

Варианты проживания

Отель «Le Bristol»

4 ночи

Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»Отель «Le Bristol»

Отель «Амира Парк»

4 ночи

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.

Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»Отель «Амира Парк»

Отель «Парк Отель»

4 ночи

В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.

В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.

Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.

Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»

Отель «Колизей»

4 ночи

Стойка регистрации отеля открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi–Fi. Гости могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.

На территории этого 4–звездочного отеля есть крытый бассейн.

Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»Отель «Колизей»

Отель «Ария»

4 ночи

Отель "АРИЯ" – это:

  • 100 современных комфортных номеров различной площади от стандартов до 3-комнатных люксов;
  • завтрак "Шведский стол" в ресторане "Мелодия" из местных экологически чистых продуктов;
  • ресторан "Маэстро" с изысканными блюдами и винами для гурманов (открытие в 2023г.);
  • лобби-бар "БЛЮЗ";
  • конгресс-центр (открытие в 2023г.);
  • парковка.

Вас ждут элегантная обстановка, комфорт и отличный уровень сервиса.

У отеля прекрасное месторасположение – в непосредственной близости от Курортного парка, Каскадной лестницы, новой прогулочной зоны на проспекте Ленина. Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля расположен новый питьевой бювет "Ребровский" с тремя видами минеральных вод: Нарзан, Славяновская и Ессентуки.

Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кисловодска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Трансфер:ж/д вокзал Кисловодск – гостиница – 500 руб. /машина/в одну сторонуа/п Минеральные Воды – гостиница – 1800 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Кисловодск – гостиница – 500 руб. /машина/в одну сторону
  • А/п Минеральные Воды – гостиница – 1800 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
  • Канатные дороги в Домбае – 2000 руб. /чел. /все очереди (дополнительно – 400 руб. /чел. /до панорамной площадки)
  • Канатные дороги в Приэльбрусье:2400 руб. /чел. /все очереди1000 руб. /чел. /на Чегет1400 руб. /чел. /на Эльбрус
  • 2400 руб. /чел. /все очереди
  • 1000 руб. /чел. /на Чегет
  • 1400 руб. /чел. /на Эльбрус
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 200руб. /чел.
  • Канатная дорога на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Грязелечебница им. Семашко в г. Ессентуки – 150 руб. /чел.
  • Дом-музей Лермонтова в г. Пятигорске – 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Место и время начала тура г. Кисловодск, 13.45 – 14.05.

Место и время окончания тура г. Кисловодск, 18.30 – 19.00.

В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.30 – 19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 мар 2023
Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля 2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!
Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
А
24 фев 2023
Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места,
В
19 фев 2023
Добрый день!
Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг.

Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста!

Спасибо! До встречи летом)

P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)
Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры

Похожие туры из Ессентуков

Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
6 дней
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
г. Минеральные Воды
от 39 550 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод
г. Минеральные Воды
от 48 500 за человека
Это Кавказ! Зимнее путешествие
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
от 36 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ессентуках
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ