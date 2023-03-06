Приезд в Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.
Далее туристов везут к Кисловодской крепости,давшей начало городу–курорту в первых годах XIX столетия.
Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято–Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.
Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.
Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.
Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.
И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Ессентукам.
Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко.
Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод – Железноводск.
Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе с дворцом Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома–музея Лермонтова и подземного озера "Провал".
Также в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук за дополнительную плату.
18:00 – 19:00 Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Название отеля
|Стоимость тура на 1 чел.
доп. сутки
за номер
|«АРИЯ»***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|38 900
|7 000
|«АРИЯ»***, 1-но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|57 100
|7 000
|«Амира Парк» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|36 300
|6 000
|«Амира Парк» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|42 550
|4 200
|«Le Bristol» ****, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
37 050 DBL
38 650 TWIN
6 300 DBL
6 900 TWIN
|«Le Bristol» ****, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
|50 850
|5 800
|«Парк Отель» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|37 600
|6 500
|«Парк Отель» ***, 1-но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|44 100
|4 500
|«Колизей», **** 2-х местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|40 200
|7 500
|«Колизей», **** 1-но местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|57 100
|7 000
Размещение: DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.
Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.
В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.
В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.
Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.
Стойка регистрации отеля открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi–Fi. Гости могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.
На территории этого 4–звездочного отеля есть крытый бассейн.
Отель "АРИЯ" – это:
Вас ждут элегантная обстановка, комфорт и отличный уровень сервиса.
У отеля прекрасное месторасположение – в непосредственной близости от Курортного парка, Каскадной лестницы, новой прогулочной зоны на проспекте Ленина. Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля расположен новый питьевой бювет "Ребровский" с тремя видами минеральных вод: Нарзан, Славяновская и Ессентуки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.
Место и время начала тура г. Кисловодск, 13.45 – 14.05.
Место и время окончания тура г. Кисловодск, 18.30 – 19.00.
В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.30 – 19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.