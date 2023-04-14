Комплекс «Грозный-Сити»: воплощение современности на экскурсии по Грозному
Грозный — город-феномен. Он возродился из руин и сочетает в себе уникальный колорит старого города и современные технологии. Во время экскурсии вы сможете почувствовать слияние прошлого и настоящего.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Грозный-Сити»
- Парк цветов
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
Поражающее воображение архитектурное сооружение, выполненное с большим вкусом и богато оформленное испанским мрамором с позолоченными иранскими светильниками. Мемориальный комплекс состоит из парковой зоны, где на обзор представлены монументы и военная техника, и музея. Занимая площадь 5 гектаров, это третий по величине комплекс в России, построенным в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Неизменный интерес гостей вызывает рабочий кабинет главы республики, где он принимал судьбоносные для республики решения.
Мечеть «Сердце Чечни»
Главная достопримечательность Грозного и «визитная карточка» Чеченской Республики — мечеть «Сердце Чечни», названная в честь Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента республики. Она расположена в центре города и является одной из крупнейших в России и Европе, сочетающей восточные элементы и современный европейский стиль. Внутри мечети находится уникальная коллекция люстр, созданная из нескольких тонн бронзы, трех килограммов золота и миллиона кристаллов.
Комплекс «Грозный-Сити»
Этот квартал — воплощение современности, в нем пульсирует городская жизнь: люди приезжают сюда работать, отдыхать и любоваться огромными зданиями. Комплекс небоскребов находится на берегу реки Сунжа, в самом сердце города, на проспекте А. Кадырова и занимает площадь в 4,5 гектара. Он состоит из 7 зданий, включая деловой и бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Самое высокое здание комплекса, «Феникс», возвышается на 40 этажей. Со смотровой площадки одного из этих небоскребов можно насладиться красивым видом на столицу и окружающую панораму.
Парк цветов
Его часто называют «Парком влюбленных» или «Парком чудес». Это одно из самых популярных мест в Грозном, расположенное прямо в центре города на площади 45 000 квадратных метров. В парке можно найти множество достопримечательностей, в том числе фонтан национального стиля с башнями высотой 18 метров и 467 металлических конструкций в виде ваз, в которых высажены более 150 тысяч разнообразных цветов.
Мечеть «Гордость мусульман»
Мечеть «Гордость мусульман» расположенная в городе Шали, является крупнейшей мечетью в Европе и может вместить до тридцати тысяч молящихся. Ее открытие состоялось в 2018 году. Весь комплекс, включая прилегающий парк, занимает пять гектаров. Сама мечеть занимает один гектар площади. В парке вокруг мечети можно увидеть двенадцать фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Кроме того, в парке высажено около двух тысяч деревьев различных пород и 48 видов роз, что делает его прекрасным местом для прогулок и отдыха.
Важная информация:
В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; наличные деньги; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги удобную спортивную обувь и одежду крем от загара и солнцезащитные очки отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании