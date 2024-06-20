В лёгком и комфортном формате мы посвятим вас в культуру республики и поделимся интересными фактами о самых главных мечетях Чечни. По пути вы раскроете основные исторические события, происходившие за много лет в культуре многонационального Северного Кавказа. Сделаете фото восхитительной красоты, а также попробуете местную кухню.

за 1-3 человека или 6555 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Грозный

Первым делом поднимемся на смотровую площадку небоскрёба «Грозный Сити». Отсюда весь город виден как на ладони. Далее посетим мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им. Кадырова и национальный музей Чеченской республики. Увидим парк цветов, прогуляемся по бульвару и проспекту Путина, где можем пообедать в авторском ресторане Жижиг&Galnash или любом другом месте с национальной кухней (по желанию).

Шали

Здесь находиться самая большая мечеть России и Европы, «Гордость мусульман». Мы увидим, как светится и переливается разными цветами радуги невероятно красивое строение, покрытое белоснежным мрамором из греческого города Тасос.

Аргун

Посетим «Сердце матери» — единственную в России мечеть в стиле хай-тек. Здесь вы прогуляетесь и сделатете яркие фото и видео в небольшом сквере с мостиком и прудом, в котором видно отражение мечети.

Организационные детали