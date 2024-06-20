Первым делом поднимемся на смотровую площадку небоскрёба «Грозный Сити». Отсюда весь город виден как на ладони. Далее посетим мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им. Кадырова и национальный музей Чеченской республики. Увидим парк цветов, прогуляемся по бульвару и проспекту Путина, где можем пообедать в авторском ресторане Жижиг&Galnash или любом другом месте с национальной кухней (по желанию).
Шали
Здесь находиться самая большая мечеть России и Европы, «Гордость мусульман». Мы увидим, как светится и переливается разными цветами радуги невероятно красивое строение, покрытое белоснежным мрамором из греческого города Тасос.
Аргун
Посетим «Сердце матери» — единственную в России мечеть в стиле хай-тек. Здесь вы прогуляетесь и сделатете яркие фото и видео в небольшом сквере с мостиком и прудом, в котором видно отражение мечети.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы: — Посещение музея 100 руб. /чел. — Смотровая «Грозный-Сити» 200 руб. /чел. — Обед от 600 руб. /чел. — Завтрак в кафе-столовой «Сам» по пути в Грозный от 200 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 520 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.