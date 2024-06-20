Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали

Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
В лёгком и комфортном формате мы посвятим вас в культуру республики и поделимся интересными фактами о самых главных мечетях Чечни.

По пути вы раскроете основные исторические события, происходившие за много лет в культуре многонационального Северного Кавказа. Сделаете фото восхитительной красоты, а также попробуете местную кухню.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Грозный

Первым делом поднимемся на смотровую площадку небоскрёба «Грозный Сити». Отсюда весь город виден как на ладони. Далее посетим мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им. Кадырова и национальный музей Чеченской республики. Увидим парк цветов, прогуляемся по бульвару и проспекту Путина, где можем пообедать в авторском ресторане Жижиг&Galnash или любом другом месте с национальной кухней (по желанию).

Шали

Здесь находиться самая большая мечеть России и Европы, «Гордость мусульман». Мы увидим, как светится и переливается разными цветами радуги невероятно красивое строение, покрытое белоснежным мрамором из греческого города Тасос.

Аргун

Посетим «Сердце матери» — единственную в России мечеть в стиле хай-тек. Здесь вы прогуляетесь и сделатете яркие фото и видео в небольшом сквере с мостиком и прудом, в котором видно отражение мечети.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — Посещение музея 100 руб. /чел.
    — Смотровая «Грозный-Сити» 200 руб. /чел.
    — Обед от 600 руб. /чел.
    — Завтрак в кафе-столовой «Сам» по пути в Грозный от 200 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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