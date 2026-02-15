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Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали

Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Эта экскурсия — ваша возможность отправиться из любого города КМВ в самобытную Чеченскую республику. В регион, где гармонично сочетаются древние традиции и динамичная современность. По пути вы насладитесь сменой горных пейзажей, а в самой Чечне посетите три города. Исследуете уникальные мечети, подниметесь на крышу небоскрёба, погуляете по паркам. А мои рассказы откроют вам историю и культуру многонационального Северного Кавказа.
5
7 отзывов
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали

Описание экскурсии

Незабываемая поездка через 5 республик

Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.

Знакомство с Грозным

Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.

Мечети Аргуна и Шали

Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление.

Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе, чудо мировой архитектуры — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
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1
Anastasia
Наконец дошли руки написать отзыв🙂

Давно хотела поехать в Чечню, посмотреть Грозный, с Дмитрием смогла осуществить задуманное в последний день новогодних выходных 11 января))

Дорога длинная, ехали часа 4, но ехать не
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скучно - через 5 республик и Дмитрий рассказывает много всего интересного про регионы, которые проезжаем, и информацию по экскурсии) По дороге даже посетили мемориальный комплекс в Ингушетии, хотя его нет в программе.

Чечня нас встретила туманом, но это не помешало подняться на смотровую площадку Грозный-сити и почувствовать себя в фильме "Мгла"))
Город очень чистый, красивый и туристический, много кафешек, разных кофеен, фотозон.

Посетили мечеть «Сердце Чечни» (на улице при входе в мечеть нужно надеть халат и платок, которые находятчя в раздевалке при входе, разуться). Погуляли по местному Арбату, где есть свои Маковский (Макдак) или Crispy (KFC).

По совету Дмитрия посетили кафе с местной кухней Жижиг&Galnash с очень приветливыми официантками. Порции, кстати, огромные, имейте в виду при заказе😅

Самая красивая и впечатлившая меня мечеть - мечеть "Гордость мусульман" в городе Шали (и самая лояльная в плане покрытия, достаточно надеть фартук): сделана из белого мрамора, окна с витражами, узбекские мотивы во входных группах, вечерняя подсветка.

3-я мечеть в городе Аргун - мечеть в стиле хайтек, вечером переливается разными цветами, она посвящена матери Р. Кадырова.

Сама экскурсия насыщенная и интересная, нам с мамой все понравилось, рекомендую к посещению))

Дмитрий приятный в общении, вежливый, нигде нас не гнал, не торопил, и мы везде все успели👌

Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂+2
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
Наконец дошли руки написать отзыв🙂
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Елена
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Рекомендую!
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
Замечательная и очень интересная экскурсия! Получили море положительных эмоций.
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И
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на нее ехать не стоит. Сможете увидеть то, что на обычных экскурсиях нет.
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на
Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на
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Валентин
Ессентуки- Грозный - Шали Поездка прошла интересно о очень познавательно. Дмитрий обладает большим объёмом дополнительной информации, по маршруту. Получили интересные, специфические сведения про регионы, которые проезжали-это 4 республики Северного Кавказа.
Красивые пейзажи, хорошая дорога,уверенное вождение Дмитрия. Поездка прошла на одноиюм дыхании без излишнего напряжения.
Рекомендую любителям приключений.
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Екатерина
14 июня мы отправились путешествовать по Чечне. По дороге Дмитрий предложил бонусом заехать в Ингушетию и посмотреть мемориальный комплекс. Дмитрий хорошо даёт материал, отвечает на вопросы, грамотно построен маршрут. В Чечне мы увидели главные достопримечательности, сравнили три мечети. Полюбовались на Грозный со смотровой площадки и т. д. Нам понравилось. Дмитрий, спасибо
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Е
Нам очень понравилось. Классный экскурсовод. Интересная экскурсия. И нашим детям очень понравилась.
В следующем году обязательно поедим к Вам на какую-нибудь другую экскурсию. Дригих гидов даже не рассматриваем) 👍
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