Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали

Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России

5
1 отзыв
Вы проедете по пяти республикам, наслаждаясь сменой горных пейзажей, а в самой Чечне посетите столицу и еще два города, которые не перестают удивлять новыми чудесами.

Мы исследуем огромные мечети из редких материалов, поднимемся на крышу небоскреба, погуляем по ухоженным паркам, подойдем к крупнейшему в мире светомузыкальному фонтану и обсудим, как живет и развивается край.
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Незабываемая поездка через 5 республик

Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.

Знакомство с Грозным

Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.

Мечети Аргуна и Шали

Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление. Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, где комфортно смогут ехать три человека и менее комфортно четыре
  • Можем отправиться в путь на комфортабельном минивэне для 6 человек, в этом случае стоимость увеличится на 5 000 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
16 сен 2022
Отличная экскурсия, с отличным ГИДом и этим все сказано. Всем советую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньКавказ

Похожие туры в Ессентуках

Грозный, Аргун и Шали за один день
17 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.4
12 отзывов
Грозный, Аргун и Шали за один день
Мы отправляемся в путешествие из Ессентуков в Чечню
Ессентуки, ул. Первомайская,144
Сегодня
24 сен
25 сен
28 сен
3 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Ессентукам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Ессентуки считаются самым молодым курортом в регионе Кавказские минеральные воды
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
5
16 отзывов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Мы забираем вас по адресу пребывания
2 800 за 1 человека
Грозный - Аргун - Шали
14 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Грозный - Аргун - Шали
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Сегодня
28 сен
5 окт
12 окт
3 000 за 1 человека
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
6 отзывов
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
вокзальная площадь, вход в парк Ессентуков
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 3 000 за 1 человека
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Поездка в мини-группе в край ледников, хвойных лесов и альпийских лугов
у Ж/Д вокзала Ессентуков
22 окт
29 окт
5 ноя
12 ноя
4 400 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Чечня-Грозный Сити
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Чечня-Грозный Сити
Чеченская Республика самая растущая и развивающаяся республика Российской Федерации
Ессентуки
27 сен
28 сен
29 сен
30 сен
24 000 за всё до 4 чел.
Грозный и Аргун
17 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Грозный и Аргун
Смешанная: автобусная и пешеходная
3 000 за 1 человека
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Приглашаем вас, друзья, испить из целебных источников в урочище Джилы-Су
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
от 18 000 за всё до 6 чел.
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра
24 сен
25 сен
26 сен
17 500 за всё до 4 чел.
Ессентуки: «Здесь, конечно, лучше, чем в Виши»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Ессентуки: «Здесь, конечно, лучше, чем в Виши»
Приглашаю вас на прогулку по самому молодому курорту Кавминвод
гор. Ессентуки, поющий фонтан
3 880 за всё до 5 чел.
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Рустам
Рустам
5
5 отзывов
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Удобный способ встретиться с одними из лучших пейзажей Кавказа и узнать регион поближе
в районе жд вокзала Ессентуков
23 сен
28 сен
30 сен
1 окт
3 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🧭
ТАМ