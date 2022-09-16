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Описание
Что вас ожидает
Незабываемая поездка через 5 республик
Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.
Знакомство с Грозным
Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.
Мечети Аргуна и Шали
Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление. Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, где комфортно смогут ехать три человека и менее комфортно четыре
Можем отправиться в путь на комфортабельном минивэне для 6 человек, в этом случае стоимость увеличится на 5 000 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Приветствую, друзья! Меня зовут Дмитрий, и проведение экскурсий по Кавказу для меня самое любимое хобби. Есть своя небольшая турфирма по бронированию путевок в санатории, поэтому экскурсии вожу не часто, благодаря чему путешествия для меня всегда в удовольствие и не становятся рутиной. Провожу только индивидуальные экскурсии без ворчливых попутчиков;) и в той компании, которую вы выбрали сами. Рад новым знакомствам с интересными людьми.