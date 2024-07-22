скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
15%
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Завтра в 06:30
6 авг в 06:45
47054 000₽ за человека
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
41153 704₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборОзеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
43003 870₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2024Доброго времени суток. Хотелось бы сказать спасибо гиду Станиславу за чудесную экскурсию в Северную Осетию 20 июля 2024 года. Хорошее
- ТТатьяна28 июня 2024Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
- ММария19 июня 2024Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Однодневные»
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