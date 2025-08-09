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историю региона и делился интересными фактами, которые сделали экскурсию не только познавательной, но и увлекательной. Ещё хотелось бы отметить, что поездка проходила на комфортабельном автомобиле, в салоне было очень чисто. Мы посетили главные достопримечательности Чеченской республики, а также узнали поближе такие республики как Северная Осетия и Ингушетия, через которые проходил наш путь. Дмитрий умело сочетал рассказы о культуре и традициях каждого региона с различными историями, что добавляло экскурсии особый шарм. Обедать мы поехали в заведение «Башня» в г. Аргун, где готовят очень вкусные национальные блюда, и в целом персонал очень доброжелательный. Экскурсия оставила только положительные эмоции, и я рекомендую всем, кто хочет лучше узнать Чечню, обращаться именно к Дмитрию!