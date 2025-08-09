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Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Грозный выбрал путь развития туризма и стремится стать вторым Дубаем.

Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
4.7
19 отзывов
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Описание экскурсии

Кавказский колорит

В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.

За время поездки вы посетите:

  • Смотровую площадку «Лестница в небо»
  • Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
  • Смотровую площадка в «Грозный Сити»
  • Парк цветов
  • Грозненский Арбат
  • Мечеть «Сердце матери» в городе Аргун
  • Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали

Организационные детали

  • Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
  • Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
  • Обед в кафе — от 500 руб. /чел.

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш адрес в ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3334 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
3
2
1
1
Л
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Нашим гидом был Дмитрий. С самого начала он создал дружелюбную атмосферу, что помогло расслабиться и насладиться путешествием. Дмитрий прекрасно знает
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историю региона и делился интересными фактами, которые сделали экскурсию не только познавательной, но и увлекательной. Ещё хотелось бы отметить, что поездка проходила на комфортабельном автомобиле, в салоне было очень чисто. Мы посетили главные достопримечательности Чеченской республики, а также узнали поближе такие республики как Северная Осетия и Ингушетия, через которые проходил наш путь. Дмитрий умело сочетал рассказы о культуре и традициях каждого региона с различными историями, что добавляло экскурсии особый шарм. Обедать мы поехали в заведение «Башня» в г. Аргун, где готовят очень вкусные национальные блюда, и в целом персонал очень доброжелательный. Экскурсия оставила только положительные эмоции, и я рекомендую всем, кто хочет лучше узнать Чечню, обращаться именно к Дмитрию!

Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
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Ольга
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну, что есть такая республика, для галочки. Но после поездки подросток в пубертате заинтересовался настолько,
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что попросил вернуться сюда на более длительный срок. Считаю, что это несомненно заслуга нашего гида Романа. Потрясающе детально, с душой, знание фактов, истории - безоценочно преподнести информацию - то талант. Предупредительность, внимание, индивидуальный подход. Бережное вождение. И, что важно, «не на отвали». Это подкупает.
Кухня также оказалась очень даже интересной. Тыквенные лепешки - ум отъешь) и наешь другие части тела.
Спасибо за маршрут. За отношение к туристу и любовь к своему делу.

Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,+2
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну,
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Рушания
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии с восторгом вспоминаю и рассказываю знакомым.
Нашим гидом был РОМАН. Человек, который знает и любит
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свою работу, Лучший гид, и профессионал своего дела, Огромное Вам СПАСИБО! На протяжении всей экскурсии очень много рассказал и отвечал на вопросы. Безумно интересно! О красоте и нравах Чеченской республики писать бессмысленно, это нужно увидеть и почувствовать!
Обязательно попробуйте десерт Хингалш и чеченский арбуз.

Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии+2
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии
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О
Наша первая опека с помощью данного приложения, и точно не последняя.
Если вновь посетим МинВоды, то поедем только с Романом!
Человек настолько хорошо знает республику и интересно рассказывает, что происходит полное погружение.
Были
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в трех мечетях, на площади, в сувенирного лавке, все без очередей, на смотровой площадке с видом на Чечню были вообще одни!!! свободно пофотографировались до народа. Везде практически были без народа, так продумана экскурсия хорошо!
Были в отличных гастрономических заведениях, по совету Романа. Цены как и везде, очень вкусно, местная кухня приятно удивила Благодарим от всей души за экскурсию! Привет из Нижнего Новгорода!

Наша первая опека с помощью данного приложения, и точно не последняя.
Наша первая опека с помощью данного приложения, и точно не последняя.
Наша первая опека с помощью данного приложения, и точно не последняя.
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Ольга
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том, чтобы все было максимально комфортно. Показал и рассказал очень много интересного! Открыл для нас много нового! Экскурсия нам понравилась!
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,+2
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том,
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Н
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
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