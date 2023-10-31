Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Ессентуки и Чеченскую Республику связывает извилистая дорога через горные перевалы.
Но если вы решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.
Но если вы решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.
Ближайшие даты:
31
окт
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2
ноя
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4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кавказский колорит
В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.
За время поездки вы посетите:
- Смотровую площадку «Лестница в небо»
- Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
- Смотровую площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун
- Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
- Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
Дополнительные расходы
- Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
- Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- площадь ж/д вокзала Ессентуков
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 142 туристов
Здравствуйте! В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах.
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