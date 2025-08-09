Грозный выбрал путь развития туризма и стремится стать вторым Дубаем.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Описание экскурсии
Кавказский колорит
В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.
За время поездки вы посетите:
- Смотровую площадку «Лестница в небо»
- Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
- Смотровую площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери» в городе Аргун
- Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали
Организационные детали
- Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
- Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
- Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3334 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия прошла просто великолепно и оставила незабываемые впечатления. Всё очень понравилось.
Нашим гидом был Дмитрий. С самого начала он создал дружелюбную атмосферу, что помогло расслабиться и насладиться путешествием. Дмитрий прекрасно знает
Нашим гидом был Дмитрий. С самого начала он создал дружелюбную атмосферу, что помогло расслабиться и насладиться путешествием. Дмитрий прекрасно знает
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Феерично повезло во всем: и мини-группа, и водитель-гид Роман. Если честно, изначально ехала просто показать сыну, что есть такая республика, для галочки. Но после поездки подросток в пубертате заинтересовался настолько,
+2
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Экскурсия была потрясающая! Безумно понравилась, однозначно рекомендую, и на протяжении прошедших двух недель со дня экскурсии с восторгом вспоминаю и рассказываю знакомым.
Нашим гидом был РОМАН. Человек, который знает и любит
Нашим гидом был РОМАН. Человек, который знает и любит
+2
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О
Наша первая опека с помощью данного приложения, и точно не последняя.
Если вновь посетим МинВоды, то поедем только с Романом!
Человек настолько хорошо знает республику и интересно рассказывает, что происходит полное погружение.
Были
Если вновь посетим МинВоды, то поедем только с Романом!
Человек настолько хорошо знает республику и интересно рассказывает, что происходит полное погружение.
Были
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Нашим гидом был Юрий. Прекрасный рассказчик, эрудированный, вежливый и приятный в общении человек. Позаботился о том, чтобы все было максимально комфортно. Показал и рассказал очень много интересного! Открыл для нас много нового! Экскурсия нам понравилась!
+2
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Н
Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
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