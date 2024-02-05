янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в Ессентуки.
Прибытие в отель Курортный 4*. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории после 14:00.
При заезде в отеле взимается наличными курортный сбор* 50 /руб. /чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет лёгкая увлекательная пешеходная экскурсия по курортному парку.
Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 Отправление в термальный комплекс “Итальянские термы”.
Итальянские термы – это отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.
Итальянские термы заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, (3 бассейна), сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30 – 20:30 Посещение спа комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски» - дегустация вина и мастер-класс по изготовлению сыров
Завтрак в отеле.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие, в чем вы сможете убедиться, лично испытав их.
Отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой.
Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.
Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.
Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке – мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне – у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться – и не в один!
И у вас будет возможность самим все продегустировать.
Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.
Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен).
Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск
Завтрак в отеле.
Сегодня вы отправитесь в соседнюю республику – Карачаево-Черкесию, чтобы взглянуть на Кавказ с другой стороны.
Путь ваш будет легким и непринужденным, с несколькими остановками по пути.
Сначала мы покажем вам популярную природную достопримечательность – гору Кольцо.
Она представляет собой монолитную арку прямо в скале.
Если подняться наверх, к самому «кольцу», то сквозь него можно увидеть деревья, горы, окрестные деревеньки и сам Кисловодск с высоты птичьего полета.
Следующей вашей остановкой будет так называемый Чайный домик.
Нигде больше вы не увидите такого разнообразия травяного чая, меда, настоек, варенья и местных сладостей (урбеч, пастила, чурчхела и др.)!
А большим бонусом является то, что все это можно попробовать!
Для тех, кто хочет стать еще ближе к природе и почувствовать себя «джигитом», предлагаем совершить небольшую конную прогулку на настоящем карачаевском скакуне (неподалеку есть прокат – доплата от 500 рублей/30 минут).
Конечной точкой этой половины дня станут Медовые водопады – Жемчужный, Секретный, Змейка, Мельница и Медовый.
На самом деле, «медовые» водопады не имеют отношения к меду (по крайней мере, сейчас – о происхождении названия водопадов вам расскажет наш гид), а на территории их разбит целый комплекс, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и посетить Кавказское подворье с проживающими там животными, попробовать местную кухню: как бы посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).
Переезд и знакомство с курортом Железноводск.
Вас ждет прогулка по курортному парку, где вы:
- увидите архитектурные памятники XIX столетия: бывшую дачу Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею;
- загадаете желание, попробовав прокрутить так называемый Камень Желаний;
- пройдетесь по Каскадной лестнице, претерпевшей обширную реставрацию в 2019 году, к также обновленному Курортному озеру с живописной территорией;
- попробуете минеральную воду прямо из источников – Лермонтовского и Смирновско-Славяновского.
Возвращение в Ессентуки.
Свободное время.
Окончание программы. Пятигорск с итальянским акцентом
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на экскурсию по г. Пятигорску
Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци.
Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова.
Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами:
- Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны;
- знаменитый «Грот Дианы»;
- каменную ротонду с восемью колоннами – «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки;
- широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» – на территории его находится также знаменитая скульптура Орла – визитная карточка самого Пятигорска и всех городов Кавказских Минеральных Вод.
Обед.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на даты с 03.11-06.11, 15.12-18.12, руб:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место ребенок или взрослый
|Отель Курортный 4*
Стандарт
|41500
|44500
|нет
|Отель Курортный 4*
Комфорт, 03-06.11
|43000
|49500
|41500
Стоимость тура в зависимости от размещения на даты с 05.01-08.01.23, руб:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место ребенок или взрослый
|Отель Курортный 4*
Стандарт
|43500
|52500
|нет
|Отель Курортный 4*
Комфорт, 03-06.11
|45000
|54000
|43000
Возможно подселение по запросу.
Варианты проживания
Отель «Курортный» 4
«Курортный» – отель нового поколения, расположенный в историческом центре города-курорта Ессентуки. Всё самое интересное, что есть в Ессентуках, расположено в шаговой доступности от нашего отеля. Курортный парк, бюветы с целебной минеральной водой, концертный зал им. Ф. Шаляпина, крупнейший на юге России поющий фонтан.
Если в путешествиях и на отдыхе вы цените комфорт и обслуживание на высшем уровне, приезжайте к нам – будете приятно удивлены.
Отель «Курортный» предлагает гостям:
- комфортабельные номера, выполненные в авторском дизайне.
- спа-комплекс для полного расслабления и восстановления сил.
- элегантный ресторан, в меню которого представлены блюда классической европейской и традиционной кавказской кухни.
- уютный лобби-бар с большим выбором напитков и располагающей к размышлениям атмосферой.
- услуги прекрасно обученного персонала – европейский уровень профессионализма, умноженный на кавказское гостеприимство.
- летняя терраса на 8 этаже отеля, с которой открывается прекрасный вид на город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер: аэропорт-гостиница-аэропорт
- Размещение 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Питание по программе тура
- Экскурсии по программе с местным гидом: Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Медовые водопады, посещение института механотерапии, экосборы, посещение термального комплекса «Итальянские термы», мастер класс по сыроделию, дегустация вина
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Подъем по канатной дороге на г. Машук - 400 рублей
- Курортный сбор-50 руб/чел в сутки оплачивается в отеле по прибытию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.