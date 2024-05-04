Вы познакомитесь с богатой историей проживающих тут народов, их традициями, культурой, национальной кухней.
Неспешные и познавательные экскурсии в курортных городах Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться горными ущельями, водопадами, сделают ваше путешествие особенным.
Чистейший горный воздух, ласковое солнце, посещение минеральных источников дадут вам возможность оздоровиться.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску
Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт или ж/д вокзал до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1 час (в зависимости от дорожной ситуации).
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда на площади напротив здания ж/д вокзала.
Трансфер в отель.
Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.
Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 14:00.
Курортный сбор 100 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит-центр – интерактивная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Стоимость билетов: 250 руб. - взрослый, 150 руб. - детский. Экскурсия длится около 30 мин.
14:00 - Начало программы в Кисловодске*
*точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда - пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Карачаево-Черкесия: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источники
Завтрак в отеле.
Отправление за город в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево-Черкесии.
Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Далее вы заглянете в Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи; урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости. Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).
Поездка на Суворовские термальные источники.
Дополнительная плата - 600 рублей за входной билет, оплата гиду на месте.
*Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
Возвращение в Кисловодск (ориентировочно в 18:00).
Время возвращения в Кисловодск зависит от времени посещения термальных источников.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Завтрак в отеле (сухой паек).
06:00 отправление на экскурсию.
Трансфер на поляну Азау, в пути 3.5 часа
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м.
Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами.
Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).
Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Возвращения в Кисловодск в 20:00.
Ужин в местном кафе (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Экскурсия в город-курорт Ессентуки, станица Боргустанская
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса Христа высотой 20 метров.
Обед.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение — национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера — возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. Великолепный вид на город и горы открывается с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге. И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин. Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь. Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века. На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал.
Туроператор имеет право менять очередность экскурсий или делать замену из-за погодных условий, не сокращая объема предоставления экскурсионных услуг.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение в Кисловодске
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|Доп. ночи за двухместный номер
Отель Благодать 3*
Стандарт (17,5-18,5 кв. м.), завтрак
|59500
|76000
|Нет
|5100/5500
Отель Благодать 3*
Комфорт (20,5-24 кв. м.), завтрак
|61650
|80150
|54300
|5600/6000
Отель Колизей 4*
Стандарт (17кв. м), без питания
|61300
|82200
|Нет
|6000
Отель Колизей 4*
Большой стандарт (26-27 кв. м.), без питания
|64800
|89300
|57800
|7500
Отель Ария 4*
Стандарт, завтрак
|62000
|83750
|Нет
|6210
Отель Ария 4*
Джуниор сьют, завтрак
|67350
|96350
|50800
|8010
Отель Гранд 4*
Стандарт, завтрак
|73550
|82300
|50800**
|6000/9500
*скидка детям до 12 лет - 5%
**Доп. место рассчитано только для детей до 14 лет.
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Отель Колизей 4
Удобное месторасположение, удивительный вид на открывающуюся взору, живописную панораму природы вокруг, включает в себя, расположившийся в самом центре города Кисловодск Спа Отель «Колизей». Архитектура здания достаточна необычна, как будто вы оказались в древнем Риме, однако внутри заключена современность и эстетичность. Посетителям предлагается отдохнуть в комплексе,состоящим из: финскойсауны, турецкого хаммама, бассейна.
Номерной фонд отеля достаточно обширный. Все комнаты оснащены шумоизоляцией для более приятного и спокойного времяпровождения. Везде имеется санузел, светильники либо настольные лампы, стационарный телефон, ТВ, кровать с ортопедическим матрасом, шкаф, стул, пуфик, тумбочки, кондиционер, электрический чайник, сейф, минимальный набор посуды.
Предоставляются уникальные возможности для делового общения конференц — зале, оснащенным специальным оборудованием по доступным ценам.
Строение находится близко к таким известным объектам как: «Курортный парк» и «Центральная нарзанная галерея». Расстояние до железнодорожного вокзала - 140 метров.
Отель Ария 4
Отель «Ария» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Гранд 4
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» успешно функционирует с 2001 года. С тех пор гостиница регулярно подвергалась реконструкции и повышала качество сервиса.
К услугам отдыхающих имеются прекрасно укомплектованные номера на любой кошелек, среди которых любой найдет то, что придется по вкусу именно ему.
Расположение в самом центре города-курорта также добавило известности гостинице и расположило к ней многочисленных туристов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - гостиница
- Размещение в выбранном отеле - 5 ночей
- Завтраки в отеле, кроме отеля «Колизей» (300 руб/чел/сутки)
- Питание по программе тура: 4 обеда (комплекс), угощение у казаков
- Экосборы по программе
- Услуги гида
- Экскурсии по программе: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Эльбрус, канатная дорога Азау, Казачье подворье, Медовые водопады, гора Кольцо, билет на канатную дорогу на г. Машук, институт механотерапии, домик Лермонтова
- Вода (0,5 л. /чел. /день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты на термальные источники (от 600 руб.)
- Курортный сбор (100 руб. /чел. /сутки)
- Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт - 2300 рублей за машину (вместимость - 2-3 человека)
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
- удобную теплую обувь без каблуков;
- теплую куртку;
- непродуваемые штаны;
- шапку;
- перчатки;
- очки от солнца.
Вам также необходимо взять с собой:
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча?
Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.
12:00 групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.
Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1
Чем можно заняться в Кисловодске?
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит центр – интерактивная экскурсия. В ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет. Экскурсия длится около 30 мин.