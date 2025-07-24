2 день

Экскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источники

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Обед в гостинице (если выбран тариф с питанием).

ВАРИАНТ I

14:20 Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам.

Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи, прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».

Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей, места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 17:30.

ВАРИАНТ II

14:00 Экскурсия «Ессентуки».

Крупный бальнеологический и грязевой курорт. Прогулка по курортному парку. У всех желающих будет возможность посетить бюветы источников Ессентуки №4 и №17 и продегустировать эти знаменитые на весь мир соляно-щелочные источники.

И, наконец, великолепная грязелечебница им. Н. А. Семашко, крупнейшая в Европе, построенная в стиле древнеримских терм.

Возвращение в Пятигорск к 17.30.

ВАРИАНТ III

18:00 Поездка «Суворовские бани».

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Стоимость купания — 700 руб.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00.

