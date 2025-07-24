Мои заказы

Чарующий Кавказ: классическое путешествие с Горной Ингушетией

Этот тур – находка для тех, кто хочет максимально близко познакомиться с Кавказом за считанные дни.

Путешествие будет по-настоящему насыщенным и запоминающимся! Вы сможете полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая, а также испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство.
5
3 отзыва
Чарующий Кавказ: классическое путешествие с Горной ИнгушетиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чарующий Кавказ: классическое путешествие с Горной ИнгушетиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чарующий Кавказ: классическое путешествие с Горной ИнгушетиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Начало тура. Заселение в отель

Заселение в отель после 14:00

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Начало тура. Заселение в отельНачало тура. Заселение в отельНачало тура. Заселение в отельНачало тура. Заселение в отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источники

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Обед в гостинице (если выбран тариф с питанием).

ВАРИАНТ I

14:20 Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам.

Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи, прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».

Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей, места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 17:30.

ВАРИАНТ II

14:00 Экскурсия «Ессентуки».

Крупный бальнеологический и грязевой курорт. Прогулка по курортному парку. У всех желающих будет возможность посетить бюветы источников Ессентуки №4 и №17 и продегустировать эти знаменитые на весь мир соляно-щелочные источники.

И, наконец, великолепная грязелечебница им. Н. А. Семашко, крупнейшая в Европе, построенная в стиле древнеримских терм.

Возвращение в Пятигорск к 17.30.

ВАРИАНТ III

18:00 Поездка «Суворовские бани».

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Стоимость купания — 700 руб.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00.

Экскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источникиЭкскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источникиЭкскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источникиЭкскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Медовые водопады или Железноводск

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Обед в гостинице (если выбран тариф с питанием).

ВАРИАНТ I

13:20 Экскурсия «Медовые водопады».

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Экологический сбор — 200 руб.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 19:00.

ВАРИАНТ II

14:20 Экскурсия «Железноводск».

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ориентировочно в 18:00.

Медовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или Железноводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» ориентировочно в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

07:00-08:00 Завтрак в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам за доп. плату:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 18.30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Домбай» ориентировочно в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (~ в 11:00) остановка (~ на 4 часа). Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Эльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Горная Ингушетия

Только для граждан РФ при наличии постоянной прописки (не временной регистрации).

5:30 Экскурсия «Горная Ингушетия».

Ингушетия — страна башен и легенд.

Питание на маршруте за доп. плату.

Ориентировочно в 08:00 остановка на завтрак в придорожном кафе – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 8-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно еду на обед в горах!).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.00) в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Возвращение в гостиницу около 21:30.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием или без.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

  • гостиница «Машук» (кроме заездов в даты с 27.04.2026 до 11.05.2026, с 08.06.2026 до 15.06.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026):
РазмещениеЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
с питанием544004280056900446505815047700548004780040600
без питания471503555049650374505095040450476004060033350
  • гостиница «Наутилус»:
РазмещениеСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
с питанием5260042600589004570036300
без питания4590035850522003900029600
  • гостиница «Маск» (без питания):
Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДелюкс 1-местныйДелюкс 2-местныйПолулюкс 1-местныйПолулюкс 2-местныйДоп. место
69750446507290046200791504935033350
  • гостиница «Бештау» (кроме заездов в даты с 27.04.2026 до 11.05.2026):
РазмещениеСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
с питанием7000049600763005275057450501504490050850
без питания6035039950666004310047800404503525041200
  • гостиница «Машук» (даты заездов с 27.04.2026 до 11.05.2026, с 08.06.2026 до 15.06.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026):
РазмещениеЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местный Комфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
с питанием569004530062550471506285055550 583505045040550
без питания49650 38050 5530039950 556504830051150 43250 33350
  • гостиница «Бештау» (даты заездов с 27.04.2026 до 11.05.2026):
РазмещениеСтандарт 1-местный Стандарт 2-местныйКомфорт 1- местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
с питанием 7315051200794005430059050512004570050850
без питания 6350041500697504465049350415003605041200

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • МАСК – Стандарт, Делюкс, Полулюкс;
  • Бештау – Комфорт, Люкс;
  • Машук – Эконом, Стандарт;
  • Наутилус – Стандарт 1й кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

5 ночей

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бизнес-отель «Маск»

5 ночей

Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.

Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Бештау»

5 ночей

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице:
  • Питание, указанное в программе тура (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: завтрак и обед3 день: завтрак и обед4 день: ужин6 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: завтрак и обед
  • 3 день: завтрак и обед
  • 4 день: ужин
  • 6 день: завтрак
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтраки и обеды в 4 и 5 день, ужины во 2, 3 и 5 день) и все питание, если не выбран тариф с питанием
  • Экологические сборы: на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб. на территории Национального парка - 200 руб. экологические сборы, входные билеты в Ингушетии - 1000 руб
  • На территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
  • На территории Национального парка - 200 руб
  • Экологические сборы, входные билеты в Ингушетии - 1000 руб
  • Канатные дороги: Эльбрус - 2700Чегет - 1100на склоне горы Муса Ачитара (при оплате сразу 3 уровней - 2700 руб.)
  • Эльбрус - 2700
  • Чегет - 1100
  • На склоне горы Муса Ачитара (при оплате сразу 3 уровней - 2700 руб.)
  • Купание в бассейне с горячей минеральной водой - 700 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • строгая одежда для Ингушетии. Запрещено: капри, шорты, обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча туристов с представителем туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.

Каждый день туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:

  • гостиница «БЕШТАУ» — посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «МАСК» — посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • гостиница «МАШУК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «НАУТИЛУС» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
24 июл 2025
Потрясающий тур, отлично организованное времяпровождение! Купить, оплатить, ознакомится - все очень удобно и доступно.
Потрясающий тур, отлично организованное времяпровождение! Купить, оплатить, ознакомится - все очень удобно и доступно.Потрясающий тур, отлично организованное времяпровождение! Купить, оплатить, ознакомится - все очень удобно и доступно.Потрясающий тур, отлично организованное времяпровождение! Купить, оплатить, ознакомится - все очень удобно и доступно.Потрясающий тур, отлично организованное времяпровождение! Купить, оплатить, ознакомится - все очень удобно и доступно.
О
Ольга
11 сен 2024
Спасибо за тур! Было интересно!!! Пятигорск нам очень понравился, экскурсии были на высоте, гиды настоящие профессионалы, программа насыщенная, автобусы комфортные!
Отель МАСК просто космос)!
А
Анна
2 авг 2024
Прекрасный подбор мест для визита. Грамотное чередование событий и запланированных мероприятий, все было очень интересно, особенно множество самых разноплановых экскурсий. Спасибо за этот великолепный тур!

Тур входит в следующие категории Ессентуков

Похожие туры из Ессентуков

Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Джиппинг
На машине
Джип-туры
Канатная дорога
4 дня
-
10%
9 отзывов
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89 550 ₽99 500 ₽ за всё до 4 чел.
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 фев в 10:00
14 мар в 10:00
44 900 ₽ за человека
Присоединись в любой момент. Цикличный тур по Кавказу
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Присоединись в любой момент. Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
13 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 46 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ессентуках
Все туры из Ессентуков