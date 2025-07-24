Путешествие будет по-настоящему насыщенным и запоминающимся! Вы сможете полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая, а также испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство.
Программа тура по дням
Начало тура. Заселение в отель
Заселение в отель после 14:00
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Экскурсии на выбор: по Пятигорску, по Ессентукам или поездка на термальные источники
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Обед в гостинице (если выбран тариф с питанием).
ВАРИАНТ I
14:20 Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам.
Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи, прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».
Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей, места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 17:30.
ВАРИАНТ II
14:00 Экскурсия «Ессентуки».
Крупный бальнеологический и грязевой курорт. Прогулка по курортному парку. У всех желающих будет возможность посетить бюветы источников Ессентуки №4 и №17 и продегустировать эти знаменитые на весь мир соляно-щелочные источники.
И, наконец, великолепная грязелечебница им. Н. А. Семашко, крупнейшая в Европе, построенная в стиле древнеримских терм.
Возвращение в Пятигорск к 17.30.
ВАРИАНТ III
18:00 Поездка «Суворовские бани».
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Стоимость купания — 700 руб.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00.
Медовые водопады или Железноводск
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Обед в гостинице (если выбран тариф с питанием).
ВАРИАНТ I
13:20 Экскурсия «Медовые водопады».
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Экологический сбор — 200 руб.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 19:00.
ВАРИАНТ II
14:20 Экскурсия «Железноводск».
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ориентировочно в 18:00.
Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» ориентировочно в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
07:00-08:00 Завтрак в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам за доп. плату:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 18.30-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Домбай» ориентировочно в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (~ в 11:00) остановка (~ на 4 часа). Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Горная Ингушетия
Только для граждан РФ при наличии постоянной прописки (не временной регистрации).
5:30 Экскурсия «Горная Ингушетия».
Ингушетия — страна башен и легенд.
Питание на маршруте за доп. плату.
Ориентировочно в 08:00 остановка на завтрак в придорожном кафе – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 8-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно еду на обед в горах!).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.00) в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.
Возвращение в гостиницу около 21:30.
Отъезд
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием или без.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
- гостиница «Машук» (кроме заездов в даты с 27.04.2026 до 11.05.2026, с 08.06.2026 до 15.06.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026):
|Размещение
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|с питанием
|54400
|42800
|56900
|44650
|58150
|47700
|54800
|47800
|40600
|без питания
|47150
|35550
|49650
|37450
|50950
|40450
|47600
|40600
|33350
- гостиница «Наутилус»:
|Размещение
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|с питанием
|52600
|42600
|58900
|45700
|36300
|без питания
|45900
|35850
|52200
|39000
|29600
- гостиница «Маск» (без питания):
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Делюкс 1-местный
|Делюкс 2-местный
|Полулюкс 1-местный
|Полулюкс 2-местный
|Доп. место
|69750
|44650
|72900
|46200
|79150
|49350
|33350
- гостиница «Бештау» (кроме заездов в даты с 27.04.2026 до 11.05.2026):
|Размещение
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|с питанием
|70000
|49600
|76300
|52750
|57450
|50150
|44900
|50850
|без питания
|60350
|39950
|66600
|43100
|47800
|40450
|35250
|41200
- гостиница «Машук» (даты заездов с 27.04.2026 до 11.05.2026, с 08.06.2026 до 15.06.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026):
|Размещение
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|с питанием
|56900
|45300
|62550
|47150
|62850
|55550
|58350
|50450
|40550
|без питания
|49650
|38050
|55300
|39950
|55650
|48300
|51150
|43250
|33350
- гостиница «Бештау» (даты заездов с 27.04.2026 до 11.05.2026):
|Размещение
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1- местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|с питанием
|73150
|51200
|79400
|54300
|59050
|51200
|45700
|50850
|без питания
|63500
|41500
|69750
|44650
|49350
|41500
|36050
|41200
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- МАСК – Стандарт, Делюкс, Полулюкс;
- Бештау – Комфорт, Люкс;
- Машук – Эконом, Стандарт;
- Наутилус – Стандарт 1й кат.
Возможно добавление дополнительных суток.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Бизнес-отель «Маск»
Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.
Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице:
- Питание, указанное в программе тура (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: завтрак и обед3 день: завтрак и обед4 день: ужин6 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: завтрак и обед
- 3 день: завтрак и обед
- 4 день: ужин
- 6 день: завтрак
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (завтраки и обеды в 4 и 5 день, ужины во 2, 3 и 5 день) и все питание, если не выбран тариф с питанием
- Экологические сборы: на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб. на территории Национального парка - 200 руб. экологические сборы, входные билеты в Ингушетии - 1000 руб
- На территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
- На территории Национального парка - 200 руб
- Экологические сборы, входные билеты в Ингушетии - 1000 руб
- Канатные дороги: Эльбрус - 2700Чегет - 1100на склоне горы Муса Ачитара (при оплате сразу 3 уровней - 2700 руб.)
- Эльбрус - 2700
- Чегет - 1100
- На склоне горы Муса Ачитара (при оплате сразу 3 уровней - 2700 руб.)
- Купание в бассейне с горячей минеральной водой - 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- строгая одежда для Ингушетии. Запрещено: капри, шорты, обтягивающая и облегающая одежда;
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Встреча туристов с представителем туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.
Каждый день туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:
- гостиница «БЕШТАУ» — посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «МАСК» — посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- гостиница «МАШУК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «НАУТИЛУС» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
