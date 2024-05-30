Новогодние каникулы в Кисловодске

Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.

В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и,
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так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.

Вы увидите источник Нарзана и побываете у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви, посмотрите обновленный парк "Цветник", дом-музей Лермонтова и подземное озеро "Провал".

5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Канатные приключения
Канатные приключения
Поднимемся на горных канатных дорогах на высоту 3000 м
Невероятные горные пейзажи
Невероятные горные пейзажи
Отправимся к Приэльбрусью, где посетим местные достопримечательности
Ессентуки
Ессентуки
Узнаем интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной

Программа тура по дням

1 день

Кисловодск, Замок коварства и любви

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.

Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение/размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

Кисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любвиКисловодск, Замок коварства и любви
2 день

Приэльбрусье

Завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей— в Приэльбрусье.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

Доп. платы:

  • 900 руб. /чел — канатная дорога на г. Чегет, все очереди;
  • 1400 руб. /чел. — канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди;
  • 150 руб. /чел. — экологический сбор в Приэльбрусье.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау(за доп. плату).

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Экскурсия в Пятигорск

Завтрак.

Экскурсия в г. Пятигорск.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера "Провал".

Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.

Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

Доп. платы:

  • 360 руб. /чел. — канатная дорога на г. Машук, посещение состоится, если канатная дорога функционирует и нет больших очередей;
  • дом-музей Лермонтова — 150 руб. /чел.
Экскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в Пятигорск
4 день

Зимний Домбай

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату, 2000 руб. /чел. — канатная дорога в Домбае).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу — Муруджу —одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Кисловодск.

Свободное время.

Зимний ДомбайЗимний ДомбайЗимний ДомбайЗимний Домбай
5 день

Ессентуки, Железноводск

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.

Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко.

Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.

Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Ессентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, Железноводск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость
«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)48 000

«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)

Возможно размещение 3 го чел. за доп. плату

53 000
«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)70 000
«LE BRISTOL» ***, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
49 400 DBL
55 000 TWIN
«LE BRISTOL» ***, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)70 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком

«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)8 500

«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)

ВОЖМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ 3го чел. ЗА ДОП,ПЛАТУ

10 500
«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)8 500
«LE BRISTOL» ****, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)

9 000 DBL

11 200 TWIN

«LE BRISTOL» ****, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)8 500

Варианты проживания

Отель Le Bristol

4 ночи

Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le Bristol

АРИЯ

4 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Кисловодска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск - гостиница и обратноаэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Кисловодск, гостиница и обратно
  • Ж/д вокзал Кисловодск - гостиница и обратно
  • Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Кисловодск, гостиница и обратно
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
  • Входные билеты в музеи и канатные дороги: канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел. дом-музей Лермонтова - 150 руб. /чел. канатная дорога на г. Чегет, все очереди - 900 руб. /чел. канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1400 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел. канатная дорога в Домбае - 2 000 руб. /чел. грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел. личные расходы
  • Канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел
  • Дом-музей Лермонтова - 150 руб. /чел
  • Канатная дорога на г. Чегет, все очереди - 900 руб. /чел
  • Канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1400 руб. /чел
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел
  • Канатная дорога в Домбае - 2 000 руб. /чел
  • Грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время начала тура:

г. Кисловодск, 13:45-14:05.

Место и время окончания тура:

г. Кисловодск, 18:00-19:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 мая 2024
Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
Т
18 мая 2024
Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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Л
13 мая 2024
Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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