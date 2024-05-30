В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и,
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кисловодск, Замок коварства и любви
Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.
Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.
Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.
И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.
Возвращение/размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей— в Приэльбрусье.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
Доп. платы:
- 900 руб. /чел — канатная дорога на г. Чегет, все очереди;
- 1400 руб. /чел. — канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди;
- 150 руб. /чел. — экологический сбор в Приэльбрусье.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау(за доп. плату).
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Свободное время.
Экскурсия в Пятигорск
Завтрак.
Экскурсия в г. Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера "Провал".
Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.
Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.
Доп. платы:
- 360 руб. /чел. — канатная дорога на г. Машук, посещение состоится, если канатная дорога функционирует и нет больших очередей;
- дом-музей Лермонтова — 150 руб. /чел.
Зимний Домбай
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату, 2000 руб. /чел. — канатная дорога в Домбае).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу — Муруджу —одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Кисловодск.
Свободное время.
Ессентуки, Железноводск
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.
Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко.
Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.
Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|48 000
«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
Возможно размещение 3 го чел. за доп. плату
|53 000
|«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|70 000
|«LE BRISTOL» ***, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
49 400 DBL
55 000 TWIN
|«LE BRISTOL» ***, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
|70 000
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:
Название отеля
Стоимость номера
с завтраком
|«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|8 500
«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
ВОЖМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ 3го чел. ЗА ДОП,ПЛАТУ
|10 500
|«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|8 500
|«LE BRISTOL» ****, 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
9 000 DBL
11 200 TWIN
|«LE BRISTOL» ****, 1-но местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
|8 500
Варианты проживания
Отель Le Bristol
Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
АРИЯ
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Кисловодска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск - гостиница и обратноаэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Кисловодск, гостиница и обратно
- Ж/д вокзал Кисловодск - гостиница и обратно
- Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Кисловодск, гостиница и обратно
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
- Входные билеты в музеи и канатные дороги: канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел. дом-музей Лермонтова - 150 руб. /чел. канатная дорога на г. Чегет, все очереди - 900 руб. /чел. канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1400 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел. канатная дорога в Домбае - 2 000 руб. /чел. грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел. личные расходы
- Канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел
- Дом-музей Лермонтова - 150 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Чегет, все очереди - 900 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1400 руб. /чел
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел
- Канатная дорога в Домбае - 2 000 руб. /чел
- Грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобная спортивная обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время начала тура:
г. Кисловодск, 13:45-14:05.
Место и время окончания тура:
г. Кисловодск, 18:00-19:00.