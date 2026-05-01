Ожерелье Кавказских Минеральных Вод осенью. Сокращенная программа

Приглашаем провести ноябрьские праздники в самых живописных уголках Ставропольского края и соседних республиках — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Вы увидите потрясающие природные пейзажи, погуляете по курортным городам Ессентукам, Пятигорску и Кисловодску, узнаете
богатую историю и культуру местных народов, а также попробуете вкуснейшую национальную кухню.

Прогуляетесь по горным ущельям и вдоль водопадов, где вы сможете наслаждаться не только природной красотой, но и видами величественного Эльбруса.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Кисловодск

Ваше путешествие начнется с комфортного группового трансфера прямо из аэропорта или с ж/д вокзала Минеральных Вод.

Планируя путешествие, выбирайте рейсы, прибывающие до 12:00, так как уже в 12:30 вы отправитесь по живописной дороге к солнечному Кисловодску, и через час окажетесь в городе, известном своей природной красотой и богатой историей.

Если вы прибудете на ж/д вокзал Кисловодска, мы встретим вас и отвезем в отель.

Вас ждет размещение в выбранном отеле, а если приедете раньше расчетного часа (14:00), всегда сможете оставить вещи в камере хранения и сразу отправиться исследовать окрестности.

Программа начинается в 14:00 с обеда.

Это отличная возможность познакомиться с вашей группой перед тем, как отправиться на увлекательную экскурсию по Кисловодску.

Вы увидите знаменитые достопримечательности города — Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар, и узнаете множество интересных фактов о богатой истории этого курорта.

Затем вас ждет прогулка по Кисловодскому курортному парку — второму по величине парку в Европе, где когда-то гуляли такие великие личности, как Пушкин, Толстой, Чехов и Солженицын.

Более 250 видов деревьев и кустарников, чистейший горный воздух и уникальная природная атмосфера этого места гарантируют, что вы почувствуете себя обновленным.

По пути вам предложат попробовать три вида знаменитого нарзана в Главной Нарзанной галерее, что станет ярким завершением вашей экскурсии.

После прогулки — свободное время для отдыха и ужина.

Вечером для желающих поездка в Суворовские термы.

Тёплые целебные воды помогут вам расслабиться, а контрастные купели подарят заряд бодрости.

Полезные минералы, содержащиеся в воде, окажут благотворное воздействие на ваш организм.

После купания насладитесь травяным чаем с домашним вареньем в уютном кафе.

Несмотря на всю пользу источников, противопоказанием к посещению являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Доп. плата за поездку в Суворовские термальные источники (от 1000 руб.), входные билеты на термальные источники (от 700 руб.).

В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды — Кисловодск или ж/д вокзал Кисловодска — отель, работа гида, комплексный обед, ночь в гостинице.

2 день

Медовые водопады. Ессентуки

Начните свой день с вкусного завтрака в отеле, а затем отправьтесь в захватывающее путешествие за пределы Кисловодска — в чарующее Аликоновское ущелье, всего в получасе езды.

Эта поездка подарит вам массу новых впечатлений и знакомство с богатой природой и историей Карачаево-Черкесии.

Первая остановка — у горы Кольцо, природного памятника, откуда открывается захватывающий вид на Кисловодск с высоты птичьего полета.

Сделайте фото на фоне этих впечатляющих пейзажей и наслаждайтесь моментом.

Далее вас ждет визит в уютный Чайный домик, где вы сможете попробовать ароматные травяные чаи, варенье из сосновых шишек, мёд, урбеч и местные сладости.

Эти вкусные и полезные угощения можно приобрести в подарок себе или близким.

Желаете добавить каплю адреналина в ваше путешествие?

Прокатитесь на лошади — карачаевские скакуны известны своим спокойным и грациозным характером.

Эта возможность (за доп. плату) доставит вам истинное удовольствие и позволит почувствовать дух Кавказа.

Кульминация нашей поездки — великолепные Медовые водопады, место, где природа проявляет себя во всей красе.

Горы, свежий воздух и величественные водопады станут отличным фоном для ваших фотографий.

После прогулки вы сможете насладиться обедом с блюдами местной кухни, что добавит в ваше путешествие новые вкусовые впечатления.

Для любителей активного отдыха доступен зиплайн — один из самых длинных в России!

Пронеситесь над ущельем на скорости до 80 км/ч, ощущая адреналин и наслаждаясь захватывающими видами.

Это уникальный опыт, который стоит испытать (доплата).

Вы прогуляетесь по Курортному парку, осмотрите нарзанные галереи и грязелечебницу в греческом стиле, попробуете знаменитые минеральные воды, такие как Ессентуки-4 и Ессентуки-17.

Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии с аппаратами, созданными шведским учёным Густавом Цандером в конце XIX века.

Посетите храмовый комплекс с самой высокой скульптурой Иисуса Христа в России высотой 20 метров.

В стоимость входит: завтрак (в зависимости от места размещения), транспортные услуги по программе, работа гида, входные билеты в комплекс Медовые водопады, обед с элементами национальной кухни, ночь в гостинице.

3 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Ваше утро начнется с раннего выезда, и мы позаботимся о вашем удобстве, предоставив сухой паёк вместо завтрака.

В 06:00 вы отправитесь в одно из самых захватывающих приключений вашей жизни — высокогорную экскурсию на Эльбрус.

Приэльбрусье — это не просто место, это шанс испытать невероятные эмоции, вдохнуть чистейший горный воздух и зарядиться энергией гор.

Дорога до поляны Азау, откуда начнется ваше восхождение, займет 3.5 часа, но каждый момент будет наполнен красотой Кавказа и историями о Кабардино-Балкарии.

Путь продолжится на канатной дороге (доп. плата), где вы подниметесь на высоту 3800 метров!

Вершины Кавказа откроются перед вами во всей своей величественной красоте, а сам Эльбрус, с его ледниками и панорамами, заставит сердце биться чаще.

Эти виды — настоящая сказка, которая захватывает дух.

Здесь вы сможете испытать настоящий зимний экстрим: игра в снежки или, если хочется больше адреналина, прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

Погуляйте по ледниковым просторам, вдохните воздух, насыщенный горными фитонцидами, и почувствуйте мощь этой горы.

В этот день вас ждут не только незабываемые виды, но и заряд положительных эмоций, которые будут с вами долго.

После экскурсии вас ждёт отдых в уютном местном кафе (обед самостоятельно), а затем свободное время для прогулок.

Около 20:00 вы вернетесь в Кисловодск, полный ярких впечатлений и воспоминаний о самом высоком вулкане Европы.

В стоимость входит: завтрак — сух. паек (в зависимости от места размещения), транспортное обслуживание, работа гида, ночь в гостинице.

4 день

Пятигорск. Отъезд

Завтрак в отеле — идеальное начало дня, чтобы набраться сил перед увлекательным путешествием в сердце Кавказа — Пятигорск, один из старейших и самых ярких городов региона.

Освобождение номеров.

Вас ждет прогулка по знаменитому парку «Цветник», где каждый уголок напоен атмосферой курорта.

Полюбуйтесь элегантной беседкой Эолова Арфа и окунитесь в мистику подземного озера Провал.

Далее — канатная дорога на вершину горы Машук, откуда открывается завораживающая панорама на город, горные массивы и, если повезет, даже на величественный Эльбрус.

Пятигорск — это город, пропитанный историей.

Здесь жили и творили великие писатели и поэты: Лев Толстой, Сергей Есенин и Александр Пушкин.

Однако главным героем города остается Михаил Лермонтов, чья трагическая судьба неразрывно связана с Пятигорском.

Во время экскурсии вы узнаете захватывающие факты из жизни поэта и побываете на знаковых местах, связанных с его пребыванием.

После вкусного обеда в одном из уютных кафе (доп. плата), продолжим нашу прогулку по Пятигорску визитом к памятнику на месте дуэли поэта — одного из самых важных исторических символов города.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт к рейсам после 18:00.

В стоимость входит: завтрак (в зависимости от места размещения), транспортное обслуживание по программе, работа гида, входные билеты на канатную дорогу, ночь в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории в Кисловодске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Размещение2-местный номер1-местный номерДоп. место дети или взрослые

Отель «Синегорье», 4*

Стандарт, завтрак

 61 600 67 600 запрос

Отель «Колизей» 4*

Стандарт (17 кв. м), без питания

 62 500 91 900

нет

Отель «Колизей» 4*

Большой стандарт (26-27 кв. м.), без питания

 66 200 99 200 40 500

Отель «Гранд» 4*

Стандарт, завтрак

 77 200 84 500

44 200

Доп. место рассчитано только для детей до 12 лет.

Скидка детям до 12 лет — 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Синегорье»

3 ночи

Располагается в городе Кисловодске. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi. Комфортабельные номера оснащены телевизорами, письменными столами и ванными комнатами.

По утрам гостей ждет континентальный завтрак. Для отдыха всей семьей на территории имеется терраса с беседками. За отдельную плату можно посетить караоке.

Неподалеку находится статуя Демон, дача Шаляпина, где можно провести незабываемый отдых всей семьей. В 20 минутах ходьбы от отеля расположена главная достопримечательность города — Каскадная лестница.

Гостиница «Колизей»

3 ночи

Расположен в самом центре города Кисловодска. Архитектура здания напоминает древнеримскую. Посетителям предлагается отдохнуть в комплексе, состоящим из финской сауны, турецкого хаммама, бассейна.

Все номера оснащены шумоизоляцией, в каждом есть санузел, светильники либо настольные лампы, стационарный телефон, ТВ, кровать с ортопедическим матрасом, шкаф, стул, пуфик, тумбочки, кондиционер, электрический чайник, сейф, минимальный набор посуды.

Недалеко от гостиницы — «Курортный парк» и «Центральная нарзанная галерея». Расстояние до железнодорожного вокзала — 140 метров.

Гостиница «Гранд-Отель»

3 ночи

Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» успешно функционирует с 2001 года. С тех пор гостиница регулярно подвергалась реконструкции и повышала качество сервиса.

К услугам отдыхающих имеются прекрасно укомплектованные номера на любой кошелек, среди которых любой найдет то, что придется по вкусу именно ему.

Расположение в самом центре города-курорта также добавило известности гостинице и расположило к ней многочисленных туристов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды
  • Размещение в выбранном отеле
  • Питание: завтраки (кроме отеля «Колизей») 2 обеда (комплекс)
  • Экосборы по программе
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Эльбрус, Медовые водопады, гора Кольцо, билет на канатную дорогу на г. Машук
  • Вода (0,3 л. /чел. /день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Кисловодска и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Поездка в Суворовские термальные источники - от 1 000 руб
  • Входные билеты на термальные источники - от 700 руб
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт - 2500 руб. /машина (вместимость 2-3 человека)
  • Завтраки в отеле «Колизей» - 500 руб. /чел/сутки
Место начала и завершения?
Минеральные Воды / Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:

  • удобную теплую обувь без каблуков;
  • теплую куртку;
  • непродуваемые штаны;
  • шапку;
  • перчатки;
  • очки от солнца.

Вам также необходимо взять с собой:

  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор имеет право менять очередность экскурсий или делать замену из-за погодных условий, не сокращая объема предоставления экскурсионных услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
