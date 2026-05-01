Вы увидите потрясающие природные пейзажи, погуляете по курортным городам Ессентукам, Пятигорску и Кисловодску, узнаете
Программа тура по дням
Прибытие. Кисловодск
Ваше путешествие начнется с комфортного группового трансфера прямо из аэропорта или с ж/д вокзала Минеральных Вод.
Планируя путешествие, выбирайте рейсы, прибывающие до 12:00, так как уже в 12:30 вы отправитесь по живописной дороге к солнечному Кисловодску, и через час окажетесь в городе, известном своей природной красотой и богатой историей.
Если вы прибудете на ж/д вокзал Кисловодска, мы встретим вас и отвезем в отель.
Вас ждет размещение в выбранном отеле, а если приедете раньше расчетного часа (14:00), всегда сможете оставить вещи в камере хранения и сразу отправиться исследовать окрестности.
Программа начинается в 14:00 с обеда.
Это отличная возможность познакомиться с вашей группой перед тем, как отправиться на увлекательную экскурсию по Кисловодску.
Вы увидите знаменитые достопримечательности города — Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар, и узнаете множество интересных фактов о богатой истории этого курорта.
Затем вас ждет прогулка по Кисловодскому курортному парку — второму по величине парку в Европе, где когда-то гуляли такие великие личности, как Пушкин, Толстой, Чехов и Солженицын.
Более 250 видов деревьев и кустарников, чистейший горный воздух и уникальная природная атмосфера этого места гарантируют, что вы почувствуете себя обновленным.
По пути вам предложат попробовать три вида знаменитого нарзана в Главной Нарзанной галерее, что станет ярким завершением вашей экскурсии.
После прогулки — свободное время для отдыха и ужина.
Вечером для желающих поездка в Суворовские термы.
Тёплые целебные воды помогут вам расслабиться, а контрастные купели подарят заряд бодрости.
Полезные минералы, содержащиеся в воде, окажут благотворное воздействие на ваш организм.
После купания насладитесь травяным чаем с домашним вареньем в уютном кафе.
Несмотря на всю пользу источников, противопоказанием к посещению являются заболевания сердечно-сосудистой системы.
Доп. плата за поездку в Суворовские термальные источники (от 1000 руб.), входные билеты на термальные источники (от 700 руб.).
В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды — Кисловодск или ж/д вокзал Кисловодска — отель, работа гида, комплексный обед, ночь в гостинице.
Медовые водопады. Ессентуки
Начните свой день с вкусного завтрака в отеле, а затем отправьтесь в захватывающее путешествие за пределы Кисловодска — в чарующее Аликоновское ущелье, всего в получасе езды.
Эта поездка подарит вам массу новых впечатлений и знакомство с богатой природой и историей Карачаево-Черкесии.
Первая остановка — у горы Кольцо, природного памятника, откуда открывается захватывающий вид на Кисловодск с высоты птичьего полета.
Сделайте фото на фоне этих впечатляющих пейзажей и наслаждайтесь моментом.
Далее вас ждет визит в уютный Чайный домик, где вы сможете попробовать ароматные травяные чаи, варенье из сосновых шишек, мёд, урбеч и местные сладости.
Эти вкусные и полезные угощения можно приобрести в подарок себе или близким.
Желаете добавить каплю адреналина в ваше путешествие?
Прокатитесь на лошади — карачаевские скакуны известны своим спокойным и грациозным характером.
Эта возможность (за доп. плату) доставит вам истинное удовольствие и позволит почувствовать дух Кавказа.
Кульминация нашей поездки — великолепные Медовые водопады, место, где природа проявляет себя во всей красе.
Горы, свежий воздух и величественные водопады станут отличным фоном для ваших фотографий.
После прогулки вы сможете насладиться обедом с блюдами местной кухни, что добавит в ваше путешествие новые вкусовые впечатления.
Для любителей активного отдыха доступен зиплайн — один из самых длинных в России!
Пронеситесь над ущельем на скорости до 80 км/ч, ощущая адреналин и наслаждаясь захватывающими видами.
Это уникальный опыт, который стоит испытать (доплата).
Вы прогуляетесь по Курортному парку, осмотрите нарзанные галереи и грязелечебницу в греческом стиле, попробуете знаменитые минеральные воды, такие как Ессентуки-4 и Ессентуки-17.
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии с аппаратами, созданными шведским учёным Густавом Цандером в конце XIX века.
Посетите храмовый комплекс с самой высокой скульптурой Иисуса Христа в России высотой 20 метров.
В стоимость входит: завтрак (в зависимости от места размещения), транспортные услуги по программе, работа гида, входные билеты в комплекс Медовые водопады, обед с элементами национальной кухни, ночь в гостинице.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Ваше утро начнется с раннего выезда, и мы позаботимся о вашем удобстве, предоставив сухой паёк вместо завтрака.
В 06:00 вы отправитесь в одно из самых захватывающих приключений вашей жизни — высокогорную экскурсию на Эльбрус.
Приэльбрусье — это не просто место, это шанс испытать невероятные эмоции, вдохнуть чистейший горный воздух и зарядиться энергией гор.
Дорога до поляны Азау, откуда начнется ваше восхождение, займет 3.5 часа, но каждый момент будет наполнен красотой Кавказа и историями о Кабардино-Балкарии.
Путь продолжится на канатной дороге (доп. плата), где вы подниметесь на высоту 3800 метров!
Вершины Кавказа откроются перед вами во всей своей величественной красоте, а сам Эльбрус, с его ледниками и панорамами, заставит сердце биться чаще.
Эти виды — настоящая сказка, которая захватывает дух.
Здесь вы сможете испытать настоящий зимний экстрим: игра в снежки или, если хочется больше адреналина, прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
Погуляйте по ледниковым просторам, вдохните воздух, насыщенный горными фитонцидами, и почувствуйте мощь этой горы.
В этот день вас ждут не только незабываемые виды, но и заряд положительных эмоций, которые будут с вами долго.
После экскурсии вас ждёт отдых в уютном местном кафе (обед самостоятельно), а затем свободное время для прогулок.
Около 20:00 вы вернетесь в Кисловодск, полный ярких впечатлений и воспоминаний о самом высоком вулкане Европы.
В стоимость входит: завтрак — сух. паек (в зависимости от места размещения), транспортное обслуживание, работа гида, ночь в гостинице.
Пятигорск. Отъезд
Завтрак в отеле — идеальное начало дня, чтобы набраться сил перед увлекательным путешествием в сердце Кавказа — Пятигорск, один из старейших и самых ярких городов региона.
Освобождение номеров.
Вас ждет прогулка по знаменитому парку «Цветник», где каждый уголок напоен атмосферой курорта.
Полюбуйтесь элегантной беседкой Эолова Арфа и окунитесь в мистику подземного озера Провал.
Далее — канатная дорога на вершину горы Машук, откуда открывается завораживающая панорама на город, горные массивы и, если повезет, даже на величественный Эльбрус.
Пятигорск — это город, пропитанный историей.
Здесь жили и творили великие писатели и поэты: Лев Толстой, Сергей Есенин и Александр Пушкин.
Однако главным героем города остается Михаил Лермонтов, чья трагическая судьба неразрывно связана с Пятигорском.
Во время экскурсии вы узнаете захватывающие факты из жизни поэта и побываете на знаковых местах, связанных с его пребыванием.
После вкусного обеда в одном из уютных кафе (доп. плата), продолжим нашу прогулку по Пятигорску визитом к памятнику на месте дуэли поэта — одного из самых важных исторических символов города.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт к рейсам после 18:00.
В стоимость входит: завтрак (в зависимости от места размещения), транспортное обслуживание по программе, работа гида, входные билеты на канатную дорогу, ночь в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории в Кисловодске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место дети или взрослые
Отель «Синегорье», 4*
Стандарт, завтрак
|61 600
|67 600
|запрос
Отель «Колизей» 4*
Стандарт (17 кв. м), без питания
|62 500
|91 900
нет
Отель «Колизей» 4*
Большой стандарт (26-27 кв. м.), без питания
|66 200
|99 200
|40 500
Отель «Гранд» 4*
Стандарт, завтрак
|77 200
|84 500
44 200
Доп. место рассчитано только для детей до 12 лет.
Скидка детям до 12 лет — 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Синегорье»
Располагается в городе Кисловодске. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi. Комфортабельные номера оснащены телевизорами, письменными столами и ванными комнатами.
По утрам гостей ждет континентальный завтрак. Для отдыха всей семьей на территории имеется терраса с беседками. За отдельную плату можно посетить караоке.
Неподалеку находится статуя Демон, дача Шаляпина, где можно провести незабываемый отдых всей семьей. В 20 минутах ходьбы от отеля расположена главная достопримечательность города — Каскадная лестница.
Гостиница «Колизей»
Расположен в самом центре города Кисловодска. Архитектура здания напоминает древнеримскую. Посетителям предлагается отдохнуть в комплексе, состоящим из финской сауны, турецкого хаммама, бассейна.
Все номера оснащены шумоизоляцией, в каждом есть санузел, светильники либо настольные лампы, стационарный телефон, ТВ, кровать с ортопедическим матрасом, шкаф, стул, пуфик, тумбочки, кондиционер, электрический чайник, сейф, минимальный набор посуды.
Недалеко от гостиницы — «Курортный парк» и «Центральная нарзанная галерея». Расстояние до железнодорожного вокзала — 140 метров.
Гостиница «Гранд-Отель»
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» успешно функционирует с 2001 года. С тех пор гостиница регулярно подвергалась реконструкции и повышала качество сервиса.
К услугам отдыхающих имеются прекрасно укомплектованные номера на любой кошелек, среди которых любой найдет то, что придется по вкусу именно ему.
Расположение в самом центре города-курорта также добавило известности гостинице и расположило к ней многочисленных туристов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды
- Размещение в выбранном отеле
- Питание: завтраки (кроме отеля «Колизей») 2 обеда (комплекс)
- Экосборы по программе
- Услуги гида
- Экскурсии по программе: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Эльбрус, Медовые водопады, гора Кольцо, билет на канатную дорогу на г. Машук
- Вода (0,3 л. /чел. /день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Кисловодска и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Поездка в Суворовские термальные источники - от 1 000 руб
- Входные билеты на термальные источники - от 700 руб
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт - 2500 руб. /машина (вместимость 2-3 человека)
- Питание: завтраки в отеле «Колизей» - 500 руб. /чел/сутки; обед в 3-, 4-й дни; ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
- удобную теплую обувь без каблуков;
- теплую куртку;
- непродуваемые штаны;
- шапку;
- перчатки;
- очки от солнца.
Вам также необходимо взять с собой:
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор имеет право менять очередность экскурсий или делать замену из-за погодных условий, не сокращая объема предоставления экскурсионных услуг.