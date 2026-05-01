1 день

Прибытие. Кисловодск

Ваше путешествие начнется с комфортного группового трансфера прямо из аэропорта или с ж/д вокзала Минеральных Вод.

Планируя путешествие, выбирайте рейсы, прибывающие до 12:00, так как уже в 12:30 вы отправитесь по живописной дороге к солнечному Кисловодску, и через час окажетесь в городе, известном своей природной красотой и богатой историей.

Если вы прибудете на ж/д вокзал Кисловодска, мы встретим вас и отвезем в отель.

Вас ждет размещение в выбранном отеле, а если приедете раньше расчетного часа (14:00), всегда сможете оставить вещи в камере хранения и сразу отправиться исследовать окрестности.

Программа начинается в 14:00 с обеда.

Это отличная возможность познакомиться с вашей группой перед тем, как отправиться на увлекательную экскурсию по Кисловодску.

Вы увидите знаменитые достопримечательности города — Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар, и узнаете множество интересных фактов о богатой истории этого курорта.

Затем вас ждет прогулка по Кисловодскому курортному парку — второму по величине парку в Европе, где когда-то гуляли такие великие личности, как Пушкин, Толстой, Чехов и Солженицын.

Более 250 видов деревьев и кустарников, чистейший горный воздух и уникальная природная атмосфера этого места гарантируют, что вы почувствуете себя обновленным.

По пути вам предложат попробовать три вида знаменитого нарзана в Главной Нарзанной галерее, что станет ярким завершением вашей экскурсии.

После прогулки — свободное время для отдыха и ужина.

Вечером для желающих поездка в Суворовские термы.

Тёплые целебные воды помогут вам расслабиться, а контрастные купели подарят заряд бодрости.

Полезные минералы, содержащиеся в воде, окажут благотворное воздействие на ваш организм.

После купания насладитесь травяным чаем с домашним вареньем в уютном кафе.

Несмотря на всю пользу источников, противопоказанием к посещению являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Доп. плата за поездку в Суворовские термальные источники (от 1000 руб.), входные билеты на термальные источники (от 700 руб.).

В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды — Кисловодск или ж/д вокзал Кисловодска — отель, работа гида, комплексный обед, ночь в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160