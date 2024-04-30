Культурное наследие и национальная кухня Ессентуков: групповой тур на 5 дней
Вас ожидает Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, богатое культурное, историческое наследие и национальная кухня.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Село Гамсутль
- Карадахская теснина
- Дербент
Описание
Вас ожидает:
Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:.
Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:.
• Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:
• Куртку непромокаемую или дождевик • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад) • Купальные принадлежности Организаторские моменты:
- Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
- Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов могут прилетать в аэропорт Минеральные Воды.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Село Гамсутль
- Карадахская теснина
- Дербент
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины 5 дней
- Трансфер
- 4 ночи в гостиницах
- Оплата за посещение музеев и достопримечательностей
- Услуги местных гидов
- Катание на катерах в каньоне
- Торжественный ужин с дискотекой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ессентуки
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.