Вас ожидает:

Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:.

Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:.

• Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации • Богатое культурное и историческое наследие • Национальная кухня План тура в Дагестан: 1 день: В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ Поселок Миатли, завтрак Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону Поселок Миатли, обед Выезд в Гуниб Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля Ужинаем и ночуем в Гунибе 2 день: Завтрак 7:30 Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу) Обед в ауле Чох Гунибский высокогорный парк на закате Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе 3 день: Завтрак 7:30 Прогулка по Карадахской Теснине Обед в ауле Хунзах Фотосессия у водопада Тобот Салтинский водопад Музей села Гуниб Ужинаем и ночуем в Гунибе 4 день: Завтрак 7:30 Выезд в Дербент Экскурсия по крепости Нарын-Кала Обед в Чайхане Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода Торжественный ужин в ресторане «Дубай» Ночуем в Дербенте 5 день: Завтрак 7:30 Отправление к бархану Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия Обед Возвращение домой С собой рекомендуем взять:

• Куртку непромокаемую или дождевик • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад) • Купальные принадлежности Организаторские моменты: