Вы пройдёте на катере по бирюзе Сулакского каньона, увидите башни Гоора, Карадахскую теснину, плато
Описание тура
Организационные детали
Желательно взять с собой наличные.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и прогулка на катере
Встречаем гостей и сразу отправляемся в путешествие. Первой точкой станет бархан Сарыкум — вторая по величине песчаная дюна в мире. Настоящая пустыня среди гор: золотые пески и ощущение, будто вы оказались в другом климатическом поясе. Далее направляемся к главной природной жемчужине региона — Сулакскому каньону.
По дороге увидим:
— Чиркейскую ГЭС — грандиозное сооружение среди скал. Здесь ощущается масштаб инженерной мысли
— Чиркейское водохранилище — изумрудная вода среди суровых горных пейзажей
— смотровую площадку в Дубках — впечатляющий вид на каньон
В самом каньоне нас ждёт прогулка на катере — адреналин, скорость и панорамы отвесных скал. Далее маршрут проходит через Гимринский тоннель — самый длинный в России. После насыщенного дня — заселение в отель и ужин.
Гоор, «Язык тролля», Гоцатлинское водохранилище и Карадахская теснина
Отправляемся в сердце горного Дагестана.
Гоор — древнее село, известное оборонительными башнями. Эти каменные сторожевые гиганты веками защищали жителей и до сих пор создают мощную атмосферу Средневековья. Прогулка среди башен — это словно путешествие во времени, где каждая стена хранит историю. Рядом находится «Язык тролля» — скальный выступ над пропастью, одно из самых эффектных мест для фото в Дагестане.
Далее посетим Гоцатлинское водохранилище — спокойное место среди гор. Следующая точка — Карадахская теснина: каньон шириной 2–5 метров и высотой до 150 метров, создающий ощущение природного лабиринта.
В завершении дня выпьем кофе на вершине Дарада-Мурада на закате.
Хунзах, Матлас и водопады
Нас ждёт один из самых насыщенных дней тура. Проедем вдоль Ирганайского водохранилища. Вода здесь меняет оттенки от изумрудного до насыщенно-бирюзового, а горы вокруг создают идеальный фон для фото.
Посетим сегодня:
— Аранинскую крепость — историческое сооружение с атмосферой древности
— каньон Цолотль — масштабное ущелье с отвесными скалами
— плато Матлас, где ощущается настоящий простор Кавказа
— Каменную чашу (Матласские пещеры) — природный лабиринт с узкими проходами, где можно «потеряться» среди скальных стен
Далее нас ждёт серия водопадов: Тобот, Итляр и Ханский.
Древние аулы и скрытые чудеса
Сегодня погрузимся в особую атмосферу аулов и гор. Доедем до:
— Села Чох и Чохских террас — рукотворных склонов для земледелия в горах
— Гамсутля — села-призрака с историей около 2000 лет на вершине
— Салтинского подземного водопада внутри пещеры
— Точки Айвазовского с потрясающими панорамами
Дербент: Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и Каспийское море
Сегодня гуляем по старой части Дербента: узкие улочки, каменные дома, аутентичная атмосфера и колорит местной жизни. Этот город — настоящий перекрёсток цивилизаций.
Осмотрим крепость Нарын-Кала — историческую жемчужину города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цитадель возвышается над Дербентом уже более 1500 лет. Она была частью оборонительной системы, защищавшей проход между Кавказом и Каспием. С её стен открываются захватывающие виды на город и море.
Поразимся экраноплану «Лунь» на берегу Каспия — советскому ракетоносцу, не имеющему аналогов в мире. Гигантская машина, сочетающая свойства самолёта и корабля, выглядит как объект из фантастического фильма.
Завершаем день прогулкой у моря и трансфером в аэропорт Махачкалы.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|42 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Встреча/проводы в Махачкале или Каспийске (аэропорт или вокзал)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты по программе
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Посещение урбечной мельницы (по желанию)
- Съёмка фото и видео
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Доплата за 1-местное размещение (по желанию) - 10 000 ₽
- Доплата за глэмпинг (по желанию) - 15 000 ₽
- Дополнительные активности (по желанию)