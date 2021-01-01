Об экскурсии

Ландшафт живописного полуострова Крым достоин отдельной оды. Такое разнообразие рельефов на ограниченной территории встречается крайне редко. Мы предлагаем вам увидеть самые таинственные, необычные и скрытые от глаз многих туристов места полуострова! В рамках нашего тура вы посетите уникальные достопримечательности горного Крыма и насладитесь видами неординарных мест.

В ходе экскурсии вы сможете сфотографироваться на фоне диковинной горы «Крокодил» (Арман–Кая), увидеть красивейшие Бельбекскую и Каралезскую долины, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба, а также подняться на УАЗах в пещерный город Эски-Кермен, где проходили съёмки известного российского фильма «9 рота».

Краткая программа экскурсии

Смотровая площадка на горе «Крокодил», завтрак.

Джип-тур на Эски-Кермен.

Обед в кафе «Каралез».

Скельская пещера

Рекомендации

Возьмите с собой: головной убор; воду; наденьте удобную одежду и обувь (лучше кроссовки).

Важно знать

Внимание! В связи с указом Главы Республики Крым от 20 октября 2021г., экскурсионное обслуживание осуществляется только при наличии сертификата или QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации от инфекции COVID-19 или ПЦР теста (сроком действия не более 3 дней). Также обязательно наличие масок.