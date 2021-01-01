Ландшафт живописного полуострова Крым достоин отдельной оды

Ландшафт живописного полуострова Крым достоин отдельной оды.

Такое разнообразие рельефов на ограниченной территории встречается крайне редко.

Мы предлагаем вам увидеть самые таинственные, необычные и скрытые от глаз многих туристов места полуострова! В рамках нашего тура вы посетите уникальные достопримечательности горного Крыма и насладитесь видами неординарных мест.
Затерянный мир
Затерянный мир
Затерянный мир
Затерянный мир
Затерянный мир
Затерянный мир

Что вы увидите 🤩

  • Пещерный город Эски-Кермен
  • Гора «Крокодил»
  • Бельбекская и Каралезская долины
  • Скельская пещера
Об экскурсии
Ландшафт живописного полуострова Крым достоин отдельной оды. Такое разнообразие рельефов на ограниченной территории встречается крайне редко. Мы предлагаем вам увидеть самые таинственные, необычные и скрытые от глаз многих туристов места полуострова! В рамках нашего тура вы посетите уникальные достопримечательности горного Крыма и насладитесь видами неординарных мест.
В ходе экскурсии вы сможете сфотографироваться на фоне диковинной горы «Крокодил» (Арман–Кая), увидеть красивейшие Бельбекскую и Каралезскую долины, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба, а также подняться на УАЗах в пещерный город Эски-Кермен, где проходили съёмки известного российского фильма «9 рота».
Краткая программа экскурсии
  • Смотровая площадка на горе «Крокодил», завтрак.
  • Джип-тур на Эски-Кермен.
  • Обед в кафе «Каралез».
Скельская пещера
Рекомендации
Возьмите с собой: головной убор; воду; наденьте удобную одежду и обувь (лучше кроссовки).
Важно знать
Внимание! В связи с указом Главы Республики Крым от 20 октября 2021г., экскурсионное обслуживание осуществляется только при наличии сертификата или QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации от инфекции COVID-19 или ПЦР теста (сроком действия не более 3 дней). Также обязательно наличие масок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Джип-тур на Эски-Кермен (600 руб. ), вход в крепость (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Обед в кафе «Каралез»
  • Скельская пещера 500р
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по пятницам

Скиф-Тур
Скиф-Тур
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