1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
15 июня в 07:55
22 июня в 07:55
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
Завтра в 08:15
16 июня в 08:15
2 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
- ЧЧечулина1 ноября 2023Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
- ООльга15 сентября 2023Было бы 10 звёзд, и их было бы мало!!! Анна, супер гид!!! Очень много интересных фактов рассказывает, сразу видно, что коренной житель Евпатории. А фото просто огонь 🔥🔥🔥! Знает места, все тонкости. Всем рекомендую именно Анну!!!
- РРада10 сентября 2023Мне всё очень понравилось. Анна не только профессиональный фотограф, но и отличный рассказчик. Я узнала много нового! Полюбовалась на лебедей и розовое озеро. Буду рекомендовать. Спасибо большое!
- ССветлана24 августа 2023Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
- ТТеплякова22 августа 2023Всё было просто замечательно!
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ААнастасия14 августа 2023Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
- ООльга11 августа 2023Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
- ММарина23 мая 2023Прекрасный маршрут. Экскурсовод Александр заслуживает высшей оценки за профессиализм и обширные знания. Очень понравилось отсутствие всевозможных дегустаций и рекламмы
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Евпатории и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август