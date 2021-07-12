Что вас ожидает

Завод Коктебель: виноградники и рекорды

На побережье, у подножия вулкана Кара-Даг с 1879 расположен завод марочных вин. Здесь вы полюбуетесь уходящими вдаль виноградниками и поймете, чем уникальна эта природная зона Крыма. Побываете в цехах завода и винных подвалах с рядами бочек, увидите самую крупную в Европе мадерную площадку для создания напитков, «дважды рожденных солнцем». А после отправитесь на дегустацию вин.

Солнечная Долина: старейшие подвалы и аборигенные вина

Вас ждут подвалы Архадерессе, заложенные основателем российского виноделия Львом Голицыным. Проходя среди огромных дубовых бочек, в которых выдерживается и зреет вино, вы узнаете о местных сортах винограда и тонкостях производства. Дегустация в Солнечной Долине проходит с опытным сомелье и также включает сыры с сыроварни при заводе.

Новый Свет — мир шампанского

Путь дальше лежит мимо бухты Капсель и Генуэзской крепости в Судаке. В живописном поселке Новый Свет вы услышите о создании знаменитого шампанского и завода «Парадиз». Проводите закат и попробуете выдержанное Российское Шампанское, а также по желанию совершите прогулку на катере.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Трансфер по маршруту (если вы без машины): легковое авто (3600 руб. )

Экскурсия по заводу Коктебель — 400 руб., дегустация — 400 руб. (Начало в 11:00. Продолжительность 1, 5-2 часа)

Экскурсия по заводу Солнечная Долина — 450 руб., дегустация — 400 руб. (Начало в 14:00, 15:00, 16:00. Продолжительность 1, 5 часа)

Экскурсия на завод Новый Свет — в зависимости от программы 300-700 руб. без дегустации, 600-1550 руб. с дегустацией

Экскурсию можно провести и для большого количества человек: на минивэне до 6-7 человек (+5900 руб. ), на микроавтобусе до 17 человек (+12000 руб. )

Опции по желанию