Большое винное путешествие из Феодосии

Узнать историю виноделия в Крыму, посетить винные подвалы Коктебеля и попробовать лучшее вино

5
1 отзыв
Солнечный Крым идеален для винного туризма — приглашаю вас в этом убедиться! Вы полюбуетесь виноградниками и побываете на трех заводах.

Познакомитесь с производством в Коктебеле у подножия Кара-Дага, пройдете по винным подземельям в Солнечной Долине и оцените шампанское в Новом Свете.

Будут дегустации, интересные истории, закат и по желанию морская прогулка.
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии
Большое винное путешествие из Феодосии

Что вас ожидает

Завод Коктебель: виноградники и рекорды

На побережье, у подножия вулкана Кара-Даг с 1879 расположен завод марочных вин. Здесь вы полюбуетесь уходящими вдаль виноградниками и поймете, чем уникальна эта природная зона Крыма. Побываете в цехах завода и винных подвалах с рядами бочек, увидите самую крупную в Европе мадерную площадку для создания напитков, «дважды рожденных солнцем». А после отправитесь на дегустацию вин.

Солнечная Долина: старейшие подвалы и аборигенные вина

Вас ждут подвалы Архадерессе, заложенные основателем российского виноделия Львом Голицыным. Проходя среди огромных дубовых бочек, в которых выдерживается и зреет вино, вы узнаете о местных сортах винограда и тонкостях производства. Дегустация в Солнечной Долине проходит с опытным сомелье и также включает сыры с сыроварни при заводе.

Новый Свет — мир шампанского

Путь дальше лежит мимо бухты Капсель и Генуэзской крепости в Судаке. В живописном поселке Новый Свет вы услышите о создании знаменитого шампанского и завода «Парадиз». Проводите закат и попробуете выдержанное Российское Шампанское, а также по желанию совершите прогулку на катере.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Трансфер по маршруту (если вы без машины): легковое авто (3600 руб. )
  • Экскурсия по заводу Коктебель — 400 руб., дегустация — 400 руб. (Начало в 11:00. Продолжительность 1, 5-2 часа)
  • Экскурсия по заводу Солнечная Долина — 450 руб., дегустация — 400 руб. (Начало в 14:00, 15:00, 16:00. Продолжительность 1, 5 часа)
  • Экскурсия на завод Новый Свет — в зависимости от программы 300-700 руб. без дегустации, 600-1550 руб. с дегустацией
  • Экскурсию можно провести и для большого количества человек: на минивэне до 6-7 человек (+5900 руб. ), на микроавтобусе до 17 человек (+12000 руб. )

Опции по желанию

  • Если захотите, или будут большие очереди, то мы можем исключить завод Коктебель или Солнечная Долина, ограничившись посещением бара-магазина при заводе, где также можно попробовать вина
  • Возможно включить 1, 5-часовую прогулку на катере вдоль вулкана Кара-Даг с прохождением в арку Золотые Ворота и купанием в открытом море. Стоимость — 1100 руб. взрослый, 600 руб. детский.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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1 реальный отзыв

Е
12 июля 2021
Илья профессионал своего дела! И взрослым и детям очень понравилось экскурсия! Не утомительно, интересно, рекомендую!

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