Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Сначала мы рассмотрим гору Узун-Сырт, или «Длинная спина», а затем вы увидите впечатляющие виды панорамы Коктебеля и потухшего вулкана Кара-Даг.
По живописной горной дороге вы проедете мимо горного хребта Эчки-Дага в Солнечную Долину. Там вы посетите храм Святого Ильи, познакомитесь с его тысячелетней историей, полюбуетесь на виноградники и осмотрите знаменитые подвалы винзавода «Архадерессе».
На загадочном мысе Меганом вы услышите о засекреченном объекте во времена СССР и месте силы, о воздействии которого давно ходят легенды. Далее мы поедем в сторону Судакской Генуэзской крепости, где вы увидите все ее величие и уникальность.
В завершение вы побываете в необыкновенном крымском уголке— в Новом свете. Вы увидите живописные пейзажи трех бухт, а также я расскажу о заводе игристых вин, основанном князем Голициным более 120 лет назад. И, конечно, вы пройдете по Царской тропе,с которой открываются фантастические панорамы.
Организационные детали
В программу можно добавить посещение некоторых объектов, продолжительность поездки при этом увеличится.
Приятный бонус — бесплатная фотосессия от экскурсовода! Фотографии будут отправлены вам на почту в течении 7 дней после экскурсии.
Дополнительные расходы
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Аренда транспорта: 3600 руб. (легковой автомобиль), 5300 руб. (минивэн до 7 мест), 11900 руб. (микроавтобус до 18 мест)
Входные билеты в Генуэзскую крепость (200 руб.)
Посещение завода Солнечная долина (350 руб.) + 400 руб. за дегустацию обычных вин (10 видов) или 950 руб. за дегустацию марочных
Экскурсия на завод шампанских вин Новый Свет от 300 руб.
Прогулка на катере: 400 руб. /чел. в общей группе (15 мин) 5000 руб. индивидуальная (45 мин) с купанием в открытом море
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболли
Завершение: ул. Старокарантинная,11
Когда и сколько длится?
Когда: по согласованию с клиентом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
С собой бутылочка воды и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Феодосии
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