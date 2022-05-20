Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Гора Узун-Сырт и вулкан Кара-Даг, храм Святого Ильи и виноградники, мыс Меганом, Судакская Генуэзская крепость и Новый Свет — вот семь сокровищ, которые украсят ваше путешествие по Крыму.



Я познакомлю вас с редкими природными памятниками и историей тысячелетней обители, объясню, в чем уникальность Судакской крепости, а также расскажу о винных традициях и загадочных местах силы.