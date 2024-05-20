1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в парк львов «Тайган»
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феодосийская мозаика
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 950₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Начало: В зависимоти от погоды уточняется на кануне
Расписание: Экскурсия пока недоступна
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Начало: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 20:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 июня в 08:00
14 июля в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На джипах по окрестностям Феодосии
Начало: Начало экскурсии по адресу клиента
Расписание: по согласованию с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
- ААлла30 апреля 2024Оперативно откликнулись на заявку. Экскурсовод понравился. Информация подаётся системно Интересно, профессионально и полно.
- ААнтон4 апреля 2024Ольга Алексеевна - прелесть, неиссякаемая энергия и энциклопедические знания о регионе!
- ВВера31 марта 2024Очень понравилась экскурсия по Старому Крыму, посещение монастыря в горах. А зоопарк вообще выше всяких похвал!
- ААнна31 июля 2023Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную экскурсию! Много материала, эмоциональный рассказ, было очень интересно не только мне, но и дочери 9 лет. Три часа пролетели незаметно) Сам город Феодосия приятен и мил, история его непроста и занимательна. Рекомендую однозначно!
- ЕЕвгений19 июня 2023Стал лучше чувствовать Феодосию. Татьяна предложила столько интересной информации, что 6 часов пролетели незаметно Видно было, как она любит свой
- ССергей19 августа 2022Огромное спасибо Илье за очень интересную экскурсию. Узнали много полезной и интересной информации о городе и его жителях. Очень познавательно!
- ННиколаева20 июня 2022Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
- ЕЕлена Михайлова14 августа 2021«Богом данная»: обзорная экскурсия по ФеодосииЗамечательная, познавательная экскурсия. Море информации, фактов. Экскурсовод, Леонид Дежурный, высокопрофессиональный, увлекающий за собой в историю. Рекомендуем!
- ИИрина Авербах9 августа 2021«Богом данная»: обзорная экскурсия по ФеодосииОчень познавательная, подготовленная, со стороны экскурсовода и продолжительная экскусия. Леонид настолько легко и красочно, с большой любовью рассказывал о своем древнем городе, что мы влюбились тоже! Нас было 3 взрослых человека, в жару, в воскресенье!!! Отличная экскурсия!!! Отличный экскурсовод!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
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