Индивидуальные экскурсии в Феодосии с личным гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Феодосии, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в парк львов «Тайган»
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие в парк львов «Тайган»
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Феодосийская мозаика
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Феодосийская мозаика
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 17 чел.
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 950 за всё до 7 чел.
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Индивидуальная
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Начало: В зависимоти от погоды уточняется на кануне
Расписание: Экскурсия пока недоступна
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000 за человека
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
🪂 На параплане
Индивидуальная
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Начало: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за человека
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Индивидуальная
10 часов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Новосветские этюды
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.
Путешествие в Керчь
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 20:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Бахчисарай
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 июня в 08:00
14 июля в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
На джипах по окрестностям Феодосии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
3 часа
На джипах по окрестностям Феодосии
Начало: Начало экскурсии по адресу клиента
Расписание: по согласованию с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 950 за всё до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490 за всё до 4 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Индивидуальная
12 часов
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопрогулка
10 часов
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
15 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Феодосийская мозаика
    Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
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    вида со смотровых площадок. Татьяна с любовью и интересом шаг за шагом знакомила нас с этим старинным городом. Очень рекомендую взять обзорную экскурсию именно в сопровождении этого замечательного гида!

  • А
    Алла
    30 апреля 2024
    По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
    Оперативно откликнулись на заявку. Экскурсовод понравился. Информация подаётся системно Интересно, профессионально и полно.
  • А
    Антон
    4 апреля 2024
    По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
    Ольга Алексеевна - прелесть, неиссякаемая энергия и энциклопедические знания о регионе!
  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Путешествие в парк львов «Тайган»
    Очень понравилась экскурсия по Старому Крыму, посещение монастыря в горах. А зоопарк вообще выше всяких похвал!
  • А
    Анна
    31 июля 2023
    Феодосийская мозаика
    Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную экскурсию! Много материала, эмоциональный рассказ, было очень интересно не только мне, но и дочери 9 лет. Три часа пролетели незаметно) Сам город Феодосия приятен и мил, история его непроста и занимательна. Рекомендую однозначно!
  • Е
    Евгений
    19 июня 2023
    Феодосийская мозаика
    Стал лучше чувствовать Феодосию. Татьяна предложила столько интересной информации, что 6 часов пролетели незаметно Видно было, как она любит свой
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    город и невольно проникаешься этой любовью и начинаешь видеть город совершенно другими глазами! А виды Крыма со смотровых площадок просто завораживают.

  • С
    Сергей
    19 августа 2022
    По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
    Огромное спасибо Илье за очень интересную экскурсию. Узнали много полезной и интересной информации о городе и его жителях. Очень познавательно!
  • Н
    Николаева
    20 июня 2022
    По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
    Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
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    Клементьева, съездили в пгт Солнечная долина на пляж Меганом, вкусно покушали в Судаке. 🤗 На интересных локациях выходили из машины, фотографировались и любовались природой. Алексей приятный собеседник. Экскурсией очень довольны и всем рекомендуем.

  • Е
    Елена Михайлова
    14 августа 2021
    «Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
    Замечательная, познавательная экскурсия. Море информации, фактов. Экскурсовод, Леонид Дежурный, высокопрофессиональный, увлекающий за собой в историю. Рекомендуем!
  • И
    Ирина Авербах
    9 августа 2021
    «Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
    Очень познавательная, подготовленная, со стороны экскурсовода и продолжительная экскусия. Леонид настолько легко и красочно, с большой любовью рассказывал о своем древнем городе, что мы влюбились тоже! Нас было 3 взрослых человека, в жару, в воскресенье!!! Отличная экскурсия!!! Отличный экскурсовод!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Путешествие в парк львов «Тайган»
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  3. По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
  4. По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
  5. Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
Сейчас в Феодосии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 3 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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