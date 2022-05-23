Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя.

Весь путь к главной крымской вершине мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком.

Мы подберемся к самой Короне Ай-Петри, достанем фотоаппараты и приготовимся наблюдать восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба и видами гор.
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри

Что вас ожидает 🤩

  • Вершина Ай-Петри и ее «Зубцы»
  • Серебряная беседка с видом на главную гряду крымских гор
  • Черепашье озеро в лесу
  • Белая скала в Белогорске
  • Старейший дуб полуострова – «Дуб Суворова»

Программа экскурсии

Успеть до восхода солнца!

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь к главной крымской вершине мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Мы подберемся к самой Короне Ай-Петри, достанем фотоаппараты и приготовимся наблюдать восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба и видами гор.

Утренняя поездка по серпантину

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем прокатимся по горному серпантину. По пути восхитимся пейзажами крымских гор в мягком утреннем свете, остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. А еще прогуляемся к горному озеру с черепашками и сможем подъехать к водопаду Учан-Су.

Старый дуб и белая скала

На обратном пути вы увидите дуб Суворина, возраст которого примерно 750 лет! По легенде под этим деревом в марте 1777 года А. Суворов вёл переговоры с посланником турецкого султана.
Белая скала или Ак-Кая довольно известная среди туристов достопримечательность. Представляет собой крутую отвесную скалу белого цвета, с вертикальными склонами и необычной плоской верхушкой.
В силу своей необычной «внешности» скала неоднократно попадала на экраны телевизоров, здесь велись съёмки фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Мираж», «Чиполлино», «Вооружён и очень опасен», «Менялы», «Чудная долина», «Всадник без головы» и др.

Важные детали

Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи), ориентируясь на температуру +5/+10 градусов. Желательно взять шапочку, а со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Феодосии и обратно
  • Завтрак-перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад)
  • При необходимости предоставляются фонарики и пледы
Место начала и завершения?
Феодосия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи)
  • Ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку
  • А со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы
  • Но это будет не так комфортно
  • Как правильно подобранная одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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