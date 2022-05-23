Программа экскурсии

Успеть до восхода солнца!

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь к главной крымской вершине мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Мы подберемся к самой Короне Ай-Петри, достанем фотоаппараты и приготовимся наблюдать восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба и видами гор.

Утренняя поездка по серпантину

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем прокатимся по горному серпантину. По пути восхитимся пейзажами крымских гор в мягком утреннем свете, остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. А еще прогуляемся к горному озеру с черепашками и сможем подъехать к водопаду Учан-Су.

Старый дуб и белая скала

На обратном пути вы увидите дуб Суворина, возраст которого примерно 750 лет! По легенде под этим деревом в марте 1777 года А. Суворов вёл переговоры с посланником турецкого султана.

Белая скала или Ак-Кая довольно известная среди туристов достопримечательность. Представляет собой крутую отвесную скалу белого цвета, с вертикальными склонами и необычной плоской верхушкой.

В силу своей необычной «внешности» скала неоднократно попадала на экраны телевизоров, здесь велись съёмки фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Мираж», «Чиполлино», «Вооружён и очень опасен», «Менялы», «Чудная долина», «Всадник без головы» и др.

Важные детали

Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи), ориентируясь на температуру +5/+10 градусов. Желательно взять шапочку, а со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.