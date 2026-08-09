Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Какие легенды связаны с долиной Красных пещер Кизил-Коба? Как в одном рассказе могут встретиться солнце, ветер, вода, голова Сфинкса, монах и бюст Екатерины? Какие популярные советские фильмы снимались у подножия горы Демерджи и почему ее так назвали? Я отвечу на эти вопросы во время нашего путешествия по горам Крыма и сделаю вам эффектные фотографии в пути.

Илья Ваш гид в Феодосии Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Наш путь пролегает через Коктебель. Мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, увидим гору Планеристов и перевал Синор. Дальше поедем в сторону Южного берега по живописным дорогам, полюбуемся на Кара-Даг и другие пейзажи. В поселке Морское осмотрим памятник Виктору Цою, а также искупаемся в море. Затем заглянем в село Малореченское, где построили Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в память о погибших морских путешественниках. Увидим мощный и красивый водопад Джур-Джур, который не иссякает даже в самые засушливые годы. Дальше нас ждет еще одно таинственное место — Долина Привидений. У подножия увидим развалины средневековой сторожевой башни княжества Феодоро. Тропа к долине находится на высоте 800 метров над уровнем моря, так что по пути нам откроется потрясающий вид на Алуштинскую долину. В завершение экскурсии мы поедем в кинопарк «Викинг», история которого восходит к VIII-XI векам. Помимо легенды о викингах это место славится и сосредоточением положительной энергетики, каждый сможет прочувствовать «место силы» и наполниться мощной энергией.

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