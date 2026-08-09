Какие легенды связаны с долиной Красных пещер Кизил-Коба? Как в одном рассказе могут встретиться солнце, ветер, вода, голова Сфинкса, монах и бюст Екатерины? Какие популярные советские фильмы снимались у подножия горы Демерджи и почему ее так назвали? Я отвечу на эти вопросы во время нашего путешествия по горам Крыма и сделаю вам эффектные фотографии в пути.
Описание экскурсииНаш путь пролегает через Коктебель. Мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, увидим гору Планеристов и перевал Синор. Дальше поедем в сторону Южного берега по живописным дорогам, полюбуемся на Кара-Даг и другие пейзажи. В поселке Морское осмотрим памятник Виктору Цою, а также искупаемся в море. Затем заглянем в село Малореченское, где построили Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в память о погибших морских путешественниках. Увидим мощный и красивый водопад Джур-Джур, который не иссякает даже в самые засушливые годы. Дальше нас ждет еще одно таинственное место — Долина Привидений. У подножия увидим развалины средневековой сторожевой башни княжества Феодоро. Тропа к долине находится на высоте 800 метров над уровнем моря, так что по пути нам откроется потрясающий вид на Алуштинскую долину. В завершение экскурсии мы поедем в кинопарк «Викинг», история которого восходит к VIII-XI векам. Помимо легенды о викингах это место славится и сосредоточением положительной энергетики, каждый сможет прочувствовать «место силы» и наполниться мощной энергией.
по согласованию с клиентом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Планеристов
- Перевал Синор
- Кара-даг
- Поселок Морское
- Памятник Виктору Цою
- Село Малореченское
- Храм-маяк святителя Николая Чудотворца
- Водопад Джур-Джур
- Долина Привидений
- Руины средневековой сторожевой башни княжества Феодоро
- Потрясающий вид на Алуштинскую долину
- Кинопарк «Викинг»
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия.
Что не входит в цену
- При необходимости трансфер по маршруту: легковое авто (до 4 мест) - от 10000 руб., минивэн (до 6 мест) - 14500 руб., микроавтобус (до 18 мест) - от 21500 руб.
- Аренда УАЗ (до водопада и обратно) - 500 руб. /чел.
- Посещение парка «Викинг» - 650 руб. /взрослый, 450 руб. /детский.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Привезем вас в любую точку Феодосии
Когда и сколько длится?
Когда: по согласованию с клиентом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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