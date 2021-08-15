Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Что вас ожидает

⛰ Беседка на высоте горы Коклюк

Знакомство с Киммерийской землей мы начнем с ротонды на горе Коклюк, которая вполне заслуживает своё романтичное название «Звездопад воспоминаний». С высоты птичьего полета вы осмотрите земли Крымского полуострова, где еще в 9 веке до н. э. поселились ираноязычные племена, а затем отправитесь по ним в путешествие! А по дороге полюбуетесь Коктебелем и потухшим вулканом Кара-Даг.

🌿 Генуэзская крепость и эко-тропы Нового Света

Следом посетим Судак, где вы увидите сохранившуюся Генуэзскую крепость. Обсудим историю этой постройки и прогуляемся среди её мощных стен. А затем отправимся в поселок Новый Свет и совершим треккинг по одному из маршрутов на выбор:

Пройдем по тропе Голицына до пика Космос: по пути вас ждут морские пейзажи, панорамы Царского пляжа и долин Рая и Ада.

до пика Космос: по пути вас ждут морские пейзажи, панорамы Царского пляжа и долин Рая и Ада. Либо поднимемся на гору Сокол, с вершины которой откроется вид на крепость Судака, мыс Меганом и окрестные горы. А я расскажу о легендах и интересной геологии этих мест.

📸 На память об этом дне у вас останется до 30 профессиональных снимков.

Организационные детали