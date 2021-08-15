Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет

За один день исследовать гору Коклюк, курортный Судак, Генуэзскую крепость и тропу Голицына

5
2 отзыва
Приготовьтесь открыть самые живописные уголки Нового Света — земли древних киммерийцев.

Вы восхититесь панорамами Крыма с горы Коклюк, окажетесь среди стен Генуэзской крепости, пройдете по тропе Голицына и погрузитесь в историю этих мест.

А приятным бонусом станут атмосферные снимки, которые я сделаю для вас во время путешествия.
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет

Что вас ожидает

Беседка на высоте горы Коклюк
Знакомство с Киммерийской землей мы начнем с ротонды на горе Коклюк, которая вполне заслуживает своё романтичное название «Звездопад воспоминаний». С высоты птичьего полета вы осмотрите земли Крымского полуострова, где еще в 9 веке до н. э. поселились ираноязычные племена, а затем отправитесь по ним в путешествие! А по дороге полюбуетесь Коктебелем и потухшим вулканом Кара-Даг.

🌿 Генуэзская крепость и эко-тропы Нового Света
Следом посетим Судак, где вы увидите сохранившуюся Генуэзскую крепость. Обсудим историю этой постройки и прогуляемся среди её мощных стен. А затем отправимся в поселок Новый Свет и совершим треккинг по одному из маршрутов на выбор:

  • Пройдем по тропе Голицына до пика Космос: по пути вас ждут морские пейзажи, панорамы Царского пляжа и долин Рая и Ада.
  • Либо поднимемся на гору Сокол, с вершины которой откроется вид на крепость Судака, мыс Меганом и окрестные горы. А я расскажу о легендах и интересной геологии этих мест.

📸 На память об этом дне у вас останется до 30 профессиональных снимков.

Организационные детали

  • В течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 30 снимков с цветокоррекцией
  • В стоимость экскурсии входит трансфер от Феодосии и обратно, фотографии, а также перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад)
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) и вход в Генуэзскую крепость (250 руб. с человека)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Н
15 авг 2021
Побывали на экскурсии с Романом. Очень познавательная экскурсия. Увидели необычные, красивые, исторические места Крыма. Спасибо, Роману! Всем рекомендую!
И
10 июня 2021
Рома, супер экскурсовод. Маршрут очень интересный. Были с ребёнком, она от него в восторге. Да и мы не меньше! Спасибо большое за такую классную экскурсию! Он ещё и фотограф 👍👍👍👍. Так что не раздумывая бронируйте, с ним реально круто!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Феодосии

Райский день в Крыму
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
2 000
за 1 чел.
Райский день в Крыму
Пройти по тропе Голицына, увидеть древнюю крепость, посетить винзавод и дом шампанских вин
Новосветские этюды
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-17 чел.
Новосветские этюды
В ходе нашей экскурсии прогуляемся по тропе Голицына, которая проложена вдоль горы, над "цветными" бухтами...
По договоренности
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000
за 1 чел.
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная экскурсия
5
27
6 500
за 1-4 чел.
Семь чудес Киммерии
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов
Мозаика Феодосии
Индивидуальная экскурсия
4.9
42
3ч 30м
4 490
за 1-7 чел.
Мозаика Феодосии
Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
Феодосия сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
73
4ч 30м
5 850
за 1-6 чел.
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
"Богом данная" : обзорная экскурсия по Феодосии
5
3
550
за 1 чел.
"Богом данная" : обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
Ежедневно в 13:00 и в 17:00
Тропа Грина: через горы к морю!
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 650
за 1 чел.
Тропа Грина: через горы к морю!
Увлекательная экскурсия-поход из Старого Крыма в Коктебель
Тайная история Феодосии
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 400
за 1-5 чел.
Тайная история Феодосии
Разгадать секреты города и его знаменитых жителей — от Айвазовского до Марины Цветаевой
Знакомьтесь, Феодосия!
5
16
450
за 1 чел.
Знакомьтесь, Феодосия!
Главные достопримечательности и богатая история города в компании профессионального гида
ежедневно в 13:00 и 17:00
Тур по Юго-Востоку Крыма
5
1
10ч
2 500
за 1 чел.
Тур по Юго-Востоку Крыма
Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма
По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Джип-тур по окрестностям Феодосии
4.4
5
1 890
за 1 чел.
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Проехать по границе Боспорского царства, покорить смотровые площадки и искупаться в Тихой бухте
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 16:00, во вторник в 1... ещё

Роман проводит ещё 2 экскурсии

Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
5
7
13ч
12 500
за 1-3 чел.
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 300
за 1-4 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
У нас ещё много экскурсий 😎 в Феодосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Феодосии
🇷🇺