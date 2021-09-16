Экскурсия очень понравилась! Роман - ответственный организатор и прекрасный рассказчик. С ним вы сможете увидеть красоты юго-восточного Крыма, послушать легенды и сделать красивые фотографии (отдельно хочется сказать спасибо за то, что Роман даёт советы по позированию). Также гид очень заботливый и внимательный, помогает в дороге.

Время в экскурсии пролетает незаметно, она очень интересно построено. За день можно увидеть много впечатляющих мест, которые не опишешь словами (это точно надо видеть своими глазами. ).

Единственное, стоит взять во внимание то, что если вы хотите покупаться в ванной любви и молодости, то купальник лучше надевать заранее. Также необходимо иметь запас денег: к водопаду Джур-Джур можно добраться на джипе за дополнительную плату.

Завидуем тем, у кого эта экскурсия впереди!