Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии

За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений

5
7 отзывов
Держим курс к южному берегу Крыма — его скалам, водопадам и гордому профилю горы Демерджи.

Вы погрузитесь в ванны ущелья Хапхал, услышите легенды Долины привидений и влюбитесь в панорамы, которые откроются с Солнечной поляны.

А я сделаю так, чтобы воспоминания о путешествии сохранились не только в вашем сердце, но и на атмосферных фотографиях!
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии

Что вас ожидает

Фантастический Крым: от Сырных скал до Храма Солнца

Маршрут нашего путешествия пройдет от морского берега Феодосии — до склонов горы Демерджи. Во время остановок мы будем любоваться крымской природой, говорить об истории этих мест и, конечно, делать фотографии. Итак, в программе:

  • Храм-маяк в Малореченском, самый высокий в Крыму. Поднимемся на смотровую площадку в виде корабля, разберемся в архитектуре этого сооружения и, если захотите, посетим музей морских катастроф.
  • Сырные скалы Тузлух у кромки моря. Можно долго рассказывать об этом месте, но любые факты затмят фотографии, которые получатся на фоне этих инопланетных текстур.
  • Бирюзовое озеро, спрятанное среди гор в урочище Панагия.
  • Водопад Джур-Джур, к которому мы прогуляемся по деревянным мосткам. По пути встретим старый граб, раскроем секрет названия водопада и отдохнем у его прохладных журчащих струек.
  • Ущелье Хапхал с природными целебными ваннами. Вы сможете погрузиться в ванны Любви, Молодости и Богатства, а также проверить на себе чудесную силу их вод.
  • Солнечная поляна или Храм Солнца — одно из мест силы Крымского полуострова. Вы рассмотрите удивительные каменные глыбы, окружающие поляну словно лепестки раскрывшегося цветка, и вдохновитесь потрясающим видом на склоны горы Демерджи.
  • Долина привидений — скопление причудливых каменных изваяний. Вы услышите легенды, с давних пор окружающие это место, оцените его уникальный ландшафт и попробуете разгадать очертания природных скульптур.

Организационные детали

  • Фотографии на память о нашей поездке входят в стоимость. В течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 30 снимков с цветокоррекцией.
  • Также включено: транспортные расходы и перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад, )
  • Отдельно по желанию оплачивается обед. Обедать будем в поселке Генеральское, средний чек на человека — 300-500 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
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7 реальных отзывов от туристов

И
16 сен 2021
Великолепная экскурсия! Нам очень повезло, что мы встретили Романа. Он - замечательный гид и увлеченный человек, который щедро поделился с нами, открыв необыкновенную природу Крыма. 12 часов путешествия пролетели незаметно. Мы провели незабываемый день, самый яркий из всей нашей 10-дневной поездки на полуостров. Сделанные фотографии будут долго радовать и будить воспоминания о поездке. Горячо рекомендуем Романа как фотогида и экскурсовода! Роман, спасибо Вам огромное!
Ирина, Леонид.
Олеся
12 сен 2021
Отличная экскурсия! Красивые места, комфортное сопровождение, приятное общение. В добавок будут чудесные фотографии. В следующую поездку в Крым обязательно побываю на других экскурсиях Романа.
Дарья
31 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Роман - ответственный организатор и прекрасный рассказчик. С ним вы сможете увидеть красоты юго-восточного Крыма, послушать легенды и сделать красивые фотографии (отдельно хочется сказать спасибо за то, что Роман даёт советы по позированию). Также гид очень заботливый и внимательный, помогает в дороге.
Время в экскурсии пролетает незаметно, она очень интересно построено. За день можно увидеть много впечатляющих мест, которые не опишешь словами (это точно надо видеть своими глазами. ).
Единственное, стоит взять во внимание то, что если вы хотите покупаться в ванной любви и молодости, то купальник лучше надевать заранее. Также необходимо иметь запас денег: к водопаду Джур-Джур можно добраться на джипе за дополнительную плату.
Завидуем тем, у кого эта экскурсия впереди!
Е
23 авг 2021
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями после экскурсии. Экскурсия нам очень понравилась, получили массу положительных эмоций)) 12 часов пролетели не заметно на одном дыхании. Спасибо большое Роману за рассказ, за интересный маршрут)) Роман фотограф великолепный, мы видели его работы, меня они просто поразили)) Фотографии действительно настоящего мастера)) Сейчас ждём фотографии с экскурсии, я уверенна они будут отличные)) Роман, спасибо Вам огромное)) Процветания, здоровья и интересных маршрутов и незабываемых кадров)) Всем рекомендую, не пожалеете))) Будем в Крыму обязательно возьмём ещё экскурсии это гида))
А
30 июля 2021
Всё было просто великолепно от встречи и до окончания экскурсии. Роман большое спасибо тебе за проведённый день.
Д
25 июля 2021
Огромное спасибо гиду Роману за содержательню, насыщенную информацией и видами экскурсию, вежливость и внимание к клиентам.
Провели незабываемый день, увидели и услышали и сфотогафировали много нового и интересного.
Очень рекомендуем Романа как экскурсовода и фотогида))
Удычи.
Дмитрий и Елена.
Л
7 июля 2021
Впечатления замечательные.
Огромное спасибо нашему гиду, нам с ним очень повезло.
Роман - коренной крымчанин и как никто другой знает эти места.
Ещё один огромный плюс, что Роман фотогид, человек несомненно талантливый и увлеченный. Видит прекрасное в природе своего родного края, не перестаёт удивляться сам и готов поделиться и делится этой красотой с нами.
Кроме того, он интересный и эрудированный собеседник с отличным чувством юмора, что всегда располагает.
Роман, огромное тебе СПАСИБО!
Ждём фото.
Уверена, они будут просто СУПЕР!
Желаем тебе достичь всех возможных вершин в твоём творчестве.

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