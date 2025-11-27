Моя экскурсия особенная, так как это не просто поездка к водопаду, - это увлекательное путешествие, которое сочетает в себе полноценное погружение в историю крымского полуострова, захватывающие дух смотровые площадки Южного берега Крыма, горы, море, непродолжительная, но очень живописная прогулка по буковому лесу, и, конечно же, самый полноводный водопад Джур-Джур.
Описание экскурсииВ ходе нашего путешествия вы увидите, как меняется ландшафт Крыма, как ровная степь плавно перетекает в мягкое предгорье, а затем и живописные горы Крыма. Узнаете, как формировались и заселялись прибрежные поселки и города, возникающие на нашем пути, и сбегающие вниз по склонам Крымских гор к морю. Узнаете историю древнего Крыма не так, как ее преподают в школе, а так, как будто стали свидетелями захватывающих событий прошлого. Автомобильный маршрут заканчивается, и небольшую часть маршрута (1км) можно преодолеть либо пешком, либо на джипе (за доп плату). Далее прогулка к водопаду проходит по тенистому буковому лесу. Экологическая тропа комфортная, оборудована деревянным настилом, ограждением, зонами отдыха по всему маршруту. Постепенно воздух становится свежим и влажным, слышен шум падающей воды и, наконец, вашему взору открывается главный герой нашего путешествия, - водопад Джур-Джур. Важная информация: Обязательно необходима удобная обувь с креплением на ноге, головные уборы. Платок для женщин при посещении храма. Дополнительные расходы могут возникнуть, если решите воспользоваться услугами джипа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Клементьева
- Смотровая «Звездопад воспоминаний»
- Потухший вулкан Кара-Даг
- Отузская долина
- Г. Порс-кая
- Смотровая на пос. Солнечная долина
- Живописная Южнобережная дорога со множеством восхитительных видовых площадок
- Храм-маяк в пос Малореченское. Каскад водопадов
Что включено
- Услуги гида
- Передвижение на авто
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги аренды джипа (в случае необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул Галерейная 13, либо по предварительной договоренности
Завершение: Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, по предварительной договоренности о времени
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно необходима удобная обувь с креплением на ноге
- Головные уборы. Платок для женщин при посещении храма. Дополнительные расходы могут возникнуть
- Если решите воспользоваться услугами джипа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Феодосии
