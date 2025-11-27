Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Моя экскурсия особенная, так как это не просто поездка к водопаду, - это увлекательное путешествие, которое сочетает в себе полноценное погружение в историю крымского полуострова, захватывающие дух смотровые площадки Южного берега Крыма, горы, море, непродолжительная, но очень живописная прогулка по буковому лесу, и, конечно же, самый полноводный водопад Джур-Джур. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии В ходе нашего путешествия вы увидите, как меняется ландшафт Крыма, как ровная степь плавно перетекает в мягкое предгорье, а затем и живописные горы Крыма. Узнаете, как формировались и заселялись прибрежные поселки и города, возникающие на нашем пути, и сбегающие вниз по склонам Крымских гор к морю. Узнаете историю древнего Крыма не так, как ее преподают в школе, а так, как будто стали свидетелями захватывающих событий прошлого. Автомобильный маршрут заканчивается, и небольшую часть маршрута (1км) можно преодолеть либо пешком, либо на джипе (за доп плату). Далее прогулка к водопаду проходит по тенистому буковому лесу. Экологическая тропа комфортная, оборудована деревянным настилом, ограждением, зонами отдыха по всему маршруту. Постепенно воздух становится свежим и влажным, слышен шум падающей воды и, наконец, вашему взору открывается главный герой нашего путешествия, - водопад Джур-Джур. Важная информация: Обязательно необходима удобная обувь с креплением на ноге, головные уборы. Платок для женщин при посещении храма. Дополнительные расходы могут возникнуть, если решите воспользоваться услугами джипа.

