Что вас ожидает

🚗 Путь в Белогорск: живописно и интересно

Из Феодосии мы направимся в сторону Симферополя по старой дороге. Проедем через древнюю столицу Крымского ханства Солхат, где сохранились мечеть 14 века и армянский монастырь Сурб-Хач. В горах разглядим золотой купол храма Топловского монастыря: я расскажу о великих людях, которые жили в этих местах.

🦁 Будни крымских львов

А вот и наша главная наша цель — первый в Европе сафари-парк, где на территории 20 гектаров в условиях, приближенных к естественным, содержатся около 50 львов. Вы погрузитесь в атмосферу африканской саванны, понаблюдаете за жизнью прайда с высоких помостов. А если мы подгадаем время, даже увидите кормление хищников.

🐒 Погладить тигренка и покормить жирафов

Следом мы отправимся зоопарк «Тайгана»: здесь вы встретите очаровательную пару жирафов, косуль, обезьян, павлинов и других животных. Обитателей вольеров разрешено кормить — я расскажу заранее, что можно взять с собой в качестве угощения. А после вы сможете перекусить в местном кафе и посетить тактильный зоопарк, чтобы погладить львят и тигрят и сфотографироваться с ними.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Если вы хотите увидеть кормление львов, выезжать нужно не позднее 9:00.

Отдельно оплачиваются входные билеты в парк: 1000 рублей — взрослые, 500 руб. — дети с 3 до 10 лет (включительно)

Дополнительные расходы (по желанию)