Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку

Увидеть самый большой львиный прайд в Европе, покормить животных и узнать об их повадках

5
4 отзыва
Десятки вальяжных львов, пара жирафов, обезьяны, косули и павлины — вот лишь часть обитателей сафари-парка «Тайган», которых вам предстоит встретить! Мы отправимся в лучший зоопарк Крыма через древний город Солхат: по пути осмотрим его памятники и немного поговорим об истории.

А после вас ждет погружение в мир африканской саванны и жизнь её обитателей.
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку

Что вас ожидает

🚗 Путь в Белогорск: живописно и интересно
Из Феодосии мы направимся в сторону Симферополя по старой дороге. Проедем через древнюю столицу Крымского ханства Солхат, где сохранились мечеть 14 века и армянский монастырь Сурб-Хач. В горах разглядим золотой купол храма Топловского монастыря: я расскажу о великих людях, которые жили в этих местах.

🦁 Будни крымских львов
А вот и наша главная наша цель — первый в Европе сафари-парк, где на территории 20 гектаров в условиях, приближенных к естественным, содержатся около 50 львов. Вы погрузитесь в атмосферу африканской саванны, понаблюдаете за жизнью прайда с высоких помостов. А если мы подгадаем время, даже увидите кормление хищников.

🐒 Погладить тигренка и покормить жирафов
Следом мы отправимся зоопарк «Тайгана»: здесь вы встретите очаровательную пару жирафов, косуль, обезьян, павлинов и других животных. Обитателей вольеров разрешено кормить — я расскажу заранее, что можно взять с собой в качестве угощения. А после вы сможете перекусить в местном кафе и посетить тактильный зоопарк, чтобы погладить львят и тигрят и сфотографироваться с ними.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вы хотите увидеть кормление львов, выезжать нужно не позднее 9:00.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в парк: 1000 рублей — взрослые, 500 руб. — дети с 3 до 10 лет (включительно)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Фото со львёнком стоит — 1 000 рублей. Для этого есть специальный вольер на территории парка.
  • Экскурсия по парку на 3-местном электромобиле (с водителем): 1 час — 2500 руб. ; 20 минут (обзорная) — 500 руб.
  • Поелт над парком на вертолете — от 15000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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4 настоящих отзыва от туристов

Н
6 авг 2021
Содержательно
Маргарита
5 авг 2021
Если забыть об изнуряющей (как людей, так и животных) жаре, то останутся одни плюсы. Огромные ухоженные площади, невероятное количество животных (размножающихся в неволе. ), гуляющие по газонам павлины, отдыхающие под кустами крольчата… И главное - ВОЗМОЖНОСТЬ С РУК КОРМИТЬ ЗВЕРЕЙ. Надо видеть "оттаивающие" лица строгих взрослых, когда они как дети, кормят коатов, енотов, жирафа, слониху, львов, мартышек… На территории парка много ларьков с кормом для животных. Вы можете сами привезти корм, следует только соблюдать ограничения (например, капустой кормить животных не разрешают).
Хочешь - броди пешком от вольера к вольеру, передохнув в тени на лавочке, хочешь - фотографируйся у многочисленных скульптур, можешь ездить по парку на электромобиле или с велорикшей…
Большим уважением прониклись к основателю парка "Тайган" Олегу Зубкову, узнав, как много постаревших в цирках животных принимают здесь на "пенсионное" содержание.
С
25 июля 2021
Всем рекомендую! Пять часов удовольствия! Чувствовал себя на сорок лет моложе, особенно обнимаясь с тигрятами! Спасибо Илье за рассказ и хозяину парка Олегу. Олег -молодец!
М
8 июня 2021
Пожалуй лучшее что случилось со мной в этом отпуске. Удивительная экскурсия, 3 поколения моей семьи остались абсолютно довольны, такого ещё не бывало. Мы рассчитывали просто добраться до парка львов, а получили целое приключение, огромный пласт информации, заслушались и взрослые и дети. Очень понравилась всем. К концу экскурсии младший сынок не выдержал разрыва шаблона, и решил уточнить: - Папа, а ведь это не водитель, наверное это твой друг и ты опять нас разыгрываешь. ) Настолько это была необычная поездка. Обязательно будем пробовать другие направления экскурсий и рекомендовать друзьям и знакомым! Огромное спасибо, дети напишут отдельный отзыв - так захотели)

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