Что вас ожидает

Успеть до восхода солнца.

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Подберемся к самой Короне Ай-Петри, устроимся среди горных вершин и приготовимся ловить в объектив восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба.

Горный серпантин: от водопада до белой скалы

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем отправимся в обратный путь. По дороге остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на хребты Ай-Петринской яйлы, прогуляемся к горному озеру и сможем подъехать к водопаду Учан-Су. Доберемся до старого, 750-летнего дуба Суворина, легенду которого я расскажу. А еще полюбуемся белой скалой Ак-Кая с отвесными склонами и необычной плоской верхушкой. Вы попробуете вспомнить, в каких фильмах можно увидеть эту интересную гору — а их немало.

Организационные детали