Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии

Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки

Зубцы Ай-Петри в нежных лучах восходящего солнца — ради такого зрелища стоит отправиться в путь глубокой ночью! Мы встретим новый день в самой головокружительной точке Крыма, поймаем в объектив краски рассвета и устроим завтрак-перекус на природе.

А на обратном пути остановимся на самых впечатляющих площадках горного серпантина: от Серебряной Беседки до скалы Ак-Кая.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии

Что вас ожидает

Успеть до восхода солнца.

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Подберемся к самой Короне Ай-Петри, устроимся среди горных вершин и приготовимся ловить в объектив восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба.

Горный серпантин: от водопада до белой скалы

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем отправимся в обратный путь. По дороге остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на хребты Ай-Петринской яйлы, прогуляемся к горному озеру и сможем подъехать к водопаду Учан-Су. Доберемся до старого, 750-летнего дуба Суворина, легенду которого я расскажу. А еще полюбуемся белой скалой Ак-Кая с отвесными склонами и необычной плоской верхушкой. Вы попробуете вспомнить, в каких фильмах можно увидеть эту интересную гору — а их немало.

Организационные детали

  • Фотографии на память о поездке входят в стоимость: в течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 20 снимков с цветокоррекцией
  • Также в стоимость входит: трансфер из Феодосии и обратно, завтрак-перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад). При необходимости предоставляются фонарики.
  • Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи), ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
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