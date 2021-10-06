Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

В первой части прогулки я помогу вам проникнуть в тайны великого мариниста: у дома И. К. Айвазовского мы поговорим про семейную жизнь художника, смену фамилии, его первый брак и причины расставания с женой. Раскроем, какие символы хранят местные скульптуры и памятник Айвазовскому. Подойдем к дому, где родился Ованнес Айвазян. А еще разберемся, кто и когда спас картины Айвазовского на библейские мотивы, и вспомним про самую неоднозначную и мистическую картину мариниста.
У фонтана Влюбленных обязательно поговорим о жизни писателя Александра Грина. Затем наш путь лежит к сердцу города, через улицу Земскую, которая тоже припасла немало тайн: например, вы узнаете, почему Феодосию можно назвать колыбелью русской космонавтики. У дома-музея сестер Цветаевых услышите историю знакомства Мариночки с будущим мужем, гимназистом Сергеем Эфроном. А после наш путь лежит мимо средневекового крепостного рва и древних храмов к горе Митридат — отсюда вся Феодосия раскинется как на ладони.
Этот маршрут — логическое продолжение экскурсии «Мозаика Феодосии». Подойдет тем, кто уже увидел главные символы города и теперь хочет открыть секреты его знаменитых жителей.