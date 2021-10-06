Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Разгадать секреты города и его знаменитых жителей — от Айвазовского до Марины Цветаевой

4.7
3 отзыва
В историю Феодосии мы проникнем через самую интересную дверь — местные легенды и судьбы известных жителей курорта.

Вы пройдете по следам Александра Грина и Марины Цветаевой, узнаете о мистической картине Айвазовского, выведаете секреты, спрятанные в закоулках Земской улицы.

И в итоге распутаете удивительный клубок из символов, загадок и сюжетов Феодосии.
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии
Тайная история Феодосии

Что вас ожидает

Айвазовский, о котором вы не знали

В первой части прогулки я помогу вам проникнуть в тайны великого мариниста: у дома И. К. Айвазовского мы поговорим про семейную жизнь художника, смену фамилии, его первый брак и причины расставания с женой. Раскроем, какие символы хранят местные скульптуры и памятник Айвазовскому. Подойдем к дому, где родился Ованнес Айвазян. А еще разберемся, кто и когда спас картины Айвазовского на библейские мотивы, и вспомним про самую неоднозначную и мистическую картину мариниста.

О чем расскажут улочки Феодосии

У фонтана Влюбленных обязательно поговорим о жизни писателя Александра Грина. Затем наш путь лежит к сердцу города, через улицу Земскую, которая тоже припасла немало тайн: например, вы узнаете, почему Феодосию можно назвать колыбелью русской космонавтики. У дома-музея сестер Цветаевых услышите историю знакомства Мариночки с будущим мужем, гимназистом Сергеем Эфроном. А после наш путь лежит мимо средневекового крепостного рва и древних храмов к горе Митридат — отсюда вся Феодосия раскинется как на ладони.

Маршрут экскурсии

  • Места, связанные с И. Айвазовским: галерея, дом и могила художника
  • Музейная площадь и музей А. Грина
  • Парк Пушкина
  • Женская и мужская гимназии
  • Парк и фонтан Доброму гению
  • Адмиральский бульвар
  • Ров Генуэзской крепости
  • Летно-испытательный центр
  • Армянский храм
  • Гора Митридат (смотровая площадка)

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут — логическое продолжение экскурсии «Мозаика Феодосии». Подойдет тем, кто уже увидел главные символы города и теперь хочет открыть секреты его знаменитых жителей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Советую взять с собой бутылочку воды и не забыть об удобной обуви
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: около Галереи Айвазовского
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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3 настоящих отзыва от туристов

В
6 окт 2021
Отличная экскурсия. Экскурсию проводил гид Сергей. Очень познавательно, интересно.
С
22 сен 2021
К сожалению, за 30 мин. до экскурсии получили сообщение от Трипстера, а не от гида, что вести экскурсию будет другой человек. Провел хорошо, гид прекрасно знает историю Феодосии, но тема была несколько иной и слегка утомили длительные стояния у некоторых объектов.
И
13 июня 2021
Это продолжение экскурсии Феодосия богом данная. На ней были 2 года назад. И вот получилось попасть на продолжение, и причём основное условие -это проведение её экскурсоводом Ильёй.
Опять услышали захватывающий рассказ про жизнь людей, которые оставили значительный след в истории нашей страны. Некоторые факты были прямо сказать очень неожиданные. Сами бы об этом никогда бы не узнали.
Илья умеет заинтриговать. Одновременно в процессе рассказа видеть вещи, которыми владели исторически значимые люди и которые играли в их судьбе колоссальную роль очень интересно.
После экскурсии сразу захотелось закрепить все, что и сделали посетив музей Грина др.
Новый памятник "Суворову Кавказа" на набережной воспринимается иначе после рассказа Ильи.
Домик Айвазовского, увиденный реально. Купель в соборе, где его крестили…
Частички, которы формировали историю нашей страны.
Очень познавательно.
На эту экскурсию однозначно порекомендую попасть друзьям.

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