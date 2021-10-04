Тропа Грина: через горы к морю!

Увлекательная экскурсия-поход из Старого Крыма в Коктебель

4.8
5 отзывов
Наш путь лежит по следам Грина и Волошина, киммерийцев и римлян.

По лесам, лугам и степям — к пляжу в Коктебеле.

Вы встретите средневековые городские фонтаны, древние руины и живописные урочища.

Вдоволь полюбуетесь пейзажами, искупаетесь в озере и угоститесь дарами Крыма.

А я наполню эти 5 часов интересными историями о природе и о выдающихся людях.
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!
Тропа Грина: через горы к морю!

Что вас ожидает

Знаковые и живописные места

Мы встретимся в городке Старый Крым: поднимемся на Воронью горку, зайдем в гости в частный этнографический музей «Солхат», навестим Дом-музей Грина и заглянем на базар за вкусностями в дорогу. А затем в путь к морю:

  • Охладимся водой в купели Св. Пантелеймона-целителя и покорим холм Славы. С него открываются виды на окрестности Старого Крыма: водохранилище, горы Агармыш и Бакаташ.
  • Перейдем речку и посетим археологические раскопки с Таврскими могильниками и остатками гончарных мастерских. Затем двигаемся по земской дороге через лес и в парке Чаир угощаемся плодами деревьев (фундук, кизил, терн, грецкий орех).
  • Проходя по дороге Римских легионеров и балки Османов Яр, полюбуемся дивными панорамами хребта Туар-Алан, гор Кара-Бурун и Скалка, величественными скалами Карадага.
  • На лесных привалах отдохнем и подкрепимся, а затем вас ждет обзорная площадка с видами на горы Библейской долины; озеро, в котором можно искупаться, и виноградники.
  • В завершение двигаемся к отрогам горы Татар-Хабурга и выходим прямо к пляжу Коктебеля.

Познавательный поход-приключение

Моя экскурсия — краеведческая: любуясь Крымом, вы лучше узнаете полуостров. Я раскрою, что означают названия гор и долин, расскажу о географических особенностях, уникальных горных породах и климате. Как любитель и знаток крымских растений, объясню, как их использовать, какие из них ядовитые, а какие можно забрать домой. Кроме того, вы узнаете о жизни Грина в Старом Крыму и «Волошинской Киммерии».

Организационные детали

  • Сможем ли мы пройти такое большое расстояние (20 км)? Да, и без особого труда, так как тропа спускается прямо к морю, а не поднимается в гору.
  • Экскурсия-треккинг начинается в городе Старый Крым, куда вам нужно добраться самостоятельно (это совсем нетрудно — из Феодосии регулярно ходят автобусы). Окончание экскурсии в Коктебеле, откуда также легко доехать до Феодосии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автостанции г. Старый Крым
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Живу в городе Старый Крым всю жизнь, увлекаюсь краеведением и пешим туризмом. С радостью помогу увидеть и узнать наши живописные места.
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5 реальных отзывов от туристов

А
4 окт 2021
Екатерина приятный и эрудированный гид. Спасибо за ваш труд!
М
26 сен 2021
Тропа Грина не тяжелая, рекомендую ее пройти, кто соскучился по дикоросам и хочет отдохнуть от цивилизации
Е
23 сен 2021
Мы осилили этот маршрут! Мне, как человеку без подготовки, было сложновато под конец - все-таки 20 км - это, оказывается, много:) Екатерина рассказывала много интересных деталей про город Старый Крым, городские легенды - это было очень интересно!
Ю
20 сен 2021
Горы для меня всегда были таким городом, до которого мне никогда не добраться. Величественным, стихийным, со своей огромной историей, правилами. Так было до того, как я оказалась на экскурсии "Тропа Грина: через горы к морю", которую провела прекрасный экскурсовод Екатерина. Мне хотелось задержаться подольше и рассмотреть каждую гору, посидеть рядом с ней и будто пообщаться. Ощутила, что мы с ними познакомились. По ярким легенда и рассказам Екатерины ясно представила как по этой местности ходил сам Грин, какая непростая жизнь у него была, сколько всего невероятного и непостижимого происходило в этих расщелинах и горах много столетий раньше. Очень благодарна за эту экскурсию, она мне открыла много новых истин и вопросов, которые я до сих пор обдумываю.
С огромной радостью и благодарностью Русакова Наталья.

Про посещение конкретных мест с гидом надо договариваться заранее, так как часть перечисленных в описании экскурсии достопримечательностей, например, этнографический музей «Солхат» и дом-музей Грина, мы не посетили. Дистанция маршрута большая, но интересная. Любителям пеших прогулок советую.
А
28 июля 2021
Все отлично! Мы прошли! Это, правда, исполнимо)))! И того стОит. Главный совет другим путешественникам - брать воду, как можно больше. Просто, мы ещё и в такую погоду попали.
Екатерина - отличный проводник! И рассказчик. Даёт очень ценную информацию и о местности, и о флоре, и мастер-класс по «выживанию в горах»)).
Любителям пеших переходов искренне советуем!

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