Мы встретимся в городке Старый Крым: поднимемся на Воронью горку, зайдем в гости в частный этнографический музей «Солхат», навестим Дом-музей Грина и заглянем на базар за вкусностями в дорогу. А затем в путь к морю:
Моя экскурсия — краеведческая: любуясь Крымом, вы лучше узнаете полуостров. Я раскрою, что означают названия гор и долин, расскажу о географических особенностях, уникальных горных породах и климате. Как любитель и знаток крымских растений, объясню, как их использовать, какие из них ядовитые, а какие можно забрать домой. Кроме того, вы узнаете о жизни Грина в Старом Крыму и «Волошинской Киммерии».