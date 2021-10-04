Что вас ожидает

Знаковые и живописные места

Мы встретимся в городке Старый Крым: поднимемся на Воронью горку, зайдем в гости в частный этнографический музей «Солхат», навестим Дом-музей Грина и заглянем на базар за вкусностями в дорогу. А затем в путь к морю:

Охладимся водой в купели Св. Пантелеймона-целителя и покорим холм Славы. С него открываются виды на окрестности Старого Крыма: водохранилище, горы Агармыш и Бакаташ.

Перейдем речку и посетим археологические раскопки с Таврскими могильниками и остатками гончарных мастерских. Затем двигаемся по земской дороге через лес и в парке Чаир угощаемся плодами деревьев (фундук, кизил, терн, грецкий орех).

Проходя по дороге Римских легионеров и балки Османов Яр, полюбуемся дивными панорамами хребта Туар-Алан, гор Кара-Бурун и Скалка, величественными скалами Карадага.

На лесных привалах отдохнем и подкрепимся, а затем вас ждет обзорная площадка с видами на горы Библейской долины; озеро, в котором можно искупаться, и виноградники.

В завершение двигаемся к отрогам горы Татар-Хабурга и выходим прямо к пляжу Коктебеля.

Познавательный поход-приключение

Моя экскурсия — краеведческая: любуясь Крымом, вы лучше узнаете полуостров. Я раскрою, что означают названия гор и долин, расскажу о географических особенностях, уникальных горных породах и климате. Как любитель и знаток крымских растений, объясню, как их использовать, какие из них ядовитые, а какие можно забрать домой. Кроме того, вы узнаете о жизни Грина в Старом Крыму и «Волошинской Киммерии».

Организационные детали