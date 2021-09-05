Что вас ожидает

Зрелищные панорамы и секреты гор

Путь начнется с вершины горы Тепе-Оба, откуда вы увидите потрясающие пейзажи вулкана Кара-Даг и его окрестностей. Далее узнаете тайны горы Узун-Сырт и посетите площадку «Звездопад воспоминаний». Не обойдем вниманием 45-ю, или Золотую параллель. А поговорив о Боспорском царстве, переместимся в Тихую бухту (Янычарскую), где вам предстоит подняться на мыс Хамелеон и выведать секрет горы, меняющей цвет в течение дня. После чего вы посетите винзавод «Коктебель» и отправитесь покорять вулкан.

Прогулка на катере из Коктебеля вдоль Кара-Дага

Вояж на паруснике Алые Паруса или пиратской шхуне Джек Воробей продлится 1, 5 ч. Вам откроются отвесные склоны Кара-Дага, живописные бухты и гроты. Напротив гребня Хоба-Тепе, в 85 м от берега вы увидите базальтовую арку со шпилем — это знаменитые Золотые ворота. Неподалеку можно будет искупаться в открытом море. А по пути вам расскажут, как образовался вулкан, какие легенды связаны с ним, чем интересны скалы Чёртов Палец, Иван-разбойник и Лев. И покажут укромные уголки этого невероятного места.

Свободное время в Коктебеле

После морской прогулки у вас будет около 1 часа, чтобы насладиться живописными видами и прогуляться по набережной Коктебеля. Также вы сможете посетить дом-музей Максимилиана Волошина, фирменный магазин завода марочных вин и коньяков «Коктебель».

📷 В качестве бонуса во время путешествия вас будут фотографировать, в течение 3 дней вы получите снимки по почте.

Организационные детали