Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка

Информативное путешествие по самым живописным местам в окрестностях Феодосии и Коктебеля

4.2
6 отзывов
Вы покорите вершины гор Тепе-Оба, Узун-Сырт и Хамелеон, узнаете их секреты и оцените вдохновляющие панорамы.

Пройдете на паруснике или пиратской шхуне вдоль древнего вулканического массива, познакомитесь с легендами Кара-Дага и рассмотрите вблизи Золотые ворота.

А в конце у вас будет свободный час для знакомства с Коктебелем.
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка

Что вас ожидает

Зрелищные панорамы и секреты гор

Путь начнется с вершины горы Тепе-Оба, откуда вы увидите потрясающие пейзажи вулкана Кара-Даг и его окрестностей. Далее узнаете тайны горы Узун-Сырт и посетите площадку «Звездопад воспоминаний». Не обойдем вниманием 45-ю, или Золотую параллель. А поговорив о Боспорском царстве, переместимся в Тихую бухту (Янычарскую), где вам предстоит подняться на мыс Хамелеон и выведать секрет горы, меняющей цвет в течение дня. После чего вы посетите винзавод «Коктебель» и отправитесь покорять вулкан.

Прогулка на катере из Коктебеля вдоль Кара-Дага

Вояж на паруснике Алые Паруса или пиратской шхуне Джек Воробей продлится 1, 5 ч. Вам откроются отвесные склоны Кара-Дага, живописные бухты и гроты. Напротив гребня Хоба-Тепе, в 85 м от берега вы увидите базальтовую арку со шпилем — это знаменитые Золотые ворота. Неподалеку можно будет искупаться в открытом море. А по пути вам расскажут, как образовался вулкан, какие легенды связаны с ним, чем интересны скалы Чёртов Палец, Иван-разбойник и Лев. И покажут укромные уголки этого невероятного места.

Свободное время в Коктебеле

После морской прогулки у вас будет около 1 часа, чтобы насладиться живописными видами и прогуляться по набережной Коктебеля. Также вы сможете посетить дом-музей Максимилиана Волошина, фирменный магазин завода марочных вин и коньяков «Коктебель».

📷 В качестве бонуса во время путешествия вас будут фотографировать, в течение 3 дней вы получите снимки по почте.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: прогулка на корабле 1100 руб. /взрослого, 600 руб. /ребенка; посещение музея Волошина — 200 руб. /человека
  • Маршрут: Феодосия — Коктебель — Феодосия
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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6 реальных отзывов от туристов

Е
5 сен 2021
ни в коем случае не приобретайте! Это просто лохотрон: гид направляет вместо себя просто косноязычного водителя, и вместо экскурсии получаете такси в 3 раза дороже, чем если бы действительно заказали такси до Коктебеля; возмущению моему не было предела!
Итак, совет: эту экскурсию ни в коем случае не берёте, заказываете такси, на месте покупаете морскую прогулку и экскурсию по дому Волошина - экономия 5 тысяч рублей
Кстати, после так называемой экскурсии получила ещё отрицательные отзывы на этого, так называемого, гида. Безобразие!
ilya
Ответ гида:
Здравствуйте Елена. Мне очень жаль, что вам не понравилась эта экскурсия. Обычно ее веду лично я или мой напарник, и клиент получает профессиональную фотосессию в подарок. Но в связи с тем, что мы сейчас на больничном из-за Covid-19, мы искали нового гида в нашу команду. Полагаю, что по результатам его работы будут сделаны организационные выводы и сотрудничество с Виктором возможно будет прекращено. В свою очередь могу предложить вам бесплатную экскурсию по Феодосии для того чтобы сгладить ваше впечатление о нашей команде гидов.
М
20 авг 2021
Хотелось бы, что бы рассказы гида были только по существу. Его личные проблемы и разговоры на отвлеченные темы никому не интересны.
Н
13 авг 2021
Илья отличный гид экскурсия нам очень понравилась! Всем рекомендую!
Е
10 авг 2021
Это была отличная и увлекательная поездка! Гид Илья очень позитивный и весёлый, рассказал об истории и особенностях интересных мест Крыма) Нам понравилось. )
В
26 июля 2021
Отличная экскурсия, шикарные виды, интересные факты! У нас был гид Сергей. Чувствуется любовь к делу!
С
15 июля 2021
Отличные впечатления! Прекрасный гид Илья! Замечательная морская прогулка. Профессиональная фотосессия! Огромная благодарность Илье!

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