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Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
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