Экскурсии на 1 день в Гаспре

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Гаспре, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Пешая
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Отправьтесь в уникальное путешествие по дворцам Крыма с личным гидом. Посетите Ливадийский, Воронцовский и Массандровский дворцы, наслаждаясь историей и видами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000 за всё до 18 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Незабываемое путешествие по Гаспре на внедорожнике. Восемь часов приключений, редкие обзорные площадки и максимум эмоций
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Подъём по канатной дороге, прогулка по зубцам Ай-Петри, Ласточкино гнездо и отдых в Ялте
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аделина
    27 октября 2023
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
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    За девятичасовую поездку нам показали массу уникальных,значимых, редких мест Крыма. На все хватило время: купить национальный татарский коврик и вкусно покушать в халяльном, уединенном кафе, купить потрясающий инжир и свежего пива и много разного. В чем и прелесть индивидуальных поездок. Благодарим Алексея за путешествие и желаем много отзывчивых туристов.

  • А
    Алена
    18 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
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    попросили показать места, где мы не были. Оказалось, что очень много того, что рядом с нами, мы и не видели. За 9 часов мы побывали на горе Кошка, увидели стены древней крепости тавров, дольмены, реликтовые можжевельники и фисташки. Потрясающие виды на Симеиз, Голубой золив, Ласпи, Форос. Проехали по старом Севастополькому шоссе, прикоснулись к скалам. Полюбовались видами Байдарской долины и Чернореченского водохранилища. Попробовали сакское мороженное😋по рекомендации Алексея, крымский чебурек-янтык, а также поели дикого кизила. Было очень интересно и комфортно. Прошли около 7 км, а проехали 250 км. Я долго не решалась на такие экскурсии из-за цены, но сейчас точно могу сказать:"это того стоит" 👍! Самим это сложно организовать. Алексей, спасибо большое за все, в т. ч. за виноградник! Было классно!

Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаспре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
  2. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  3. Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Сколько стоит экскурсия по Гаспре в августе 2024
Сейчас в Гаспре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Гаспру на 1 день, гиды Гаспры подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Гаспру так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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