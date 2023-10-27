9 часов

Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Подъём по канатной дороге, прогулка по зубцам Ай-Петри, Ласточкино гнездо и отдых в Ялте

Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте