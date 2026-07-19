Отправляемся изучать Гатчину: уникальный дворец-замок, один из лучших пейзажных парков Мира, интересная история и современное развитие.
Поговорим о том, как любимая резиденция Павла I стала своего рода парком инноваций России на рубеже 19–20 веков, была неофициальной столицей империи, а затем — Ленинградской области.
Поговорим о том, как любимая резиденция Павла I стала своего рода парком инноваций России на рубеже 19–20 веков, была неофициальной столицей империи, а затем — Ленинградской области.
Описание экскурсии
- В Гатчинском дворце я проведу для вас экскурсию, учитывая ваши интересы. Обязательно обсудим произведения искусства и романтичные подземные сооружения.
- На территории Гатчинского дворцового парка вы оцените его прекрасную природу и архитектурные сооружения.
- Вы также узнаете об истории первого военного аэродрома России, испытании первой военной подводной лодки на Серебряном озере Гатчины и гатчинских синих кирасирах.
Основные объекты осмотра
- Гатчинский дворец-замок — уникальное творение Антонио Ринальди, которому уже более 250 лет.
- Гатчинский дворцовый парк.
- Памятник-макет первой боевой подводной лодке, которая проходила испытание в гатчинском озере.
- Памятник самолёту «Фарман».
- Памятник первому российскому авиатору М. Н. Ефимову.
Организационные детали
- По вашему желанию мы можем внести изменения в маршрут. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
- Дополнительно оплачиваются:
— входной билет во дворец: 650 ₽ — взрослый, 400 ₽ — ребёнок и пенсионер, есть льготы других категорий граждан
— входной билет в парк (с конца апреля по 31 октября): 200 ₽ — взрослый, 100 ₽ — ребёнок и пенсионер.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 671 туриста
Я родился и живу в Гатчине. Хорошо знаю свой город, несколько лет работаю внештатным экскурсоводом Гатчинского музея-заповедника. Много путешествовал как в России, так и за границей, но считаю Гатчину одним
Входит в следующие категории Гатчины
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