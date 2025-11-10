Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся к одной из самых красивых природных локаций региона, где каждый поворот дороги открывает новые виды: величественные горы хребта Маркхот и зеленые долины из лесов.



По пути сделаем остановки у ключевых точек маршрута, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и послушать интересные истории, связанные с этими местами.

Описание экскурсии Что вас ждёт:1. Подъём на Маркхотский хребет. Начало нашего путешествия — это плавный подъём на Маркхотский хребет, где каждый поворот дороги открывает всё более захватывающие виды. Этот маршрут познакомит вас с уникальными ландшафтами региона: от зелёных долин до скалистых вершин. Подъём не только подготовит вас к главным точкам маршрута, но и позволит насладиться первыми впечатлениями от величественной природы. 2. «Буквы Геленджик». Одна из самых узнаваемых достопримечательностей города — огромные белые буквы, сложенные на склоне горы. Это символ Геленджика, который виден издалека. Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться этим зрелищем, сделать яркие фотографии и узнать историю создания этих букв, ставших визитной карточкой курорта. 3. «Пуп Земли». Мистическое место, которое притягивает туристов своей энергетикой и загадочностью. Считается, что именно здесь находится географический центр мира, и если загадать желание, оно обязательно сбудется. Мы расскажем вам легенды, связанные с этим местом, и вы сможете испытать его магическую силу лично. 4. Вершина хребта на высоте 650 метров. Добравшись до самой высокой точки маршрута, вы окажетесь на вершине Маркхотского хребта на высоте 650 метров над уровнем моря. Здесь воздух особенно свеж, а виды — просто потрясающие. Это место для тех, кто ценит величие природы и хочет почувствовать себя ближе к небу. 5. Панорамные виды на море и город. С высоты хребта открываются захватывающие панорамные виды на побережье, бескрайние просторы Черного моря и уютные улочки Геленджика. Здесь можно сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом, чувствуя, как душа наполняется гармонией и спокойствием. 6. Вид на крест на горе. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет вид на величественный крест, возвышающийся на одной из вершин. Мы расскажем вам о его истории строительства.

