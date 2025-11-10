Мы отправимся к одной из самых красивых природных локаций региона, где каждый поворот дороги открывает новые виды: величественные горы хребта Маркхот и зеленые долины из лесов.
По пути сделаем остановки у ключевых точек маршрута, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и послушать интересные истории, связанные с этими местами.
По пути сделаем остановки у ключевых точек маршрута, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и послушать интересные истории, связанные с этими местами.
Описание экскурсииЧто вас ждёт:1. Подъём на Маркхотский хребет. Начало нашего путешествия — это плавный подъём на Маркхотский хребет, где каждый поворот дороги открывает всё более захватывающие виды. Этот маршрут познакомит вас с уникальными ландшафтами региона: от зелёных долин до скалистых вершин. Подъём не только подготовит вас к главным точкам маршрута, но и позволит насладиться первыми впечатлениями от величественной природы. 2. «Буквы Геленджик». Одна из самых узнаваемых достопримечательностей города — огромные белые буквы, сложенные на склоне горы. Это символ Геленджика, который виден издалека. Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться этим зрелищем, сделать яркие фотографии и узнать историю создания этих букв, ставших визитной карточкой курорта. 3. «Пуп Земли». Мистическое место, которое притягивает туристов своей энергетикой и загадочностью. Считается, что именно здесь находится географический центр мира, и если загадать желание, оно обязательно сбудется. Мы расскажем вам легенды, связанные с этим местом, и вы сможете испытать его магическую силу лично. 4. Вершина хребта на высоте 650 метров. Добравшись до самой высокой точки маршрута, вы окажетесь на вершине Маркхотского хребта на высоте 650 метров над уровнем моря. Здесь воздух особенно свеж, а виды — просто потрясающие. Это место для тех, кто ценит величие природы и хочет почувствовать себя ближе к небу. 5. Панорамные виды на море и город. С высоты хребта открываются захватывающие панорамные виды на побережье, бескрайние просторы Черного моря и уютные улочки Геленджика. Здесь можно сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом, чувствуя, как душа наполняется гармонией и спокойствием. 6. Вид на крест на горе. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет вид на величественный крест, возвышающийся на одной из вершин. Мы расскажем вам о его истории строительства.
Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подъём на Маркхотский хребет
- Буквы Геленджик
- Пуп Земли
- Вершина хребта на высоте 650 метров
- Панорамные виды на море и город
- Вид на крест на горе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
Завершение: Геленджик отель или гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Геленджика
Индивидуальная
до 8 чел.
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Геленджик и Дивноморск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 14 чел.
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте с видом на Маркотхский хребет
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека