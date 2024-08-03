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Мы начали с посещения дольменов — загадочных и древних сооружений, которые произвели на меня огромное впечатление. Гид Виктор рассказал много интересного о их истории и значении, что добавило экскурсии особую атмосферу. Здесь же в дольменах мы наблюдали практики людей из экопоселения. Это место вдохновляет на размышления о нашем собственном образе жизни. Но, пожалуй, самой запоминающейся частью экскурсии стали виды на голубую бездну. Эти пейзажи просто завораживают! Море нереальной красоты! Я до сих пор пересматриваю фотографии и наслаждаюсь красотой, которую удалось запечатлеть. Виктор — отличный гид, он не только интересно рассказывал о каждом месте, но и делился своими личными историями, что сделало экскурсию еще более увлекательной. В целом, мы остались в полном восторге от этой экскурсии и рекомендуем ее всем. Это действительно стоит того! Спасибо за прекрасные впечатления!