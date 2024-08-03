Однодневные – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Геленджике, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
46 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
26 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 августа 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Здравствуйте! Недавно мы с семьей посетили экскурсию "Секретные места большого Геленджика", и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это было незабываемое приключение! 🙂
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    Мы начали с посещения дольменов — загадочных и древних сооружений, которые произвели на меня огромное впечатление. Гид Виктор рассказал много интересного о их истории и значении, что добавило экскурсии особую атмосферу. Здесь же в дольменах мы наблюдали практики людей из экопоселения. Это место вдохновляет на размышления о нашем собственном образе жизни. Но, пожалуй, самой запоминающейся частью экскурсии стали виды на голубую бездну. Эти пейзажи просто завораживают! Море нереальной красоты! Я до сих пор пересматриваю фотографии и наслаждаюсь красотой, которую удалось запечатлеть. Виктор — отличный гид, он не только интересно рассказывал о каждом месте, но и делился своими личными историями, что сделало экскурсию еще более увлекательной. В целом, мы остались в полном восторге от этой экскурсии и рекомендуем ее всем. Это действительно стоит того! Спасибо за прекрасные впечатления!

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё было прекрасно организовано, рекомендую
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
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    повезло. Мы в Абрау были раньше, но такой интересной информации не получали от других Гидов. Очень признательны Алику за выбор кратчайшего маршрута и за попутную богатейшую информацию обо всем, что видели по дороге! Организация самой поездки была на высоте! Молодцы! Будем советовать Вашу Команду другим и пользоваться Вашими услугами в дальнейшем сами!!! Алик! низкий поклон за Ваш труд и Ваши знания! И вообще- все достойно, цивильно и приятно! До новых встреч!!!

    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев
  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Очень интересная экскурсия с гидом Виктором! Много познавательного, на любой вопрос есть ответ. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    9 июля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Хорошая прогулка. Довольны посещением водопадов и дольменов.
  • В
    Валерия
    9 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Секретные места Большого Геленджика
  3. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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