6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборФонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 августа 2024Здравствуйте! Недавно мы с семьей посетили экскурсию "Секретные места большого Геленджика", и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это было незабываемое приключение! 🙂
- ААлександр31 июля 2024Всё было прекрасно организовано, рекомендую
- ИИрина23 июля 2024Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
- ООльга13 июля 2024Очень интересная экскурсия с гидом Виктором! Много познавательного, на любой вопрос есть ответ. Рекомендуем!
- ААнна9 июля 2024Хорошая прогулка. Довольны посещением водопадов и дольменов.
- ВВалерия9 июля 2024Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
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