Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Насладитесь красотой природы на индивидуальной водной прогулке в Геленджике.
Под лёгкий шелест парусов вы отправитесь к удалённому пляжу, утопающему в синеве моря и зелени сосен. По желанию можно поплавать в лазурной воде, освоить сапборд или понырять с палубы. Капитан расскажет об удивительных местах края, поделится интересными фактами и легендами. На яхте есть все необходимые удобства для комфортного отдыха
Вы окунётесь в удивительный мир природы и красоты Чёрного моря. Полюбуетесь живописными пейзажами, великолепными горами и тихими бухтами. Если повезёт, увидите дельфинов. Интеллигентные морские жители подплывают к яхте, чтобы поздороваться.
Встреча с удивительным миром моря
По желанию вы сможете понырять с палубы или просто искупаться в лазурном море, вдали от городских пляжей. А также порыбачить с яхты — на борту есть все необходимые снасти. Геленджик и его окрестности славятся разнообразием морских обитателей, поэтому у вас будет шанс поймать крупную рыбу. И тут же её приготовить!
Уединённый уголок дикого пляжа
Лазурная вода, мягкий песок и зелёные сосны — идеальная картина для отдыха. Вы насладитесь спокойствием пляжа, позагораете и поплаваете в тёплой воде или просто расслабитесь под шум волн и деревьев. Для любителей активного отдыха на яхте есть сапборды, на которых можно покататься.
Как проходит плавание:
На комфортабельной яхте, укомплектованной спасательными принадлежностями. На яхте есть посуда, холодильник, музыка, гостевая каюта, пледы и душ
Перед началом поездки капитан проведёт обязательный инструктаж
Примерный тайминг программы: плавание на яхте в одну сторону — час, отдых на диком пляже — час
Организационные детали
Яхта будет забронирована за вами на то время, которое указано в заказе. Желательно прийти на причал за 10 минут до отправления яхты
С собой можно брать еду и напитки (кроме красного вина и красных соков)
Отдельно оплачивается приготовление пойманной рыбы по желанию — 500 ₽
Вас будут сопровождать опытный капитан и матрос нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — Организатор в Геленджике
Привет, меня зовут Любава и я знаю про яхты всё. С 2017 года я занимаюсь организацией отдыха на яхтах.
Мне посчастливилось поработать с разными яхтами в Сочи и в Таиланде, где читать дальше
я смогла повысить свой скил и прокачать на максимум способности в организации отдыха в море. И да, я действительно разбираюсь в яхтах и могу организовать всё, что угодно. Я мечтаю, чтобы каждый человек хотя бы раз в жизни вышел в море под парусами и прочувствовал на себе весь спектр удовольствий.