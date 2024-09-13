К дикому пляжу под парусами

Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Насладитесь красотой природы на индивидуальной водной прогулке в Геленджике.

Под лёгкий шелест парусов вы отправитесь к удалённому пляжу, утопающему в синеве моря и зелени сосен. По желанию можно поплавать в лазурной воде, освоить сапборд или понырять с палубы. Капитан расскажет об удивительных местах края, поделится интересными фактами и легендами. На яхте есть все необходимые удобства для комфортного отдыха
5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Индивидуальная прогулка на парусной яхте
  • 🌊 Возможность поплавать в лазурной воде
  • 🐟 Рыбалка с яхты и приготовление улова
  • 🏝 Уединённый отдых на диком пляже
  • 🏄‍♂️ Сапборды для активного отдыха
  • 🛥 Комфортабельная яхта с необходимыми удобствами
    • К дикому пляжу под парусами
    К дикому пляжу под парусами
    К дикому пляжу под парусами
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Чёрное море
  • Горы
  • Тихие бухты

    • Описание водной прогулки

    Путешествие на парусной яхте

    Вы окунётесь в удивительный мир природы и красоты Чёрного моря. Полюбуетесь живописными пейзажами, великолепными горами и тихими бухтами. Если повезёт, увидите дельфинов. Интеллигентные морские жители подплывают к яхте, чтобы поздороваться.

    Встреча с удивительным миром моря

    По желанию вы сможете понырять с палубы или просто искупаться в лазурном море, вдали от городских пляжей. А также порыбачить с яхты — на борту есть все необходимые снасти. Геленджик и его окрестности славятся разнообразием морских обитателей, поэтому у вас будет шанс поймать крупную рыбу. И тут же её приготовить!

    Уединённый уголок дикого пляжа

    Лазурная вода, мягкий песок и зелёные сосны — идеальная картина для отдыха. Вы насладитесь спокойствием пляжа, позагораете и поплаваете в тёплой воде или просто расслабитесь под шум волн и деревьев. Для любителей активного отдыха на яхте есть сапборды, на которых можно покататься.

    Как проходит плавание:

    • На комфортабельной яхте, укомплектованной спасательными принадлежностями. На яхте есть посуда, холодильник, музыка, гостевая каюта, пледы и душ
    • Перед началом поездки капитан проведёт обязательный инструктаж
    • Примерный тайминг программы: плавание на яхте в одну сторону — час, отдых на диком пляже — час

    Организационные детали

    • Яхта будет забронирована за вами на то время, которое указано в заказе. Желательно прийти на причал за 10 минут до отправления яхты
    • С собой можно брать еду и напитки (кроме красного вина и красных соков)
    • Отдельно оплачивается приготовление пойманной рыбы по желанию — 500 ₽
    • Вас будут сопровождать опытный капитан и матрос нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У центрального причала города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Д
    13 сен 2024
    Яхта большая, ухоженная 👍
    Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝

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