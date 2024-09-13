🚤 Индивидуальная прогулка на парусной яхте 🌊 Возможность поплавать в лазурной воде 🐟 Рыбалка с яхты и приготовление улова 🏝 Уединённый отдых на диком пляже 🏄‍♂️ Сапборды для активного отдыха 🛥 Комфортабельная яхта с необходимыми удобствами

Насладитесь красотой природы на индивидуальной водной прогулке в Геленджике. Под лёгкий шелест парусов вы отправитесь к удалённому пляжу, утопающему в синеве моря и зелени сосен. По желанию можно поплавать в лазурной воде, освоить сапборд или понырять с палубы. Капитан расскажет об удивительных местах края, поделится интересными фактами и легендами. На яхте есть все необходимые удобства для комфортного отдыха

Описание водной прогулки

Путешествие на парусной яхте

Вы окунётесь в удивительный мир природы и красоты Чёрного моря. Полюбуетесь живописными пейзажами, великолепными горами и тихими бухтами. Если повезёт, увидите дельфинов. Интеллигентные морские жители подплывают к яхте, чтобы поздороваться.

Встреча с удивительным миром моря

По желанию вы сможете понырять с палубы или просто искупаться в лазурном море, вдали от городских пляжей. А также порыбачить с яхты — на борту есть все необходимые снасти. Геленджик и его окрестности славятся разнообразием морских обитателей, поэтому у вас будет шанс поймать крупную рыбу. И тут же её приготовить!

Уединённый уголок дикого пляжа

Лазурная вода, мягкий песок и зелёные сосны — идеальная картина для отдыха. Вы насладитесь спокойствием пляжа, позагораете и поплаваете в тёплой воде или просто расслабитесь под шум волн и деревьев. Для любителей активного отдыха на яхте есть сапборды, на которых можно покататься.

Как проходит плавание:

На комфортабельной яхте, укомплектованной спасательными принадлежностями. На яхте есть посуда, холодильник, музыка, гостевая каюта, пледы и душ

Перед началом поездки капитан проведёт обязательный инструктаж

Примерный тайминг программы: плавание на яхте в одну сторону — час, отдых на диком пляже — час

Организационные детали