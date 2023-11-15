Дольмены и водопады реки Жане

Деревня Дольменов. Дольмены — древние каменные сооружения, вокруг которых ходит масса легенд. Это уникальные археологические памятники построенные 2-3 тысячи лет назад до нашей эры. Они являются ровесниками египетских пирамид и тайна этих уникальных сооружений до сих пор не разгадана. Считается, что дольмены способны излучать поток положительной энергии.

Эко-деревня поселок Возрождение. Здесь люди живут по старинным обычаям в отрыве от цивилизации. Будет возможность приобрести сувениры ручной работы, а также чай, мед, варенье и многое другое. Важная информация:• Для приобретения сувениров возьмите с собой наличные деньги.

Возьмите с собой обед, воду.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Вдоль русла красивой реки можно увидеть водопады и несколько необычных дольменов. Долина Жане также славится тем, что здесь каждый год проходят крупные фестивали позитивного творчества, это место облюбовали последователи различных духовных практик, которые уверены, что долина Жане — «место силы». Что вы увидите:• Водопады реки Жане небольшие, но очень живописные, поэтому их так любят посещать туристы. Чтобы осмотреть их, придется немного пройти пешком, но маршрут не сложный и вполне посильный даже детям.