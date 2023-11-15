Приглашаем Вас посетить живописную Долину реки Жане, которая находится неподалеку от города Геленджик, в поселке Возрождение. Наш путь будет проходить вдоль горной реки, водопадов и дольменов.
Долина Жане также славится тем, что там каждый год проводят фестивали различного творчества, это место давно облюбовано последователями различных духовных практик.
Долина Жане также славится тем, что там каждый год проводят фестивали различного творчества, это место давно облюбовано последователями различных духовных практик.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопады Жане
- Деревня Дольменов
- Эко деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дольмены и водопады реки ЖанеВдоль русла красивой реки можно увидеть водопады и несколько необычных дольменов. Долина Жане также славится тем, что здесь каждый год проходят крупные фестивали позитивного творчества, это место облюбовали последователи различных духовных практик, которые уверены, что долина Жане — «место силы». Что вы увидите:• Водопады реки Жане небольшие, но очень живописные, поэтому их так любят посещать туристы. Чтобы осмотреть их, придется немного пройти пешком, но маршрут не сложный и вполне посильный даже детям.
- Деревня Дольменов. Дольмены — древние каменные сооружения, вокруг которых ходит масса легенд. Это уникальные археологические памятники построенные 2-3 тысячи лет назад до нашей эры. Они являются ровесниками египетских пирамид и тайна этих уникальных сооружений до сих пор не разгадана. Считается, что дольмены способны излучать поток положительной энергии.
- Эко-деревня поселок Возрождение. Здесь люди живут по старинным обычаям в отрыве от цивилизации. Будет возможность приобрести сувениры ручной работы, а также чай, мед, варенье и многое другое. Важная информация:• Для приобретения сувениров возьмите с собой наличные деньги.
- Возьмите с собой обед, воду.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно: 8:00; 13:00; 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфeр
- Услуги гида-фотографа
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор около 400р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Геленджик, ул. Луначарского, 128 АЗавершение: Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: 8:00; 13:00; 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой наличные деньги
- Т. к. местные жители эко-деревни (живут по старинным обычаям в отрыве от цивилизации) продают сувениры ручной работы
- А так же чай
- Мёд
- Варенье и многое другое
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Долина реки Жане
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