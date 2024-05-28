1 чел.
По популярности
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
- ННадежда3 мая 2024Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
- ЮЮлия3 декабря 2023Водопады реки ЖанеЭкскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
- NNastya.agoshkina16 сентября 2023Тур советую, все было отлично! Водитель супер))
- ММелихова11 сентября 2023Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)
- ППотапова20 августа 2023Знакомство с тайнами дольменов ГеленджикаСпасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
- ММилена18 июля 2023Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было прекрасно 👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Дольмены Жане»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Дольмены Жане" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 8 500 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Геленджике на 2024 год по теме «Дольмены Жане», 104 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август