Участники увидят дольмен Здоровье, известный своими легендами, и водопад Чаша любви, который станет идеальным местом для романтического отдыха. Смотровая площадка
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 🌊 Водопады и родники
- 🏰 Легендарные Грозовые ворота
- 🍷 Дегустация местного вина
- 📸 Панорамные виды Кавказа
Что можно увидеть
- Дольмен Здоровье
- Водопад Чаша любви
- Крепость Грозовые ворота
- Смотровая площадка «Крылья бабочки»
- Цегельский водопад
Описание экскурсии
Дольмен Здоровье — сохранившийся почти полностью и по легенде приносящий здоровье всем, кто побывал возле него.
Водопад Чаша любви — идеальное место для романтического свидания или просто отдыха. Древнее сказание гласит: «Если влюблённые искупаются в купели у водопада, они будут жить вместе в гармонии и счастье».
Смотровая площадка «Крылья бабочки» — отсюда открываются панорамные виды на горы Кавказского хребта.
Крепость Грозовые ворота — декорация к одноимённому фильму, которая по завершении съёмок превратилась в местную достопримечательность.
Цегельский водопад — в простонародье Шнурок — и два родника рядом с ним под сказочными названиями Живая вода и Мёртвая вода.
Горное кафе. На обратном пути вы сможете отдохнуть за обедом, попробовать местные блюда и принять участие в бесплатной дегустации вина.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобилях Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Сruiser 200 или Uaz Patriot
- Обратите внимание: 4 человека едут в кабине, остальные в кузове, накрытом брезентом
- Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
- Дорога до первой локации займёт около 30 минут
- Возьмите с собой купальники и полотенце — в местных водоёмах можно будет искупаться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Детский
|2200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Обязательно приедем еще раз и будем рекомендовать друзьям
Спасибо большое команде!🥹
Все прошло великолепно, прекрасный водитель, интересная живопись 😻 Получилось шикарные фото, наслаждались природой и прекрасными видами, все были в восторге
Спасибо еще раз большое 🙏🏻
Однозначно будут рекомендовать вас друзьям и близким 🫶🏻