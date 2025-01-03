Джип-тур из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам

Погрузитесь в атмосферу приключений с джип-туром из Геленджика. Увлекательный маршрут к водопадам и Грозовым воротам оставит яркие впечатления
Джип-тур из Геленджика предлагает незабываемое путешествие к водопадам и Грозовым воротам.

Участники увидят дольмен Здоровье, известный своими легендами, и водопад Чаша любви, который станет идеальным местом для романтического отдыха. Смотровая площадка
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«Крылья бабочки» подарит захватывающие виды на Кавказские горы.

В программе также посещение крепости Грозовые ворота, ставшей достопримечательностью после съёмок одноимённого фильма. Завершит тур обед в горном кафе с дегустацией местных вин. Услуги гида и трансфер включены в стоимость, а еда и напитки оплачиваются отдельно. Тур подарит массу впечатлений и оставит приятные воспоминания

4.71
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательный джип-тур
  • 🌊 Водопады и родники
  • 🏰 Легендарные Грозовые ворота
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 📸 Панорамные виды Кавказа
Джип-тур из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Джип-тур из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Джип-тур из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Дольмен Здоровье
  • Водопад Чаша любви
  • Крепость Грозовые ворота
  • Смотровая площадка «Крылья бабочки»
  • Цегельский водопад

Описание экскурсии

Дольмен Здоровье — сохранившийся почти полностью и по легенде приносящий здоровье всем, кто побывал возле него.

Водопад Чаша любви — идеальное место для романтического свидания или просто отдыха. Древнее сказание гласит: «Если влюблённые искупаются в купели у водопада, они будут жить вместе в гармонии и счастье».

Смотровая площадка «Крылья бабочки» — отсюда открываются панорамные виды на горы Кавказского хребта.

Крепость Грозовые ворота — декорация к одноимённому фильму, которая по завершении съёмок превратилась в местную достопримечательность.

Цегельский водопад — в простонародье Шнурок — и два родника рядом с ним под сказочными названиями Живая вода и Мёртвая вода.

Горное кафе. На обратном пути вы сможете отдохнуть за обедом, попробовать местные блюда и принять участие в бесплатной дегустации вина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобилях Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Сruiser 200 или Uaz Patriot
  • Обратите внимание: 4 человека едут в кабине, остальные в кузове, накрытом брезентом
  • Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
  • Дорога до первой локации займёт около 30 минут
  • Возьмите с собой купальники и полотенце — в местных водоёмах можно будет искупаться
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Детский2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
А
3 янв 2025
Все безумно понравилось, замечательные места, получили незабываемые эмоции
Обязательно приедем еще раз и будем рекомендовать друзьям
Спасибо большое команде!🥹
Все безумно понравилось, замечательные места, получили незабываемые эмоцииВсе безумно понравилось, замечательные места, получили незабываемые эмоцииВсе безумно понравилось, замечательные места, получили незабываемые эмоцииВсе безумно понравилось, замечательные места, получили незабываемые эмоции
С
3 янв 2025
все супер, всем рекомендую.
А
30 дек 2024
Ставим 3 звёзды только благодаря водителю, который на отлично справился со своей задачей - вез от точки до точки по очень красивым местам и хотя бы пару предложений говорил на
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каждой локации. Организаторам поставили бы 1 в лучшем случае. Во-первых до вечера накануне не было известно состоится ли вообще экскурсия, они набирали народ, как нам было сказано. В итоге народ набрали. Сказали, что заберут в 12-13, хотя экскурсия назначена изначально на 13. Нам пришлось подсократить свои планы, на случай более раннего начала. Во-вторых экскурсией это мероприятие нельзя называть, так как никто ничего не рассказывал, ехали практически в полной тишине, альтернативa тишине - громкая музыка в стиле тумц-тумц, которую попросили выключить. Ну и самое главное - внедорожник был набит под завязку - 10 человек, 4 из которых ехали комфортно внутри, где тепло и есть вид из окна, а остальные 6 человек в холодном кузове накрытом брезентом сверху, обзора 0. А перемещаться от точки до точки приходилось иногда минут 40.

Лада
Лада
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь, отдел качества работает над ошибками и мы становимся лучше вместе с вами!
Р
28 ноя 2024
Спасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивые и захватывающие, всем рекомендую ❤️фото не передают всей красоты 😍
Спасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивыеСпасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивыеСпасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивыеСпасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивыеСпасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивыеСпасибо большое за классную экскурсию, не ожидала увидеть столько снега ☺️горы прекрасны, воздух свежий, виды красивые
А
25 ноя 2024
Была на экскурсии☺️
Все прошло великолепно, прекрасный водитель, интересная живопись 😻 Получилось шикарные фото, наслаждались природой и прекрасными видами, все были в восторге
Спасибо еще раз большое 🙏🏻
Однозначно будут рекомендовать вас друзьям и близким 🫶🏻
В
28 окт 2024
Были семьёй на джип-туре, эмоции классные! Интересный маршрут, красивейшая природа, доброжелательный водитель и гид, столько фотографий сделали! Горы, воздух! Атмосферная заводная музыка из колонок! Дети в восторге, настроение супер! Спасибо большое!
И
14 окт 2024
Вчера посетила экскурсию, погода была нелетная: дождь и тучи, но водитель Станислав прекрасно управлял джипом, кратко давал информацию об этих прекрасных местах, больше и нет необходимости, наслаждалась природой и прекрасными видами - Грозовые ворота, дольмен и водопад р. Жане, а на обратном пути заехали перекусить и попали на дегустацию. Спасибо большое за экскурсию!

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