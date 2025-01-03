Джип-тур из Геленджика предлагает незабываемое путешествие к водопадам и Грозовым воротам.Участники увидят дольмен Здоровье, известный своими легендами, и водопад Чаша любви, который станет идеальным местом для романтического отдыха. Смотровая площадка

«Крылья бабочки» подарит захватывающие виды на Кавказские горы. В программе также посещение крепости Грозовые ворота, ставшей достопримечательностью после съёмок одноимённого фильма. Завершит тур обед в горном кафе с дегустацией местных вин. Услуги гида и трансфер включены в стоимость, а еда и напитки оплачиваются отдельно. Тур подарит массу впечатлений и оставит приятные воспоминания

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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Дольмен Здоровье — сохранившийся почти полностью и по легенде приносящий здоровье всем, кто побывал возле него.

Водопад Чаша любви — идеальное место для романтического свидания или просто отдыха. Древнее сказание гласит: «Если влюблённые искупаются в купели у водопада, они будут жить вместе в гармонии и счастье».

Смотровая площадка «Крылья бабочки» — отсюда открываются панорамные виды на горы Кавказского хребта.

Крепость Грозовые ворота — декорация к одноимённому фильму, которая по завершении съёмок превратилась в местную достопримечательность.

Цегельский водопад — в простонародье Шнурок — и два родника рядом с ним под сказочными названиями Живая вода и Мёртвая вода.

Горное кафе. На обратном пути вы сможете отдохнуть за обедом, попробовать местные блюда и принять участие в бесплатной дегустации вина.

Организационные детали