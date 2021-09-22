Отправиться за незабываемыми видами к комплексу живописных водопадов Большого Геленджика

5
2 отзыва
Недалеко от курортного поселка Архипо-Осиповка, в окружении гор, каменных валунов и леса находится каскад из семи прелестных водопадов.

Вы исследуете их все, отведаете чистой воды из лесного родника и посетите пещерный грот.

А по пути я ненавязчиво расскажу главное из истории и современности одного из древнейших городов Черноморского побережья.
Гебиусские водопады
Гебиусские водопады
Гебиусские водопады
Гебиусские водопады
Гебиусские водопады
Гебиусские водопады

Что вас ожидает

Гебиусские, или Тешебские водопады

Вы пройдете по оборудованной туристической тропе вдоль русла реки и посетите все водопады комплекса. Увидите три самых живописных — Грот, Шнурок и Пасть Дьявола. К наиболее высокому подняться непросто, но оно того стоит! Остальные четыре, хоть и менее популярны, но тоже обладают своим очарованием. Так, в походе вы сможете запечатлеть все разнообразие гебиусских форм. И, конечно, не обойдется без легенд: я расскажу, какие сказочные истории связаны с происхождением водопадов.

Нескучные беседы по пути

От Геленджика до водопадов примерно 60 км, по дороге поговорим обо всем понемногу — о древних дольменах, первых, еще античных поселениях на месте нынешнего города, эпохах присутствия здесь разных народов и цивилизаций, а также о советском периоде, когда Геленджик стал всесоюзным курортом, и его современной жизни.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Входной билет в комплекс оплачивается дополнительно — 300 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в удобном вам месте в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Аннушка
Аннушка
Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
22 сен 2021
Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.
О
12 сен 2021
Очень комфортная экскурсия. Если снова приедем в Геленджик, то закажем поездку к другим водопадам у Аннушки.

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