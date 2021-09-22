Что вас ожидает

Гебиусские, или Тешебские водопады

Вы пройдете по оборудованной туристической тропе вдоль русла реки и посетите все водопады комплекса. Увидите три самых живописных — Грот, Шнурок и Пасть Дьявола. К наиболее высокому подняться непросто, но оно того стоит! Остальные четыре, хоть и менее популярны, но тоже обладают своим очарованием. Так, в походе вы сможете запечатлеть все разнообразие гебиусских форм. И, конечно, не обойдется без легенд: я расскажу, какие сказочные истории связаны с происхождением водопадов.

Нескучные беседы по пути

От Геленджика до водопадов примерно 60 км, по дороге поговорим обо всем понемногу — о древних дольменах, первых, еще античных поселениях на месте нынешнего города, эпохах присутствия здесь разных народов и цивилизаций, а также о советском периоде, когда Геленджик стал всесоюзным курортом, и его современной жизни.

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