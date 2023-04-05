Приглашаем вас поваляться на зеленом лугу, среди благоухающих трав и цветов, подышать свежим горным воздухом, увидеть подземную реку и живописные водопады.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Азишская пещера
- Хаджохская теснина
- Ущелье реки Руфабго, водопады
- Музей Аммонитов
- Рафтинг по горной реке
- Термальный источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Долина реки и водопадов.
- В 23:00 комфортабельный экскурсионный автобус заберет вас из Геленджика, чтобы к раннему утру оказаться на месте. Дорога составит 185 километров. Прямо с утра начнется приключение, вы увидите невероятной красоты луга в цветах и утренней росе, лютики, незабудки, тимьян и можжевельник. Вдали виднеется полоска леса с соснами, березами, самшитом и буком. И все это на фоне Кавказских гор.
- Сначала вы отправитесь в Азишскую пещеру, полюбуетесь на причудливые столбы, сталактиты и сталагмиты в первой комнате, спуститесь ниже в Богатырский зал в форме куба, пройдете к подземному ручью. Вторым пунктом экскурсии значится Хаджохская теснина. Это узкий глубокий каньон, по дну которого с ревом несется река Белая. Здесь получаются роскошные фотографии, особенно эффектный вид с пешеходного моста через каньон.
- Затем вы отправитесь в ущелье реки Руфабго — это приток реки Белой. Здесь красивейшие водопады — Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Шум, Каскадный, Девичьи косы. На привале можно будет передохнуть, смочить уставшие ноги в ледяной воде. Последний пункт путешествия – музей Аммонитов или Сад Камней. Аммониты — это вымершие 65 миллионов лет назад головоногие моллюски, некогда окаменелые, а теперь тщательно отшлифованные и выставленные на всеобщее обозрение. Если впечатлений не хватило, добро пожаловать на рафтинг по горной реке. Маршрут составляет 10 км. и заканчивается у термального источника в комплексе Водная Ривьера.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
С мая по сентябрь, отправление в 23:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Страховка
- Что не входит
- Дополнительные развлечения
- Не входящие в программу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: С мая по сентябрь, отправление в 23:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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