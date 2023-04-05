Экскурсия в Лаго-Наки

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Приглашаем вас поваляться на зеленом лугу, среди благоухающих трав и цветов, подышать свежим горным воздухом, увидеть подземную реку и живописные водопады.
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Азишская пещера
  • Хаджохская теснина
  • Ущелье реки Руфабго, водопады
  • Музей Аммонитов
  • Рафтинг по горной реке
  • Термальный источник
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Долина реки и водопадов.
  • В 23:00 комфортабельный экскурсионный автобус заберет вас из Геленджика, чтобы к раннему утру оказаться на месте. Дорога составит 185 километров. Прямо с утра начнется приключение, вы увидите невероятной красоты луга в цветах и утренней росе, лютики, незабудки, тимьян и можжевельник. Вдали виднеется полоска леса с соснами, березами, самшитом и буком. И все это на фоне Кавказских гор.
  • Сначала вы отправитесь в Азишскую пещеру, полюбуетесь на причудливые столбы, сталактиты и сталагмиты в первой комнате, спуститесь ниже в Богатырский зал в форме куба, пройдете к подземному ручью. Вторым пунктом экскурсии значится Хаджохская теснина. Это узкий глубокий каньон, по дну которого с ревом несется река Белая. Здесь получаются роскошные фотографии, особенно эффектный вид с пешеходного моста через каньон.
  • Затем вы отправитесь в ущелье реки Руфабго — это приток реки Белой. Здесь красивейшие водопады — Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Шум, Каскадный, Девичьи косы. На привале можно будет передохнуть, смочить уставшие ноги в ледяной воде. Последний пункт путешествия – музей Аммонитов или Сад Камней. Аммониты — это вымершие 65 миллионов лет назад головоногие моллюски, некогда окаменелые, а теперь тщательно отшлифованные и выставленные на всеобщее обозрение. Если впечатлений не хватило, добро пожаловать на рафтинг по горной реке. Маршрут составляет 10 км. и заканчивается у термального источника в комплексе Водная Ривьера.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

С мая по сентябрь, отправление в 23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Опытный экскурсовод
  • Страховка
Что не входит
  • Дополнительные развлечения
  • Не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по сентябрь, отправление в 23:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду
  • Напитки
  • Легкий перекус
  • Куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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